[{"available":true,"c_guid":"b304a531-f912-47f2-a465-6a0cfe4617a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Somogy megyei Kisberényben megsemmisítették a választási eredményeket és új választást írtak ki.","shortLead":"A Somogy megyei Kisberényben megsemmisítették a választási eredményeket és új választást írtak ki.","id":"20191021_kisbereny_megsemmisitett_eredmeny_uj_onkormanyzati_valasztas_nevjegyzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b304a531-f912-47f2-a465-6a0cfe4617a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61fc31d-011a-495e-9b57-64f6a25ea73d","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_kisbereny_megsemmisitett_eredmeny_uj_onkormanyzati_valasztas_nevjegyzek","timestamp":"2019. október. 21. 21:36","title":"Hirtelen kétszer annyian lettek a kisberényi választók, új szavazást kell tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26fb58b7-a254-42fe-af05-15f5d7e6699a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vidék fokozatosan elsorvad, elnéptelenedik, miközben a városiasodás egyre jelentősebb lesz – a szakértők szerint ilyen problémákra kell megoldást találnia a jövőben Magyarországnak.","shortLead":"A vidék fokozatosan elsorvad, elnéptelenedik, miközben a városiasodás egyre jelentősebb lesz – a szakértők szerint...","id":"20191022_magyarorszag_magyar_videk_biodiverzitas_jovokutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26fb58b7-a254-42fe-af05-15f5d7e6699a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d36213-fcac-4684-90f3-4209c293af38","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_magyarorszag_magyar_videk_biodiverzitas_jovokutatas","timestamp":"2019. október. 22. 10:23","title":"Nem túl fényes jövő vár 2050-re Magyarországra ökológiai szempontból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49faaf1f-ccb8-4b63-b511-4d0114701ef7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindenen túlmegy, ami Hadházy tábláján volt a házelnök szerint.","shortLead":"Mindenen túlmegy, ami Hadházy tábláján volt a házelnök szerint.","id":"20191021_A_lonak_a____Hadhazy_Akos_a_legzaftosabb_tablajat_fel_se_mutatta_a_Parlamentben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49faaf1f-ccb8-4b63-b511-4d0114701ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f017a7b-be98-4efd-9fed-c7a5d711e87f","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_A_lonak_a____Hadhazy_Akos_a_legzaftosabb_tablajat_fel_se_mutatta_a_Parlamentben","timestamp":"2019. október. 21. 14:52","title":"A lónak a ... ! – Hadházy Ákos legszaftosabb táblája felhúzta Kövér Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f4d40a-814f-4864-bcef-60a05a1d4f55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fővárosi és az országos legmagasabb minimum-hőmérsékleti rekord is megdőlt keddre virradóra – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"A fővárosi és az országos legmagasabb minimum-hőmérsékleti rekord is megdőlt keddre virradóra – közölte az Országos...","id":"20191022_melegrekord_oktober_meteorologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1f4d40a-814f-4864-bcef-60a05a1d4f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0a8eda-814d-4702-bd28-914bc2b0121a","keywords":null,"link":"/elet/20191022_melegrekord_oktober_meteorologia","timestamp":"2019. október. 22. 10:08","title":"Két újabb melegrekorddal indult a kedd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a99156b4-1ba9-447f-9bd2-d4ec66bc0ac6","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kolozsváron már a jövőre a forgalomba állhat a jármű, igaz, csak tizenkét utast tud szállítani.","shortLead":"Kolozsváron már a jövőre a forgalomba állhat a jármű, igaz, csak tizenkét utast tud szállítani.","id":"20191021_Romania_is_bevezeti_a_vezeto_nelkuli_buszokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a99156b4-1ba9-447f-9bd2-d4ec66bc0ac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35225435-8057-4a47-ad9b-0ada24a9f892","keywords":null,"link":"/cegauto/20191021_Romania_is_bevezeti_a_vezeto_nelkuli_buszokat","timestamp":"2019. október. 21. 16:41","title":"Kolozsváron is bevezetik a vezető nélküli buszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"A német kormány kezébe venné az országban élő törökök oktatását, ám ehhez nincs elég tanár. ","shortLead":"A német kormány kezébe venné az országban élő törökök oktatását, ám ehhez nincs elég tanár. ","id":"20191021_erdogan_torok_oktatas_iskola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f0a542-cc94-4054-ad9e-dd0d0eb46c12","keywords":null,"link":"/vilag/20191021_erdogan_torok_oktatas_iskola","timestamp":"2019. október. 21. 17:45","title":"Erdogan iskoláiban nem csak törökül tanulnak Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a90d7a-65fb-4eb8-acdf-840be6da331d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dél-egyiptomi Luxorban harminc színes fakoporsóra bukkantak a kutatók, a bennük lévő múmiák épen megmaradtak.","shortLead":"A dél-egyiptomi Luxorban harminc színes fakoporsóra bukkantak a kutatók, a bennük lévő múmiák épen megmaradtak.","id":"20191020_Haromezer_eves_oegyiptomi_szarkofagokat_talaltak_Luxorban_bennuk_ep_mumiakkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14a90d7a-65fb-4eb8-acdf-840be6da331d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4469743f-50f3-4a50-9920-51abc1a65036","keywords":null,"link":"/elet/20191020_Haromezer_eves_oegyiptomi_szarkofagokat_talaltak_Luxorban_bennuk_ep_mumiakkal","timestamp":"2019. október. 20. 15:17","title":"Háromezer éves óegyiptomi szarkofágokat találtak Luxorban, bennük ép múmiákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4465ed33-e095-4374-ad66-f82a4b820e5b","c_author":"Farkas Károly","category":"360","description":"Bár a kkv-k előtt már 15 éve nyitva áll a lehetőség, hogy szabadon váltsanak energia-kereskedőt, a hazai kis- és középvállalkozásoknak csupán alig több mint 10 százaléka csökkenti a költségeit azzal, hogy minden évben új gáz- és áramszolgáltatót választ. ","shortLead":"Bár a kkv-k előtt már 15 éve nyitva áll a lehetőség, hogy szabadon váltsanak energia-kereskedőt, a hazai kis- és...","id":"201942__energetika__szolgaltatok__megujulok__van_masik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4465ed33-e095-4374-ad66-f82a4b820e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"491b39ac-8e20-4d7f-88f9-d4b388e15166","keywords":null,"link":"/360/201942__energetika__szolgaltatok__megujulok__van_masik","timestamp":"2019. október. 21. 15:45","title":"A legtöbb kisvállalkozás nem is tudja, hogy akár évente válthatna energiaszolgáltatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]