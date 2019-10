Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b614606-ff6e-4612-aafc-81c24c557a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A törvény alapján három havi illetményének megfelelő összeget kapna a volt budapesti főpolgármester, utódja azonban ennél többet javasol. ","shortLead":"A törvény alapján három havi illetményének megfelelő összeget kapna a volt budapesti főpolgármester, utódja azonban...","id":"20191029_karacsony_gergely_fopolgarmester_budapest_tarlos_istvan_fovarosi_kozgyules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b614606-ff6e-4612-aafc-81c24c557a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fae9e86-dca7-4aa9-b066-7ac3739edee4","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_karacsony_gergely_fopolgarmester_budapest_tarlos_istvan_fovarosi_kozgyules","timestamp":"2019. október. 29. 22:17","title":"Karácsony nagyobb végkielégítést adna Tarlósnak annál, ami jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a947884f-3e8f-4d07-b4c2-dfc0e7f9eefe","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A helyi momentumos Somodi Klára szerint ezért nem szavaztak a pesterzsébeti új önkormányzati képviselő-testület első döntéséről, mert nem volt idő annak megvitatására. Más problémák is voltak, de azokról nem akart beszélni.","shortLead":"A helyi momentumos Somodi Klára szerint ezért nem szavaztak a pesterzsébeti új önkormányzati képviselő-testület első...","id":"20191028_Pesterzsebet_az_MSZP_az_ules_elott_percekkel_terjesztette_be_a_fizetesemelesrol_szolo_javaslatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a947884f-3e8f-4d07-b4c2-dfc0e7f9eefe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d23adf-6096-4ec7-bfef-5907b333101d","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Pesterzsebet_az_MSZP_az_ules_elott_percekkel_terjesztette_be_a_fizetesemelesrol_szolo_javaslatot","timestamp":"2019. október. 28. 17:13","title":"Pesterzsébet: az MSZP az ülés előtt pár perccel terjesztette be a fizetésemelésről szóló javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbfd7a20-84e4-4992-9a54-7cd1ef7908b1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tíz százalékkal alacsonyabb lesz a tényleges termés.","shortLead":"Tíz százalékkal alacsonyabb lesz a tényleges termés.","id":"20191030_Kevesebb_borszolot_szureteltek_de_az_evjarat_kivalo_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbfd7a20-84e4-4992-9a54-7cd1ef7908b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfcd6a77-bc0f-44bc-ae5e-f1016c8e0631","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191030_Kevesebb_borszolot_szureteltek_de_az_evjarat_kivalo_lesz","timestamp":"2019. október. 30. 05:30","title":"Kevesebb borszőlőt szüreteltek, de az évjárat kiváló lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ddf114-de1e-4b9b-bd4f-1736659a28c4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A rák teste barna színű és nagyjából 5 milliméter hosszú. A lábai szőrösek.","shortLead":"A rák teste barna színű és nagyjából 5 milliméter hosszú. A lábai szőrösek.","id":"20191028_A_cetcapak_szajaban_elo_rakfajt_fedeztek_fel_japan_tudosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80ddf114-de1e-4b9b-bd4f-1736659a28c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d23f1d0-6e91-4d39-b59c-7e06cb465792","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_A_cetcapak_szajaban_elo_rakfajt_fedeztek_fel_japan_tudosok","timestamp":"2019. október. 28. 16:29","title":"A cetcápák szájában élő rákfajt fedeztek fel japán tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767f93e3-cc32-4504-a90e-d06020f08b43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Kia nagy szedánja teljes megújulás előtt áll, és az első fotók alapján unalmasnak semmiképp sem nevezhető az új modell. ","shortLead":"A Kia nagy szedánja teljes megújulás előtt áll, és az első fotók alapján unalmasnak semmiképp sem nevezhető az új...","id":"20191030_izgalmas_koreai_ellenfelet_kap_a_vw_passat_es_a_ford_mondeo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=767f93e3-cc32-4504-a90e-d06020f08b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8fff604-12b6-4d69-86a5-118061a5b9e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_izgalmas_koreai_ellenfelet_kap_a_vw_passat_es_a_ford_mondeo","timestamp":"2019. október. 30. 06:41","title":"Izgalmas koreai ellenfelet kap a VW Passat és a Ford Mondeo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf13e80-65de-4e6d-8f6b-7d789b43dc5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sikerült letörni a francia államfő ellenállását.","shortLead":"Sikerült letörni a francia államfő ellenállását.","id":"20191028_brexit_tusk_halasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdf13e80-65de-4e6d-8f6b-7d789b43dc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02897262-e459-48d5-a145-bf6b50ba8130","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191028_brexit_tusk_halasztas","timestamp":"2019. október. 28. 10:39","title":"Megvan az EU jóváhagyása, 2020. január 31-e a Brexit legújabb napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9dc27e-a698-4685-996a-adf942669597","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A katasztrófavédelem tart szemlét a területen.","shortLead":"A katasztrófavédelem tart szemlét a területen.","id":"20191029_Olajfolt_uszik_a_Dunan_a_Kopaszigatnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f9dc27e-a698-4685-996a-adf942669597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcef2a77-85ee-41c1-83d2-29ee5214838f","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Olajfolt_uszik_a_Dunan_a_Kopaszigatnal","timestamp":"2019. október. 29. 18:24","title":"Olajfolt úszik a Dunán a Kopaszi-gátnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f07529c-7707-4890-80c1-69fcd2024e8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába próbálták az esetleges lemondásáról kérdezni az újságírók.","shortLead":"Hiába próbálták az esetleges lemondásáról kérdezni az újságírók.","id":"20191029_Tovabbra_is_hallgat_a_Boeing_vezerigazgatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f07529c-7707-4890-80c1-69fcd2024e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5caabc61-1190-40ee-bdb3-93b100de426f","keywords":null,"link":"/kkv/20191029_Tovabbra_is_hallgat_a_Boeing_vezerigazgatoja","timestamp":"2019. október. 29. 15:46","title":"Továbbra is hallgat a Boeing vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]