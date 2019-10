Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60aa7b54-f57d-413f-8c0c-4f8c1dc21b5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német lap szerint merész Karácsony Gergely terve az uniós pénzek közvetlen megszerzéséről, de akár még illeszkedhet is az új Európai Bizottság irányvonalához. ","shortLead":"A német lap szerint merész Karácsony Gergely terve az uniós pénzek közvetlen megszerzéséről, de akár még illeszkedhet...","id":"20191030_die_welt_karacsony_gergely_ellenzek_v4_orszagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60aa7b54-f57d-413f-8c0c-4f8c1dc21b5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac254f46-842c-4f68-94d1-ac12700a3142","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_die_welt_karacsony_gergely_ellenzek_v4_orszagok","timestamp":"2019. október. 30. 15:18","title":"Die Welt: Akár be is jöhet Karácsony terve a V4-városok szövetségéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082f9812-480a-4b54-b58f-4a8639147078","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég erős visszajelzést ad a közlekedési kultúránkról a magyar közút dolgozóinak közreműködésével készített friss felmérés.","shortLead":"Elég erős visszajelzést ad a közlekedési kultúránkról a magyar közút dolgozóinak közreműködésével készített friss...","id":"20191029_megdobaljak_autosok_az_utak_mellett_dolgozokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=082f9812-480a-4b54-b58f-4a8639147078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7054436a-6125-4fab-b7fc-635658779dc8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191029_megdobaljak_autosok_az_utak_mellett_dolgozokat","timestamp":"2019. október. 29. 14:11","title":"Beszólnak és megdobálják az autósok az utak mellett dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e0a217c-351d-41bd-af1b-817c73753d2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bekapcsolták az ország legnagyobb Tesla Supercharger állomását Fóton, illetve egy másik hasonló állomás is létesült Törökbálinton.","shortLead":"Bekapcsolták az ország legnagyobb Tesla Supercharger állomását Fóton, illetve egy másik hasonló állomás is létesült...","id":"20191029_tesla_supercharger_magyarorszag_fot_torokbalint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e0a217c-351d-41bd-af1b-817c73753d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"806eb42a-9646-4067-b945-7e47db703d18","keywords":null,"link":"/cegauto/20191029_tesla_supercharger_magyarorszag_fot_torokbalint","timestamp":"2019. október. 29. 07:58","title":"Két új állomással megduplázták a magyar Tesla Superchargereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1b1f0f-c9ae-44e4-b045-a548d4dc1f50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azért megpróbálja még egyszer.","shortLead":"Azért megpróbálja még egyszer.","id":"20191028_Boris_Johnsonnak_nem_sikerult_kiharcolnia_az_elorehozott_valasztasokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce1b1f0f-c9ae-44e4-b045-a548d4dc1f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b09a1c4-6164-44fb-b2a6-c0802693874a","keywords":null,"link":"/vilag/20191028_Boris_Johnsonnak_nem_sikerult_kiharcolnia_az_elorehozott_valasztasokat","timestamp":"2019. október. 28. 20:14","title":"Boris Johnsonnak nem sikerült kiharcolnia az előrehozott választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b9a18f-d841-4ee9-a645-13d1e48821d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A várhatóan online formában kitöltendő tesztet a tanulmányok ideje alatt kétszer kellene megírni: egyszer a képzés elején, egyszer pedig a végzés előtt. Az intézkedéstől az oktatásirányítás a lemorzsolódás csökkenését várja.","shortLead":"A várhatóan online formában kitöltendő tesztet a tanulmányok ideje alatt kétszer kellene megírni: egyszer a képzés...","id":"20191029_Az_egyetemeken_is_lesz_kompetenciameres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97b9a18f-d841-4ee9-a645-13d1e48821d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81fe5a9-502e-40de-8a68-e7e5a9b33e03","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Az_egyetemeken_is_lesz_kompetenciameres","timestamp":"2019. október. 29. 10:15","title":"Az egyetemeken is lesz kompetenciamérés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc1a19c-f967-4762-816b-59936574f7b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Közszolgálati Egyetem elbocsátotta az intézményben 25 évet dolgozó Kozáry Andreát.","shortLead":"A Nemzeti Közszolgálati Egyetem elbocsátotta az intézményben 25 évet dolgozó Kozáry Andreát.","id":"20191029_A_homofob_gyuloletrol_szervezett_konferenciat_kirugtak_az_egyetemrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fc1a19c-f967-4762-816b-59936574f7b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b75ddd-e8a1-4d57-bcb5-74c411ca5687","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_A_homofob_gyuloletrol_szervezett_konferenciat_kirugtak_az_egyetemrol","timestamp":"2019. október. 29. 17:06","title":"A homofób gyűlöletről szervezett konferenciát, kirúgták az egyetemről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba08ed82-df0b-4a3f-a56f-0580962193d8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rendszeresen kávézók mikrobiomja egészségesebb a belekben, mint azoké, aki alig vagy egyáltalán nem isznak kávét – állapította meg egy új amerikai tanulmány.","shortLead":"A rendszeresen kávézók mikrobiomja egészségesebb a belekben, mint azoké, aki alig vagy egyáltalán nem isznak kávét –...","id":"20191029_A_rendszeres_kavezas_jotekony_hatassal_van_az_egeszsegre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba08ed82-df0b-4a3f-a56f-0580962193d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191e4a7d-eaf6-4e50-a9a4-ad392af6e09a","keywords":null,"link":"/elet/20191029_A_rendszeres_kavezas_jotekony_hatassal_van_az_egeszsegre","timestamp":"2019. október. 29. 11:25","title":"A rendszeres kávézás jótékony hatással van az egészségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f4eac6-85ab-45df-9dc1-6cf92ea40533","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A BKK inkább a kötöttpályás járművek használatát javasolja.","shortLead":"A BKK inkább a kötöttpályás járművek használatát javasolja.","id":"20191030_Jon_Putyin_itt_szamithat_lezarasokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43f4eac6-85ab-45df-9dc1-6cf92ea40533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494e3011-2e02-42f0-845a-7d756f27b52b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_Jon_Putyin_itt_szamithat_lezarasokra","timestamp":"2019. október. 30. 05:12","title":"Jön Putyin, itt számíthat lezárásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]