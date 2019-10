Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1072882e-004b-4f6a-b758-835918b9ade0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ezerötszáz éve, a bizánci korban épült hatalmas templom romjaira bukkantak a régészek Bét-Semesben, Izrael középső részén – jelentette a Háárec című izraeli napilap. A helyszínen talált görög nyelvű mozaikfelirat szerint egy titokzatos \"dicsőséges mártír\" emlékének szánták a hatodik században emelt templomot, amelynek padlózatát gazdag mozaikdíszítés, ablakait pedig üveg borította.","shortLead":"Ezerötszáz éve, a bizánci korban épült hatalmas templom romjaira bukkantak a régészek Bét-Semesben, Izrael középső...","id":"20191026_1500_eve_epult_templom_romjai_izrael_bet_semes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1072882e-004b-4f6a-b758-835918b9ade0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c9c9e8-ecf2-481d-abd0-715c6af05fc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191026_1500_eve_epult_templom_romjai_izrael_bet_semes","timestamp":"2019. október. 26. 20:03","title":"1500 éve épült hatalmas, rejtélyes templomra bukkantak Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff295b64-5414-4061-a66f-d7bb09cc46a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katalán függetlenségi mozgalom vezetőinek szabadon engedéséért gyűltek össze 350 ezren.","shortLead":"A katalán függetlenségi mozgalom vezetőinek szabadon engedéséért gyűltek össze 350 ezren.","id":"20191027_Ismet_szazezrek_tuntettek_Barcelonaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff295b64-5414-4061-a66f-d7bb09cc46a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109e2bff-227b-4803-9703-debcfc6f44ab","keywords":null,"link":"/vilag/20191027_Ismet_szazezrek_tuntettek_Barcelonaban","timestamp":"2019. október. 27. 09:52","title":"Ismét százezrek tüntettek Barcelonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a9bd0f4-08d2-4f45-9cd5-e3099054be6a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Több mint 24 millió euróért árverezték el a gótikus olasz festő, Cimabue festményét, amelynek idős francia tulajdonosa nem is sejtette, milyen értékű alkotás.","shortLead":"Több mint 24 millió euróért árverezték el a gótikus olasz festő, Cimabue festményét, amelynek idős francia tulajdonosa...","id":"20191027_A_larvak_is_tanusitottak_a_Cimabuefestmeny_eredetiseget_el_is_kelt_8_milliard_forintert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a9bd0f4-08d2-4f45-9cd5-e3099054be6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a188a9-4c85-4452-83d4-6e31e5074ec4","keywords":null,"link":"/kultura/20191027_A_larvak_is_tanusitottak_a_Cimabuefestmeny_eredetiseget_el_is_kelt_8_milliard_forintert","timestamp":"2019. október. 27. 18:51","title":"A lárvák is tanúsították a Cimabue-festmény eredetiségét, el is kelt 8 milliárd forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai katonák ütöttek rajta az Iszlám Állam vezetőjén, Abu Bakr al-Bagdadin. A hírt Donald Trump is megerősítette.","shortLead":"Az amerikai katonák ütöttek rajta az Iszlám Állam vezetőjén, Abu Bakr al-Bagdadin. A hírt Donald Trump is megerősítette.","id":"20191027_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46dfdfc-9006-4964-b478-6faf5fc057f7","keywords":null,"link":"/vilag/20191027_","timestamp":"2019. október. 27. 14:30","title":"Trump bejelentette, meghalt az Iszlám Állam alapítója és elsőszámú vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz Handó Tündét jelölte Stumpf István korábbi alkotmánybíró megürülő helyére, akit meg is választott az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság.","shortLead":"A Fidesz Handó Tündét jelölte Stumpf István korábbi alkotmánybíró megürülő helyére, akit meg is választott...","id":"20191028_hando_alkotmanybirosag_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd706664-4c7e-4bb7-b540-296053285be0","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_hando_alkotmanybirosag_","timestamp":"2019. október. 28. 14:04","title":"Eldőlt: alkotmánybíró lesz Handó Tündéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A búcsúra készül Mario Draghi; csalók okoztak milliárdos kárt a CIG Pannónia biztosítójának; megnéztük, hol tart a BMW-gyár építése. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A búcsúra készül Mario Draghi; csalók okoztak milliárdos kárt a CIG Pannónia biztosítójának; megnéztük, hol tart...","id":"20191027_Es_akkor_Draghi_Cig_Pannonia_BMW_gyar_munkaerohiany_sziria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"535a2c4c-1e43-4dae-82fb-2160591651a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191027_Es_akkor_Draghi_Cig_Pannonia_BMW_gyar_munkaerohiany_sziria","timestamp":"2019. október. 27. 07:00","title":"És akkor Mészárosék levelet kaptak a nigériai hercegtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4683ef99-bacb-4c4a-98b7-0e473c821406","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A koreográfus-rendező volt az egyik kitalálója és szervezője az első budapesti táncháznak. Csaknem hat évtizedes aktív tevékenysége rendkívüli a magyar néptánckultúra modernkori történetében.","shortLead":"A koreográfus-rendező volt az egyik kitalálója és szervezője az első budapesti táncháznak. Csaknem hat évtizedes aktív...","id":"20191028_Meghalt_Foltin_Jolan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4683ef99-bacb-4c4a-98b7-0e473c821406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f3b2bb7-eb59-4145-b240-eee61b79d3f8","keywords":null,"link":"/kultura/20191028_Meghalt_Foltin_Jolan","timestamp":"2019. október. 28. 11:11","title":"Meghalt Foltin Jolán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22df2c65-6823-4937-8f62-d148796e96ea","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Visszatért a kasszasikerlisták élére a Joker, a Batman-képregények főgonoszának eredettörténetét feldolgozó filmre 18,9 millió dollárért váltottak jegyet az észak-amerikai mozikban.","shortLead":"Visszatért a kasszasikerlisták élére a Joker, a Batman-képregények főgonoszának eredettörténetét feldolgozó filmre 18,9...","id":"20191027_Ujra_a_Joker_a_legnepszerubb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22df2c65-6823-4937-8f62-d148796e96ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ed5aa2-ad9f-4eae-a330-42200cb4b0da","keywords":null,"link":"/kultura/20191027_Ujra_a_Joker_a_legnepszerubb","timestamp":"2019. október. 27. 19:52","title":"Újra a Joker a legnépszerűbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]