"Nem léphet pályára a Wales-Magyarország labdarúgó Európa-bajnoki selejtezőn Kleinheisler László, akit a horvátok elleni idegenbeli találkozón állítottak ki." "Kulcsembernek kell kimaradnia a sorsdöntő meccsen a válogatottból"

"A fenntarthatósági megfontolások és előírások mellett miért lehet jó és megtérülő befektetés a megújuló energiafelhasználás, különös tekintettel a napelemrendszerekre? Az ökológiai lábnyom csökkentése mellett számos más érv is amellett szól, hogy a közeljövőben kulcsfontosságú szerepet kapnak az ilyen típusú rendszerek. Ami egészen biztos: a megújuló energia nagyon menő, és egyre menőbb." "A miniszterelnök parlamenti beszéde alatt forrtak az indulatok, a hvg.hu elcsípte Simonka Györgyöt, még át sem adták, máris összefirkáltak egy magyar vonatot külföldön." "Radar360: Fideszes csapat szereli le Hadházyt, EU-s kirúgással fenyegetnek" "A meglepőnek tartott önkormányzati választás után az ellenzéki közvélemény érzülete és a voksolás által kirajzolt valóságos kép nagyon eltér egymástól. A tarka nagyvárosi világ alatt egy szinte mozdulatlan Magyarország található, a politikai erőviszonyok pedig jóformán megegyeznek az egyik korábbi választásokat követővel." "Önkormányzati választások számai: hallgat a mély" "Hiába olyan fontos Orbán Viktor számára az uniós bővítés, egyelőre nem tud sikereket felmutatni ezen a téren." "Igaz, ezúttal nem Magyarország, hanem Emmanuel Macron francia államfő a bűnbak, de a magyar kormányfő nyilatkozatai aligha segítenek. Két, egymástól nem független történet a bővítés állásáról." "Merészet lépett Emmanuel Macron, Orbán Viktor is megihatja a levét" "Rengetegen csodálkoztak rá arra a videóra, amin egy szihalmi iskola tanítója fogadja szokatlan módon a diákjait." "Megkerestük a főszereplőt, Veresné Bernát Csillát, és egy olyan családias iskolát találtunk, ami tele van innovációval, a pedagógusok optimisták, a gyerekek szeretetteljes légkörben tanulhatnak. Ja, és ez egy normál állami iskola." "„Néha azt mondom, hogy bejövök az iskolába szeretetet kapni""