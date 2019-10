Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77e137be-f590-4727-a64c-8bebb539bec6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amerikából nézve még lesújtóbb a magyar egészségügy helyzete.","shortLead":"Amerikából nézve még lesújtóbb a magyar egészségügy helyzete.","id":"20191026_A_New_York_Times_bemutatta_hogyan_neznek_ki_a_magyar_korhazak_amig_Orban_focira_kolti_a_penzt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77e137be-f590-4727-a64c-8bebb539bec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf2d3976-c07b-4dba-8736-4dac07f0074b","keywords":null,"link":"/vilag/20191026_A_New_York_Times_bemutatta_hogyan_neznek_ki_a_magyar_korhazak_amig_Orban_focira_kolti_a_penzt","timestamp":"2019. október. 26. 20:57","title":"A New York Times bemutatta, hogyan néznek ki a magyar kórházak, amíg Orbán focira költi a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be51a7be-1937-4b0c-b08b-36f3d56c7325","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Megismerheti majd a közönség Németország legrégibb, csaknem 2000 éves könyvtárának maradványait, amelyekre Köln központjában egy új templom építése közben bukkantak.","shortLead":"Megismerheti majd a közönség Németország legrégibb, csaknem 2000 éves könyvtárának maradványait, amelyekre Köln...","id":"20191027_Bemutatjak_Kolnben_Nemetorszag_legregebbi_konyvtaranak_maradvanyait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be51a7be-1937-4b0c-b08b-36f3d56c7325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8127ea80-b65d-46a5-8183-86a6b4d74af6","keywords":null,"link":"/kultura/20191027_Bemutatjak_Kolnben_Nemetorszag_legregebbi_konyvtaranak_maradvanyait","timestamp":"2019. október. 27. 15:54","title":"Bemutatják Kölnben Németország legrégebbi könyvtárának maradványait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54496664-3e14-4b57-8543-bce1096c508d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A negyvennapos munkabeszüntetés az elmúlt ötven év leghosszabb autóipari sztrájkja volt.","shortLead":"A negyvennapos munkabeszüntetés az elmúlt ötven év leghosszabb autóipari sztrájkja volt.","id":"20191026_Befejeztek_a_sztrajkot_a_General_Motors_dolgozoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54496664-3e14-4b57-8543-bce1096c508d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f5b497-051f-4c54-96d5-8271d7a1f225","keywords":null,"link":"/cegauto/20191026_Befejeztek_a_sztrajkot_a_General_Motors_dolgozoi","timestamp":"2019. október. 26. 18:49","title":"Befejezték a sztrájkot a General Motors dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d738a92-5b16-4104-9309-a4442d6a03ee","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Az amerikai abortusztörvény-szigorítások egyik republikánus támogatójának meghívásával tartottak konferenciát Budapesten a magukat életvédőknek nevező, keresztény-konzervatív civilek. Ezzel megtörtént az egyébként erősen vitatott szívdobbanás-koncepció hazai importja, a kormányt az eseményen a miniszterelnök egy megbízottja képviselte. ","shortLead":"Az amerikai abortusztörvény-szigorítások egyik republikánus támogatójának meghívásával tartottak konferenciát...","id":"20191027_Az_abortusz_diszkriminacio__igy_erveltek_egy_pesti_abortuszellenes_konferencian","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d738a92-5b16-4104-9309-a4442d6a03ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c05251a-55ed-4a8c-ac57-21d0c692a61d","keywords":null,"link":"/elet/20191027_Az_abortusz_diszkriminacio__igy_erveltek_egy_pesti_abortuszellenes_konferencian","timestamp":"2019. október. 27. 11:00","title":"“Az abortusz diszkrimináció” - így érveltek egy pesti abortuszellenes konferencián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af2b13a7-aac9-4af5-b5a7-39035736c03a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Átlátszó arról ír, hogy Horváth rögtön módosítaná a képviselőtestület szervezeti és működési szabályait.","shortLead":"Az Átlátszó arról ír, hogy Horváth rögtön módosítaná a képviselőtestület szervezeti és működési szabályait.","id":"20191027_Zuglo_ugyei_Horvath_Csaba_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af2b13a7-aac9-4af5-b5a7-39035736c03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c77f048-791d-47cc-82b7-5f5c65b5d230","keywords":null,"link":"/itthon/20191027_Zuglo_ugyei_Horvath_Csaba_polgarmester","timestamp":"2019. október. 27. 13:03","title":"Átláthatatlanabbá tenné Zugló ügyeit Horváth Csaba polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfbc122-056f-427c-b9d3-7325ed1cab3c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Különösen veszélyeztetettek a légúti betegségben szenvedők, az idősek és a kisgyermekek. ","shortLead":"Különösen veszélyeztetettek a légúti betegségben szenvedők, az idősek és a kisgyermekek. ","id":"20191027_Debrecen_szmogriado_tajekoztatasi_fokozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cfbc122-056f-427c-b9d3-7325ed1cab3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92461335-740c-4c4e-a5aa-89505a3f18aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_Debrecen_szmogriado_tajekoztatasi_fokozat","timestamp":"2019. október. 27. 11:48","title":"Debrecenben elrendelték a szmogriadó tájékoztatási fokozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a70700b3-52d3-4075-bb0c-c5ebd4abbf16","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Többen azt is skandálták, hogy \"csukják le!\"","shortLead":"Többen azt is skandálták, hogy \"csukják le!\"","id":"20191028_Video_Kifujoltak_Trumpot_amin_megjelent_a_kivetiton_egy_baseballmeccsen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a70700b3-52d3-4075-bb0c-c5ebd4abbf16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6070c86-21e6-4cd8-a350-da19b24a874b","keywords":null,"link":"/vilag/20191028_Video_Kifujoltak_Trumpot_amin_megjelent_a_kivetiton_egy_baseballmeccsen","timestamp":"2019. október. 28. 10:38","title":"Kifújolták Trumpot, amint megjelent a kivetítőn egy baseballmeccsen – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb324a31-6c88-40a0-a6d1-6fc9988ca3b9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Északi-tenger partján emelkedő, 23 méter magas Rubjerg Knude világítótornyot, amely Dánia egyik fő turistalátványossága, síneken mozgó gördülőalkalmatosságra helyezték, és nagyon alacsony sebességgel 70-80 méterrel odébb, biztonságos helyre tolták.","shortLead":"Az Északi-tenger partján emelkedő, 23 méter magas Rubjerg Knude világítótornyot, amely Dánia egyik fő...","id":"20191027_Odebb_toltak_Daniaban_egy_120_eves_vilagitotornyot_mert_az_a_veszely_fenyegetette_hogy_az_erozio_miatt_osszedol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb324a31-6c88-40a0-a6d1-6fc9988ca3b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e9734d-77bd-4726-ba5d-8c78765850bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191027_Odebb_toltak_Daniaban_egy_120_eves_vilagitotornyot_mert_az_a_veszely_fenyegetette_hogy_az_erozio_miatt_osszedol","timestamp":"2019. október. 27. 18:13","title":"Odébb toltak Dániában egy 120 éves világítótornyot, hogy nehogy összedőljön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]