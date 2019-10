A Momentum erősödését hozta az önkormányzati választási kampány a Publicus Intézetnek a Népszava felkérésére négy nappal a voksolás után kezdett telefonos közvélemény-kutatása szerint.

A felmérés szerint a pártok népszerűségi listáját az összes megkérdezett között változatlanul a Fidesz-KDNP vezeti 29 százalékkal, de teljes összefogás esetén az ellenzékkel már többen szimpatizálnak, összesen 32 százalék.

Az augusztusi adatokkal összehasonlítva a kormánypártok 1 százalékot vesztettek, az ellenzéki pártok közt az MSZP-Párbeszéd szövetség változatlanul 7 százalékon áll, a DK augusztushoz hasonlóan 8 százalékon, a Jobbik egy százalékkal visszalépett és jelenleg 6 százalékos a támogatottsága, míg az LMP tábora a nyár végi adathoz hasonlóan 1 százalékos, csakúgy mint a Kétfarkú Kutyapárté és a Mi Hazánk Mozgalomé. A Momentumot a felmérés szerint az augusztusi 7 százalék után már 8 százalék támogatja a választókörű népesség körében.

A biztos pártválasztók körében teljesen kiegyenlített lett a Fidesz-KDNP és az ellenzék küzdelme, a Publicus mérése szerint 50-50 százalék jut a két oldalnak.

A Fidesz ebben a körben októberben 52 százalékon állt, míg a DK-t és a Momentumot 12-12 százalék, az MSZP-Párbeszédet és a Jobbikot pedig 10-10 százalék támogatta. Az LMP, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt és a Mi Hazánk Mozgalom 2-2 százalékot szerezne egy most vasárnapi voksoláson.

A kutatás azt is mutatja, hogy a lakosság közélet iránti érdeklődése erősödött az utóbbi hónapokban, arra a kérdésre, hogy elmenne-e az illető szavazni, ha most vasárnap lenne a parlamenti választás most kiugróan sokan, 77 százalék felelte azt, hogy biztosan elmenne, további 8 pedig valószínűleg elmenne szavazni.

A kutatás arra is kiterjedt, mennyire elégedett a lakosság azzal, ahogy az országban mennek a dolgok: az összes megkérdezett 13 százaléka teljesen jónak tartja az eredményeket és irányokat, 34 százalék inkább elégedett, 29 százalék inkább nem, míg 23 százaléka az embereknek teljesen rossznak tartja, ami Magyarországon mostanában történik.