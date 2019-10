Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d368290d-6f26-4d07-9ed5-51965cfe4f3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas kerekeken gördülő kombi Audi egyrészt fenemód gyors, másrészt egy komplett család elfér benne csomagokkal együtt.","shortLead":"A hatalmas kerekeken gördülő kombi Audi egyrészt fenemód gyors, másrészt egy komplett család elfér benne csomagokkal...","id":"20191028_kimi_raikkonen_680_loeros_csaladi_kombija_uj_tulajra_var","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d368290d-6f26-4d07-9ed5-51965cfe4f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4878fac-1492-472e-887c-58b57497f128","keywords":null,"link":"/cegauto/20191028_kimi_raikkonen_680_loeros_csaladi_kombija_uj_tulajra_var","timestamp":"2019. október. 28. 06:41","title":"Kimi Räikkönen 680 lóerős családi kombija eladósorba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b87e75-69e8-45f1-b51b-7b58ee092636","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nyolcvankilenc éves korában, szombaton elhunyt Robert Evans amerikai filmproducer, aki hosszú évtizedeken át volt a Paramount Pictures filmstúdió gyártásért felelős vezetője. Evans nevéhez olyan világhírű filmek fűződnek, mint A Keresztapa, A kínai negyed vagy a Love Story.","shortLead":"Nyolcvankilenc éves korában, szombaton elhunyt Robert Evans amerikai filmproducer, aki hosszú évtizedeken át volt...","id":"20191029_Meghalt_Robert_Evans_hollywoodi_filmmogul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8b87e75-69e8-45f1-b51b-7b58ee092636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e90bf102-d2f9-4c0e-9814-7dd3a54caaf4","keywords":null,"link":"/kultura/20191029_Meghalt_Robert_Evans_hollywoodi_filmmogul","timestamp":"2019. október. 29. 09:10","title":"Meghalt Robert Evans hollywoodi filmmogul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunyt munkás társa súlyosan megsérült.","shortLead":"Az elhunyt munkás társa súlyosan megsérült.","id":"20191028_munkas_tragikus_baleset_god_felborult_daru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af918e8c-4689-493a-bb8d-0ddd171f2bef","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_munkas_tragikus_baleset_god_felborult_daru","timestamp":"2019. október. 28. 18:57","title":"Meghalt egy munkás, amikor felborult egy daru Gödön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab5e0e9-19d3-4d39-b92b-3777853d3954","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Zavar az ellenzéki oldalon az október 13-i siker után.","shortLead":"Zavar az ellenzéki oldalon az október 13-i siker után.","id":"20191028_Pesterzsebeten_411_ezer_forintra_emeltek_a_kepviselok_beret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eab5e0e9-19d3-4d39-b92b-3777853d3954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb764ff9-090d-495f-9d15-2f0ecd7251f8","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Pesterzsebeten_411_ezer_forintra_emeltek_a_kepviselok_beret","timestamp":"2019. október. 28. 12:09","title":"Pesterzsébeten 411 ezer forintra emelték a képviselők bérét, a Momentum kiszállt az ellenzéki együttműködésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5debd5d-bce5-43ea-9858-ebe225a467bd","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Így hangzik 11 tévhit közül a 4. a népszerű pszichológus L. Stipkovits Erika pszichológus legújabb, Nagyszülők a kispadon című könyvében, melyben nagyszülők, szülők és unokák egymásra hatásának eredt a nyomába.

