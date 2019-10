Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d5121e2-cb32-475a-9a84-ad80090f6875","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrség elfogta az ámokfutót, akinél fegyver is volt.","shortLead":"A rendőrség elfogta az ámokfutót, akinél fegyver is volt.","id":"20191022_Lopott_mentoautoval_gazolt_el_gyalogosokat_egy_ferfi_Osloban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d5121e2-cb32-475a-9a84-ad80090f6875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ee194b-ade7-49cf-9af2-2911ec631f84","keywords":null,"link":"/vilag/20191022_Lopott_mentoautoval_gazolt_el_gyalogosokat_egy_ferfi_Osloban","timestamp":"2019. október. 22. 15:18","title":"Lopott mentőautóval kezdett ámokfutásba és gázolt el gyalogosokat egy férfi Oslóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b455e5f6-e883-4cd0-bb2d-77096bb645c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kerek csokitorta, rajta a 94-es számmal – ez Fahidi Éva születésnapi ajándéka, aki Facebook-oldalán meg is osztott magáról egy fotót. Így kell kinéznie egy ünnepeltnek. ","shortLead":"Kerek csokitorta, rajta a 94-es számmal – ez Fahidi Éva születésnapi ajándéka, aki Facebook-oldalán meg is osztott...","id":"20191022_Elhalmozzak_jokivansagokkal_a_ma_94_eves_Fahidi_Evat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b455e5f6-e883-4cd0-bb2d-77096bb645c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a87528-553c-4811-be3b-e15c7e96b7b9","keywords":null,"link":"/kultura/20191022_Elhalmozzak_jokivansagokkal_a_ma_94_eves_Fahidi_Evat","timestamp":"2019. október. 22. 09:56","title":"Elhalmozzák jókívánságokkal a ma 94 éves Fahidi Évát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82922613-f613-42d8-8b0c-e300ed8651d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minek végigjárni számtalan kereskedést, ha egy helyen be lehet ülni a legújabb autókba? Erről szól a Budapest Auto Show. ","shortLead":"Minek végigjárni számtalan kereskedést, ha egy helyen be lehet ülni a legújabb autókba? Erről szól a Budapest Auto...","id":"20191022_budapest_auto_show_bpas_2019_kiallitok_autok_modellek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82922613-f613-42d8-8b0c-e300ed8651d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5150b1d8-3206-4241-9ac4-2366af1199de","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_budapest_auto_show_bpas_2019_kiallitok_autok_modellek","timestamp":"2019. október. 22. 12:00","title":"Tucatnyi újdonság – ezek a legfontosabb modellek az idei Budapest Auto Show-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"073f05a7-46c0-44ef-a6c5-c44b6a0fbed7","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A Liberális Párt élén álló Justin Trudeau megnyerte ugyan a hétfői kanadai parlamenti választást, ám ezúttal elmaradt a négy évvel ezelőtti nagyarányú győzelem: a legendás hírű egykori miniszterelnök, Pierre Elliott Trudeau fia most legfeljebb kisebbségi kormányt alakíthat. Az előzetes eredmények szerint a „királycsináló” a baloldali NDP lehet.","shortLead":"A Liberális Párt élén álló Justin Trudeau megnyerte ugyan a hétfői kanadai parlamenti választást, ám ezúttal elmaradt...","id":"20191022_Botranyok_utan_majdnem_bukas_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=073f05a7-46c0-44ef-a6c5-c44b6a0fbed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afff18aa-d297-4d12-9bf5-cf71c875174f","keywords":null,"link":"/vilag/20191022_Botranyok_utan_majdnem_bukas_","timestamp":"2019. október. 22. 11:00","title":"A hülye poén visszanyal: Justin Trudeau zuhanása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19d4f7d4-c4ec-4bd0-96eb-87c59264989e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor azt mondta, Magyarország egy klímabajnok.","shortLead":"Orbán Viktor azt mondta, Magyarország egy klímabajnok.","id":"20191022_A_kormany_nem_hirdeti_ki_a_klimaveszhelyzetet_de_dolgoznak_egy_klimastrategian","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19d4f7d4-c4ec-4bd0-96eb-87c59264989e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e640b4f8-19c3-4322-a37a-7585340efbf1","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_A_kormany_nem_hirdeti_ki_a_klimaveszhelyzetet_de_dolgoznak_egy_klimastrategian","timestamp":"2019. október. 22. 11:28","title":"A kormány nem hirdeti ki a klímavészhelyzetet, de dolgoznak egy klímastratégián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce9c6940-81c7-473d-888a-db415f973171","c_author":"Puzsér Róbert","category":"velemeny","description":"Az önkormányzati választások tapasztalatairól és lehetséges következményeiről ezúttal az érintettek szólalnak meg. A hvg.hu-n ezúttal a szocialista választmányi elnök és a függetlenként induló volt főpolgármester-jelölt fejti ki véleményét.","shortLead":"Az önkormányzati választások tapasztalatairól és lehetséges következményeiről ezúttal az érintettek szólalnak meg...","id":"20191022_Puzser_Robert_A_halott_felult_es_enni_ker","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce9c6940-81c7-473d-888a-db415f973171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ed932a-236b-4ad8-81e2-31bebe723c4c","keywords":null,"link":"/velemeny/20191022_Puzser_Robert_A_halott_felult_es_enni_ker","timestamp":"2019. október. 22. 12:12","title":"Puzsér Róbert: A halott felült, és enni kér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad1cba88-ecc6-4880-8379-0619a864ad7b","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Most mi van abban, ha Orbán Viktor bemószerolta Ukrajnát az Egyesült Államok elnökénél? - legyinthettek sokan, amikor a minap híre ment a magyar kormányfő és Trump májusi találkozóján elhangzottaknak. Csakhogy az amerikai államfő botrányában a magyar diplomácia érdekei is sérülnek. ","shortLead":"Most mi van abban, ha Orbán Viktor bemószerolta Ukrajnát az Egyesült Államok elnökénél? - legyinthettek sokan, amikor...","id":"20191024_Feher_hazi_blamazs_Orban_egy_kezfogasert_odadobta_a_magyar_biztonsagpolitika_celjait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad1cba88-ecc6-4880-8379-0619a864ad7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a96822-f677-46c0-ad5b-4cb4609c4465","keywords":null,"link":"/360/20191024_Feher_hazi_blamazs_Orban_egy_kezfogasert_odadobta_a_magyar_biztonsagpolitika_celjait","timestamp":"2019. október. 24. 07:00","title":"Gergely Márton: Orbán feje búbjáig mocskos lett a washingtoni sárdobálásában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi közgyűlés döntésére vár a kormány a fővárosi beruházások, köztük a Liget-projekt sorsáról - mondta Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott, hogy lebontani ugyan nem szeretnék a már meglévő épületeket, de ahol nincs megegyezés, ott nem fognak szembemenni a fővárossal. Budapest-minisztérium viszont nincs tervben. Ez történt a keddi Kormányinfón. ","shortLead":"A fővárosi közgyűlés döntésére vár a kormány a fővárosi beruházások, köztük a Liget-projekt sorsáról - mondta Gulyás...","id":"20191022_Kormanyinfo_rejtelyes_bejelentesre_keszul_a_kormany_ELO","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c6d892c-73b1-4c71-9917-a02beeca4954","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Kormanyinfo_rejtelyes_bejelentesre_keszul_a_kormany_ELO","timestamp":"2019. október. 22. 14:11","title":"Gulyás: Budapest aranykora volt a Tarlós-éra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]