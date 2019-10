Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egy év alatti 12 százalékos javulás is csak annyit ér, hogy most először elérte az egy főre jutó magyar vásárlóerő az európai mutató felét.","shortLead":"Az egy év alatti 12 százalékos javulás is csak annyit ér, hogy most először elérte az egy főre jutó magyar vásárlóerő...","id":"20191029_Feleannyi_penzbol_elhet_az_atlagmagyar_mint_az_atlagos_europai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0b050d-af13-4057-83b2-9ed0cfbbad6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191029_Feleannyi_penzbol_elhet_az_atlagmagyar_mint_az_atlagos_europai","timestamp":"2019. október. 29. 11:44","title":"Feleannyi pénzből élhet az átlag magyar, mint az átlagos európai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcb0265-1116-41ec-8aca-256d8842115c","c_author":"Serdült Viktória","category":"elet","description":"Miközben az ország az SMA-betegségben szenvedő kisfiúért izgult, a háttérben komoly munka zajlott, hogy sikerüljön időben beadni a Zolgensmát. Mikos Borbála, a Zentét kezelő csapat szakmai vezetője nyilatkozott a hvg.hu-nak.","shortLead":"Miközben az ország az SMA-betegségben szenvedő kisfiúért izgult, a háttérben komoly munka zajlott, hogy sikerüljön...","id":"20191030_Zente_Zolgensma_orvoscsapat_Mikos_Borbala_Bethesda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dcb0265-1116-41ec-8aca-256d8842115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5488f31a-bb18-4c63-a119-454631f9327e","keywords":null,"link":"/elet/20191030_Zente_Zolgensma_orvoscsapat_Mikos_Borbala_Bethesda","timestamp":"2019. október. 30. 06:40","title":"„Felemelő érzés volt” – az elmúlt hónapról is mesélt a Zentét kezelő orvoscsapat szakmai vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a946bcc8-9fd8-4083-b8c5-d90a076e3ac8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, az elkövetkező években sem maradnak új PlayStation nélkül a játékosok, a Sony ugyanis félreérthetetlen lépéseket tett.","shortLead":"Úgy tűnik, az elkövetkező években sem maradnak új PlayStation nélkül a játékosok, a Sony ugyanis félreérthetetlen...","id":"20191030_sony_playstation_ps6_ps7_ps8_ps9_ps10_konzol_jatekkonzol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a946bcc8-9fd8-4083-b8c5-d90a076e3ac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc25266a-f2eb-4551-a50b-fe66a1d06bc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_sony_playstation_ps6_ps7_ps8_ps9_ps10_konzol_jatekkonzol","timestamp":"2019. október. 30. 16:03","title":"A Sony már most levédette a PS9 és PS10 neveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26542c34-8162-45b0-b4d3-c3d38e7bc4f6","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Tudjuk már, mi a rasszizmus, és a szexizmus fogalma sem ismeretlen. A harmadik nagy kategória, az életkor alapján történő besorolás, ítéletalkotás és diszkrimináció jelensége azonban még kevéssé tematizált. Noha a jelenség már 1969-ben nevet kapott – ageizmus –, és a nyolcvanas évektől kezdődően teret nyert az öregedő Amerika víziójának köszönhetően. Tisza Kata író, öregedéskutató és coach írása. ","shortLead":"Tudjuk már, mi a rasszizmus, és a szexizmus fogalma sem ismeretlen. A harmadik nagy kategória, az életkor alapján...","id":"20191028_Mi_is_megoregszunk_ugye__Tisza_Kata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26542c34-8162-45b0-b4d3-c3d38e7bc4f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2305e09-2fe9-419f-a7ff-e90cf79dffed","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191028_Mi_is_megoregszunk_ugye__Tisza_Kata","timestamp":"2019. október. 30. 11:30","title":"Mi is megöregszünk, ugye? - Tisza Kata az életkor alapú diszkriminációról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"782d119f-1cb6-4fa4-857c-1ff6c9983e8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A klímaaktivista szerint a mozgalomnak nem díjakra van szüksége, hanem arra, hogy a hatalomban lévő emberek meghallgassák a tudományos érveket.","shortLead":"A klímaaktivista szerint a mozgalomnak nem díjakra van szüksége, hanem arra, hogy a hatalomban lévő emberek...","id":"20191030_Greta_Thunberg_koszoni_szepen_de_nem_ker_kornyzeetvedelmi_dijakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=782d119f-1cb6-4fa4-857c-1ff6c9983e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74fc460e-67a2-4488-98b0-a858a2015b5f","keywords":null,"link":"/elet/20191030_Greta_Thunberg_koszoni_szepen_de_nem_ker_kornyzeetvedelmi_dijakat","timestamp":"2019. október. 30. 09:41","title":"Greta Thunberg köszöni szépen, de nem kér környezetvédelmi díjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e0a217c-351d-41bd-af1b-817c73753d2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bekapcsolták az ország legnagyobb Tesla Supercharger állomását Fóton, illetve egy másik hasonló állomás is létesült Törökbálinton.","shortLead":"Bekapcsolták az ország legnagyobb Tesla Supercharger állomását Fóton, illetve egy másik hasonló állomás is létesült...","id":"20191029_tesla_supercharger_magyarorszag_fot_torokbalint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e0a217c-351d-41bd-af1b-817c73753d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"806eb42a-9646-4067-b945-7e47db703d18","keywords":null,"link":"/cegauto/20191029_tesla_supercharger_magyarorszag_fot_torokbalint","timestamp":"2019. október. 29. 07:58","title":"Két új állomással megduplázták a magyar Tesla Superchargereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767f93e3-cc32-4504-a90e-d06020f08b43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Kia nagy szedánja teljes megújulás előtt áll, és az első fotók alapján unalmasnak semmiképp sem nevezhető az új modell. ","shortLead":"A Kia nagy szedánja teljes megújulás előtt áll, és az első fotók alapján unalmasnak semmiképp sem nevezhető az új...","id":"20191030_izgalmas_koreai_ellenfelet_kap_a_vw_passat_es_a_ford_mondeo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=767f93e3-cc32-4504-a90e-d06020f08b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8fff604-12b6-4d69-86a5-118061a5b9e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_izgalmas_koreai_ellenfelet_kap_a_vw_passat_es_a_ford_mondeo","timestamp":"2019. október. 30. 06:41","title":"Izgalmas koreai ellenfelet kap a VW Passat és a Ford Mondeo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32367ae2-96a5-49df-8d35-cad234842aac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elkészült az eddigi legcukibb kihívás.","shortLead":"Elkészült az eddigi legcukibb kihívás.","id":"20191029_A_budapesti_Gyermekvasut_is_beszallt_a_Tetris_Challengebe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32367ae2-96a5-49df-8d35-cad234842aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144e0128-25b0-48a3-8ac8-d18dded9fff8","keywords":null,"link":"/elet/20191029_A_budapesti_Gyermekvasut_is_beszallt_a_Tetris_Challengebe","timestamp":"2019. október. 29. 12:48","title":"A budapesti Gyermekvasút is beszállt a Tetris Challenge-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]