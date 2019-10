Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f723dc26-1ea9-4a54-97b0-b41cb0aabe0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közadakozásból fizetné be a parlamenti akciójáért kapott büntetését Hadházy Ákos képviselő. A házelnöki döntés ellen nem fellebbez, csak \"Orbán propagandagépezetének otromba, perverz hazugságaira válaszoltam a magam szerény lehetőségeivel\".\r

\r

","shortLead":"Közadakozásból fizetné be a parlamenti akciójáért kapott büntetését Hadházy Ákos képviselő. A házelnöki döntés ellen...","id":"20191031_A_kiralyrol_irtam_ki_hogy_meztelen__Hadhazy_gyujtest_szervezett_a_parlamenti_buntetesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f723dc26-1ea9-4a54-97b0-b41cb0aabe0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea965dfa-18ad-496b-9508-bbd19e75424a","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_A_kiralyrol_irtam_ki_hogy_meztelen__Hadhazy_gyujtest_szervezett_a_parlamenti_buntetesere","timestamp":"2019. október. 31. 15:11","title":"\"A királyról írtam ki, hogy meztelen\" – Hadházy gyűjtést szervezett a parlamenti büntetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f66dbc-0de3-4839-bfb3-3764c69ecd02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a későbbiekben is ilyen eredményeket produkál a Realme nevű kínai mobilmárka, újabb átrendeződésre van kilátás a globális okostelefon-piacon.","shortLead":"Ha a későbbiekben is ilyen eredményeket produkál a Realme nevű kínai mobilmárka, újabb átrendeződésre van kilátás...","id":"20191030_realme_eladasok_okostelefon_piac_gyartok_sorrendje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5f66dbc-0de3-4839-bfb3-3764c69ecd02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f813aa7a-e92c-4b7d-90db-f7947459a7ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_realme_eladasok_okostelefon_piac_gyartok_sorrendje","timestamp":"2019. október. 30. 12:03","title":"Kilőtt a Realme mobilgyártó, úgy veszik a telefonjaikat, mintha kötelező lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f4eac6-85ab-45df-9dc1-6cf92ea40533","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A BKK inkább a kötöttpályás járművek használatát javasolja.","shortLead":"A BKK inkább a kötöttpályás járművek használatát javasolja.","id":"20191030_Jon_Putyin_itt_szamithat_lezarasokra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43f4eac6-85ab-45df-9dc1-6cf92ea40533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494e3011-2e02-42f0-845a-7d756f27b52b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_Jon_Putyin_itt_szamithat_lezarasokra","timestamp":"2019. október. 30. 05:12","title":"Jön Putyin, itt számíthat lezárásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657cd397-5ac4-4657-b19c-a426c0f485ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két ellenzéki javaslatot is elkaszáltak már a bizottságokban. ","shortLead":"Két ellenzéki javaslatot is elkaszáltak már a bizottságokban. ","id":"20191030_noi_egeszsegugyi_termekek_afacsokkentes_lmp_mszp_javaslat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=657cd397-5ac4-4657-b19c-a426c0f485ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b37c20-9a45-4c0a-9903-efd054e471fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191030_noi_egeszsegugyi_termekek_afacsokkentes_lmp_mszp_javaslat","timestamp":"2019. október. 30. 14:28","title":"Nem szavazta meg a női egészségügyi termékek áfacsökkentését a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9406f7a8-e66a-4c2e-9423-5de32b404911","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autó a fának ütközött és kigyulladt, sofőrje a helyszínen életét vesztette.","shortLead":"Egy autó a fának ütközött és kigyulladt, sofőrje a helyszínen életét vesztette.","id":"20191031_Halalos_baleset_Pusztaottlakanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9406f7a8-e66a-4c2e-9423-5de32b404911&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65093b05-68c7-4c08-a183-9cf91ae15433","keywords":null,"link":"/cegauto/20191031_Halalos_baleset_Pusztaottlakanal","timestamp":"2019. október. 31. 19:36","title":"Halálos baleset Pusztaottlakánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"217172c7-bbc2-4c59-9b18-0d11db329022","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A férfinak nagy fájdalmai voltak, de nyugodtan viselkedett. ","shortLead":"A férfinak nagy fájdalmai voltak, de nyugodtan viselkedett. ","id":"20191030_capatamadas_harapas_sved_par_eletmentes_ausztralia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=217172c7-bbc2-4c59-9b18-0d11db329022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8708643-2a7c-4b0d-b3f5-b422a371a018","keywords":null,"link":"/elet/20191030_capatamadas_harapas_sved_par_eletmentes_ausztralia","timestamp":"2019. október. 30. 11:10","title":"Egy svéd pár mentette meg a brit férfi életét, akinek leharapta a lábát egy cápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494c5bc6-4b3b-4a22-8a88-7ab132cbfa63","c_author":"Techet Péter","category":"vilag","description":"Nem indokolt orbanizációról beszélni az idei három tartományi választás után, amelyeket a volt NDK területén tartottak. A szélsőjobb se többséget, se kormányzati szerepet nem tudott szerezni.","shortLead":"Nem indokolt orbanizációról beszélni az idei három tartományi választás után, amelyeket a volt NDK területén tartottak...","id":"20191030_KeletNemetorszag_meg_KeletEuropa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=494c5bc6-4b3b-4a22-8a88-7ab132cbfa63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03881342-b5a1-4c25-bc4a-9c89efcc5e4f","keywords":null,"link":"/vilag/20191030_KeletNemetorszag_meg_KeletEuropa","timestamp":"2019. október. 30. 15:20","title":"Techet Péter: Kelet-Németország még Kelet-Európa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b1d6707-0aa7-4398-9a25-20ddbfcaaf58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Tőlem idegen minden politikai feszültségkeltés, akár jobb-, akár baloldalról történik\" – írta a neurobiológus. Levele januárban landolt Orbán Viktornál, de egy részlete a napokban kiszivárgott.","shortLead":"\"Tőlem idegen minden politikai feszültségkeltés, akár jobb-, akár baloldalról történik\" – írta a neurobiológus. Levele...","id":"20191030_freund_tamas_orban_viktor_level_mta_akademia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b1d6707-0aa7-4398-9a25-20ddbfcaaf58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10720952-ed27-446d-9e88-6053f9431df5","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_freund_tamas_orban_viktor_level_mta_akademia","timestamp":"2019. október. 30. 14:55","title":"Freund Tamás elnézést kért a kutatótársaktól az Orbánnak írt levele miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]