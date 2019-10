Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40b0ebcc-11ca-4105-8738-fcad68e2fc30","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ki kell vonulnia a török határ melletti 30 kilométeres sávból - beleértve Tel Rifaat és Manbídzs városát is - a Népvédelmi Egységek (YPG) elnevezésű kurd milíciának - állapodott meg kedden Szocsiban Vlagyimir Putyin orosz és Recep Tayyip Erdogan török elnök.","shortLead":"Ki kell vonulnia a török határ melletti 30 kilométeres sávból - beleértve Tel Rifaat és Manbídzs városát is...","id":"20191022_Erdogan_es_Putyin_megallapodtak_arrol_mi_legyen_a_kurd_teruletekkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40b0ebcc-11ca-4105-8738-fcad68e2fc30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924ad82a-d8d3-4651-b9e2-cb6a0ae39f7e","keywords":null,"link":"/vilag/20191022_Erdogan_es_Putyin_megallapodtak_arrol_mi_legyen_a_kurd_teruletekkel","timestamp":"2019. október. 22. 21:55","title":"Erdogan és Putyin megállapodtak arról, mi legyen a kurd területekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcfb43ec-df93-42c2-ba3e-8d1f34045648","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tizenhat embert ítéltek el Nuszrat Dzsanan megégetése miatt.","shortLead":"Tizenhat embert ítéltek el Nuszrat Dzsanan megégetése miatt.","id":"20191024_nuszrat_dzsanan_felgyujtott_diaklany_banglades_iskolaigazgato_halalbuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcfb43ec-df93-42c2-ba3e-8d1f34045648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ccdc5c-daf5-4c71-a088-a95d2d501d50","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_nuszrat_dzsanan_felgyujtott_diaklany_banglades_iskolaigazgato_halalbuntetes","timestamp":"2019. október. 24. 10:02","title":"Halálbüntetésre ítélték a felgyújtott bangladesi diáklány gyilkosait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bcc8081-442b-43c3-b09a-4283989d4bd6","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"A Watchmen dögös látvánnyal és nyers akciójelenetekkel felvértezve indított az HBO GO kínálatában. Az már biztos, hogy a kultikus képregény méltó örököse, amely szintén égető aktuálpolitikai problémákat feszeget. Ám kérdés, mit kezd a sorozattal az, aki nem ismeri a képregényes előzményeket?","shortLead":"A Watchmen dögös látvánnyal és nyers akciójelenetekkel felvértezve indított az HBO GO kínálatában. Az már biztos...","id":"20191022_Watchmen_HBO_kepregeny_szuperhos_szuperhosfilmek_alan_moore","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bcc8081-442b-43c3-b09a-4283989d4bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32652ab0-b7af-4cb2-b109-2a4c1b85ee49","keywords":null,"link":"/kultura/20191022_Watchmen_HBO_kepregeny_szuperhos_szuperhosfilmek_alan_moore","timestamp":"2019. október. 22. 18:00","title":"Ki élhet vissza az erőszakkal? A Watchmen ízekre szedi a szélsőjobboldali populizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58fc2e60-4210-40f8-a692-8e04d5a45618","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha ősz, akkor Budapest Auto Show. Ha kvíz, akkor pedig nyeremények. Mindezt összeadva: ha néhány nem túl bonyolult kérdésre helyesen válaszol, akkor akár ingyen is meglátogathatja a legújabb autókat felvonultató budapesti kiállítást.","shortLead":"Ha ősz, akkor Budapest Auto Show. Ha kvíz, akkor pedig nyeremények. Mindezt összeadva: ha néhány nem túl bonyolult...","id":"20191023_uj_autok_kviz_budapest_auto_show_bpas_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58fc2e60-4210-40f8-a692-8e04d5a45618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c827c093-5a9c-458c-9ffc-a9d7f7ad85fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191023_uj_autok_kviz_budapest_auto_show_bpas_2019","timestamp":"2019. október. 23. 12:00","title":"Kvíz: Töltse ki, és kiderül, mennyire ismeri az új autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7fda308-e546-4741-bc12-5fa53e720705","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Szegeden, Debrecenben és Nyíregyházán jobb levegőt sem venni.","shortLead":"Szegeden, Debrecenben és Nyíregyházán jobb levegőt sem venni.","id":"20191023_levegominoseg_legszennyezettseg_szmog_szallo_por","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7fda308-e546-4741-bc12-5fa53e720705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a675f4-190e-49a6-8cdb-2ed84c28c879","keywords":null,"link":"/elet/20191023_levegominoseg_legszennyezettseg_szmog_szallo_por","timestamp":"2019. október. 23. 14:50","title":"Több helyen még mindig nagyon rossz a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce6dee4b-7d80-4cc2-9fbd-606d96964517","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Tizenéves kora óta szenvedett a súlyos fájdalmakkal járó betegségben, 40 éves korában segítették halálba.","shortLead":"Tizenéves kora óta szenvedett a súlyos fájdalmakkal járó betegségben, 40 éves korában segítették halálba.","id":"20191023_Az_eutanaziat_valasztotta_Marieke_Vervoort_belga_paralimpiai_bajnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce6dee4b-7d80-4cc2-9fbd-606d96964517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd80d5e4-d3a8-4669-ac94-50227b469a9e","keywords":null,"link":"/elet/20191023_Az_eutanaziat_valasztotta_Marieke_Vervoort_belga_paralimpiai_bajnok","timestamp":"2019. október. 23. 15:04","title":"Az eutanáziát választotta Marieke Vervoort belga paralimpiai bajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3fcbf0-db60-48da-9439-b5d34152ea10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mozilla elkészítette a Firefox böngésző 70-es verzióját, amelyben például azt is megnézhetjük, hányszor próbáltak meg leselkedni utánunk a weboldalak, és ehhez milyen módszert használtak.","shortLead":"A Mozilla elkészítette a Firefox böngésző 70-es verzióját, amelyben például azt is megnézhetjük, hányszor próbáltak meg...","id":"20191024_mozilla_firefox_bongeszo_kiberbiztonsag_kibervedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a3fcbf0-db60-48da-9439-b5d34152ea10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d621dd-c20f-4e9a-8c44-dcc9312c457d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_mozilla_firefox_bongeszo_kiberbiztonsag_kibervedelem","timestamp":"2019. október. 24. 10:33","title":"Firefox böngészőt használ? Frissítsen rá, van benne néhány érdekesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e8b0590-dd69-4dab-aa0f-9b51ca7c128b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az állat több társával együtt megszökött a város határában lévő cirkuszból.","shortLead":"Az állat több társával együtt megszökött a város határában lévő cirkuszból.","id":"20191022_teve_cirkusz_miskolc_gazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e8b0590-dd69-4dab-aa0f-9b51ca7c128b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344e550d-79c7-494f-9ae8-c59ca674f5db","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_teve_cirkusz_miskolc_gazolas","timestamp":"2019. október. 22. 14:36","title":"Tevét gázolt egy autós Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]