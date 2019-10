Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c4c9214-b602-458f-a2a4-0ef0c0b9cc34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Népvédelmi Egységek szíriai kurd fegyveres szervezet szóvivője szerint Törökország a visszavonulás dacára folytatja támadásait, de már a kialakítandó biztonsági övezet peremén túl. ","shortLead":"A Népvédelmi Egységek szíriai kurd fegyveres szervezet szóvivője szerint Törökország a visszavonulás dacára folytatja...","id":"20191022_Visszavonultak_a_sziriai_kurdok_a_kialakitando_biztonsagi_ovezetbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c4c9214-b602-458f-a2a4-0ef0c0b9cc34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863924da-024e-49b0-a74f-01bc35a82ca7","keywords":null,"link":"/vilag/20191022_Visszavonultak_a_sziriai_kurdok_a_kialakitando_biztonsagi_ovezetbol","timestamp":"2019. október. 22. 20:10","title":"Visszavonultak a szíriai kurdok a kialakítandó biztonsági övezetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f7dbcb-a743-4d40-b365-407689e91496","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem verte nagy dobra a Pénzügyminisztérium.","shortLead":"Nem verte nagy dobra a Pénzügyminisztérium.","id":"20191022_eurostat_allamadossag_mnb_alapitvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81f7dbcb-a743-4d40-b365-407689e91496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d5979fd-a067-4a48-be91-4b2a3936fb7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191022_eurostat_allamadossag_mnb_alapitvany","timestamp":"2019. október. 22. 13:30","title":"Az EU-nak is elismerte a kormány: az MNB-alapítványok közpénzből gazdálkodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"034e2835-00ff-4231-8ba6-976560e95066","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Skywalker kora nem szűkölködik majd galaktikus csatákban.","shortLead":"A Skywalker kora nem szűkölködik majd galaktikus csatákban.","id":"20191022_star_wars_9_sykwalker_kora_elozetes_plakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=034e2835-00ff-4231-8ba6-976560e95066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"402819f1-31ee-48db-9d49-bb49c395b46c","keywords":null,"link":"/kultura/20191022_star_wars_9_sykwalker_kora_elozetes_plakat","timestamp":"2019. október. 22. 09:24","title":"Látványos csaták, lélegzetelállító jelenetek – itt a Star Wars 9. előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96b5747-f5b4-4878-b624-772147ef5ead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"László Imréről az önkormányzati választások előtt jelentek meg hírek, amelyek szerint szexuálisan zaklatott egy nőt. ","shortLead":"László Imréről az önkormányzati választások előtt jelentek meg hírek, amelyek szerint szexuálisan zaklatott egy nőt. ","id":"20191022_tv2_origo_laszlo_imre_szexualis_zaklatas_valasztas_ragalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b96b5747-f5b4-4878-b624-772147ef5ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f92fe5b9-aa63-4dbb-9f22-c9bff748090c","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_tv2_origo_laszlo_imre_szexualis_zaklatas_valasztas_ragalmazas","timestamp":"2019. október. 22. 09:35","title":"Eljárás indult a TV2 és az Origo ellen a XI. kerületi polgármester rágalmazása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset az Erzsébet királyné útja és a Rákospatak utca kereszteződésében történt.","shortLead":"A baleset az Erzsébet királyné útja és a Rákospatak utca kereszteződésében történt.","id":"20191022_Harom_auto_utkozott_a_XIV_keruletben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b629f45-c46c-4c64-8144-8ad82cbe4a4f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_Harom_auto_utkozott_a_XIV_keruletben","timestamp":"2019. október. 22. 17:29","title":"Három autó ütközött a XIV. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d33c6e3-ac6c-4282-b0dc-b24a767fea82","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A British Museumban mutatják be a több mint 3600 éves nebrai korongot.","shortLead":"A British Museumban mutatják be a több mint 3600 éves nebrai korongot.","id":"20191021_nebrai_korong_egbolt_british_museum_kiallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d33c6e3-ac6c-4282-b0dc-b24a767fea82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea173fe-f24d-4c32-9739-f74776e5da3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_nebrai_korong_egbolt_british_museum_kiallitas","timestamp":"2019. október. 21. 21:05","title":"Londonba viszik a korongot, rajta a világ első égboltábrázolásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok nevű videós app rendkívül népszerű a fiatalok körében, ez pedig az ismert terrorszervezet, az Iszlám Állam figyelmét is felkeltette.","shortLead":"A TikTok nevű videós app rendkívül népszerű a fiatalok körében, ez pedig az ismert terrorszervezet, az Iszlám Állam...","id":"20191022_tiktok_iszlam_allam_terrorszervezet_propaganda_tiktok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d19a85d6-b6bf-461f-8d0c-a1080b3cad08","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_tiktok_iszlam_allam_terrorszervezet_propaganda_tiktok","timestamp":"2019. október. 22. 10:46","title":"Már nem a Facebookon terjed az Iszlám Állam propagandája, új appot néztek ki maguknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4346fe-8e59-4f8d-9549-7372447c1ca0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bírói Egyesület (EAJ) elnöke konkrét intézkedéseket vár az Európai Bizottság távozó elnökétől.","shortLead":"Az Európai Bírói Egyesület (EAJ) elnöke konkrét intézkedéseket vár az Európai Bizottság távozó elnökétől.","id":"20191022_Junckerhez_fordultak_az_europai_birak_a_magyar_igazsagszolgaltatas_helyzete_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d4346fe-8e59-4f8d-9549-7372447c1ca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23700172-2a81-4d8a-bc53-db14c6ce9e50","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Junckerhez_fordultak_az_europai_birak_a_magyar_igazsagszolgaltatas_helyzete_miatt","timestamp":"2019. október. 22. 09:48","title":"Junckerhez fordultak az európai bírák a magyar igazságszolgáltatás helyzete miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]