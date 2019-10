Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"462a7527-ed90-43fd-beac-cd3ba399d9cc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Felmentette a Budapest Környéki Törvényszék a csalás vádja alól azt a férfit, aki legalább 760-szor bliccelt a vonaton, mert a bírói gyakorlat szerint a bliccelés nem bűncselekmény.","shortLead":"Felmentette a Budapest Környéki Törvényszék a csalás vádja alól azt a férfit, aki legalább 760-szor bliccelt a vonaton...","id":"20191024_Felmentette_a_torvenyszek_a_760szor_bliccelo_ferfit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=462a7527-ed90-43fd-beac-cd3ba399d9cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89543762-b4e5-4f9e-8096-5857cc77b914","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Felmentette_a_torvenyszek_a_760szor_bliccelo_ferfit","timestamp":"2019. október. 24. 13:55","title":"Felmentette a törvényszék a 760-szor bliccelő férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21b5a353-a08a-4f47-b03c-925ae676bdee","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A varázsgombában lévő vegyületek segíthetnek a stressz leküzdésében és a boldogságérzet tartóssá tételében.","shortLead":"A varázsgombában lévő vegyületek segíthetnek a stressz leküzdésében és a boldogságérzet tartóssá tételében.","id":"20191024_Bolondgombaval_kuzdenek_a_depresszio_ellen_a_svajci_kutatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21b5a353-a08a-4f47-b03c-925ae676bdee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4aba1d-4fc4-4381-a169-b2d056d1a39a","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Bolondgombaval_kuzdenek_a_depresszio_ellen_a_svajci_kutatok","timestamp":"2019. október. 24. 16:19","title":"Varázsgombával küzdenek a depresszió ellen a svájci kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A törökök szerint a döntés „nem járul hozzá” az együttműködés légkörének kialakításához.","shortLead":"A törökök szerint a döntés „nem járul hozzá” az együttműködés légkörének kialakításához.","id":"20191024_Ankara_elutasitotta_az_EP_allasfoglalasat_a_lehetseges_szankciokrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2385cd6-be26-4d77-a3c4-fa5ffbdd5ac9","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_Ankara_elutasitotta_az_EP_allasfoglalasat_a_lehetseges_szankciokrol","timestamp":"2019. október. 24. 20:41","title":"Ankara elutasította az EP állásfoglalását a szankciókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac88b8b-0f8c-40a1-8c38-3187eb147669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP a választás után rájött, a politikus súlyos tehertétel számukra.","shortLead":"Az MSZP a választás után rájött, a politikus súlyos tehertétel számukra.","id":"20191025_Lackner_Csaba_nem_adta_vissza_mandatumat_kizarjak_az_MSZPbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ac88b8b-0f8c-40a1-8c38-3187eb147669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c0e767a-1ef4-4a90-9e9c-9bc38fe4c488","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_Lackner_Csaba_nem_adta_vissza_mandatumat_kizarjak_az_MSZPbol","timestamp":"2019. október. 25. 14:08","title":"Lackner Csaba nem adta vissza mandátumát, kizárják az MSZP-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6e0e68-f057-47d3-83f9-70fecaa29540","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Higgadtan kezelte a helyzetet. ","shortLead":"Higgadtan kezelte a helyzetet. ","id":"20191024_Parkolas_roham_anya_kislany_kituntetes_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da6e0e68-f057-47d3-83f9-70fecaa29540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ac88b5-6c69-4505-8f6b-597ce2aa0d95","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Parkolas_roham_anya_kislany_kituntetes_rendorseg","timestamp":"2019. október. 24. 12:08","title":"Leparkolta az autót a 12 éves kislány, mert az anyja rohamot kapott a volán mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9ae5ca-383c-41f5-a1e2-b34e01e1e199","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Helytelen volt a korhatár-besorolás.","shortLead":"Helytelen volt a korhatár-besorolás.","id":"20191025_Bridget_Jones_miatt_buntettek_meg_a_TV2t","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a9ae5ca-383c-41f5-a1e2-b34e01e1e199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcdb058a-d9b0-439b-b42a-50200e3db27b","keywords":null,"link":"/kultura/20191025_Bridget_Jones_miatt_buntettek_meg_a_TV2t","timestamp":"2019. október. 25. 09:47","title":"Bridget Jones miatt büntették meg a TV2-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Nem tartja kudarcnak 1848-as sorozatát, az Üvegtigrisről pedig azt mondta, hogy nem tudta volna megcsinálni, ha a Rózsadombra születik. Színházigazgatói terveiről még nem mondott le, de nem dobna el érte mindent. Portréinterjú a színész-rendező Rudolf Péterrel. ","shortLead":"Nem tartja kudarcnak 1848-as sorozatát, az Üvegtigrisről pedig azt mondta, hogy nem tudta volna megcsinálni, ha...","id":"201943_rudolf_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd97d066-ad46-4987-8f07-4d5c72300ef3","keywords":null,"link":"/360/201943_rudolf_peter","timestamp":"2019. október. 24. 13:00","title":"Rudolf Péter: Merő önzésből próbálok rendet teremteni magam körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7c4647d-b688-4ccf-a13d-c37c33756edc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Különböző alapítványokon és társaságokon keresztül szépítgeti birodalmát az egykori kulturális államtitkár. Most úgy tűnik, Thália oltárán áldoznak majd, az eddigiek alapján várhatóan az állam segítségét is igénybe véve.","shortLead":"Különböző alapítványokon és társaságokon keresztül szépítgeti birodalmát az egykori kulturális államtitkár. Most...","id":"201943_levendula_szinpad_teatrum_is_lesz_l_simoneknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7c4647d-b688-4ccf-a13d-c37c33756edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f924634f-df7c-4a75-9f13-14337f75ec34","keywords":null,"link":"/360/201943_levendula_szinpad_teatrum_is_lesz_l_simoneknal","timestamp":"2019. október. 25. 10:35","title":"Színház is lesz L. Simonék kastélyában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]