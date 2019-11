Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"827393c0-f11b-4cfc-984c-f9415eb8bdfb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Miniszterelnöki megbízott lesz a volt főpolgármester.","shortLead":"Miniszterelnöki megbízott lesz a volt főpolgármester.","id":"20191031_tarlos_istvan_orban_viktor_miniszterelnoki_megbizott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=827393c0-f11b-4cfc-984c-f9415eb8bdfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb60e4c-4d8e-498c-bf45-203ce650a551","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_tarlos_istvan_orban_viktor_miniszterelnoki_megbizott","timestamp":"2019. október. 31. 11:00","title":"Kiderült, milyen feladatot kap Tarlós Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6144921c-031b-4a00-bee0-945cabc7bce8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sem a főzőkonyhában, sem az alapanyagokban nem találták a fertőzés forrását a hatóságok, amely miatt háromszázan megbetegedtek, majd százan kórházba is kerültek még szeptemberben. A tisztítószerek között viszont gyenge fertőtlenítő hatású szappant találtak, így a kormányhivatal a szappan gyártója ellen indított eljárást.","shortLead":"Sem a főzőkonyhában, sem az alapanyagokban nem találták a fertőzés forrását a hatóságok, amely miatt háromszázan...","id":"20191031_A_szappan_miatt_lettek_szalmonellasak_haromszazan_Hajdusamsonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6144921c-031b-4a00-bee0-945cabc7bce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0438248a-7482-426c-9443-ed0f22dd93af","keywords":null,"link":"/kkv/20191031_A_szappan_miatt_lettek_szalmonellasak_haromszazan_Hajdusamsonban","timestamp":"2019. október. 31. 15:41","title":"A szappan miatt lettek szalmonellásak háromszázan Hajdúsámsonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1180c069-a975-4da9-b9a8-4b1dc8a3ef4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az EB távozó elnökét a kórházi ápolása alatt Frans Timmermans fogja helyettesíteni.","shortLead":"Az EB távozó elnökét a kórházi ápolása alatt Frans Timmermans fogja helyettesíteni.","id":"20191031_Meg_kell_muteni_JeanClaude_Junckert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1180c069-a975-4da9-b9a8-4b1dc8a3ef4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12494d1-b892-4133-aa3c-794760dd89ef","keywords":null,"link":"/vilag/20191031_Meg_kell_muteni_JeanClaude_Junckert","timestamp":"2019. október. 31. 15:48","title":"Meg kell műteni Jean-Claude Junckert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa6f859-2d13-448f-81c4-eda1cc6f07b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két év után fordulni látszik a trend: a folyamatos csökkenés után növekvő okostelefon-kiszállításokat regisztrálhattak a harmadik negyedévben.","shortLead":"Két év után fordulni látszik a trend: a folyamatos csökkenés után növekvő okostelefon-kiszállításokat regisztrálhattak...","id":"20191101_canalys_felmeres_okostelefon_kiszallitasok_eladasok_2019q3","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=faa6f859-2d13-448f-81c4-eda1cc6f07b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97df9a1-7c87-48ae-8584-4b54f3933036","keywords":null,"link":"/tudomany/20191101_canalys_felmeres_okostelefon_kiszallitasok_eladasok_2019q3","timestamp":"2019. november. 01. 14:03","title":"Váratlan fordulat: több okostelefont veszünk, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d8796d2-07cb-49f5-b7c7-9ee64661d16f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Semjén Zsolt nem akar olyan kereszténydemokráciát, amelyik feladja a kereszténydemokrata tanítást, de nem akar egy hitbuzgalmi egyesületet sem vezetni.","shortLead":"Semjén Zsolt nem akar olyan kereszténydemokráciát, amelyik feladja a kereszténydemokrata tanítást, de nem akar...","id":"20191031_Semjen_elmagyarazta_mit_jelent_a_KDNP_a_Fidesznek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d8796d2-07cb-49f5-b7c7-9ee64661d16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c86aeb61-a0eb-4c4a-85be-a8313fa0b08f","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Semjen_elmagyarazta_mit_jelent_a_KDNP_a_Fidesznek","timestamp":"2019. október. 31. 14:01","title":"Semjén elmagyarázta, mit jelent a KDNP a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0470ee45-e404-4dbc-9bef-9aa5615133d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanácsadó indult a választáson a Ferencvárosi Lokálpatrióták Egyesület színeiben, de nem jutott be a testületbe.","shortLead":"A tanácsadó indult a választáson a Ferencvárosi Lokálpatrióták Egyesület színeiben, de nem jutott be a testületbe.","id":"20191031_Baranyi_Krisztina_kirugta_Bacskai_tanacsadojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0470ee45-e404-4dbc-9bef-9aa5615133d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461ed1b1-d462-48be-af86-7fe9fdced5f0","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Baranyi_Krisztina_kirugta_Bacskai_tanacsadojat","timestamp":"2019. október. 31. 12:24","title":"Baranyi Krisztina kirúgta Bácskai tanácsadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a159b91e-f806-4aa3-9b38-483016ab2dad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tököltek a NASA-nál.

","shortLead":"Nem tököltek a NASA-nál.

","id":"20191101_Felejtse_el_a_toklampast_ugyse_tudja_lekorozni_a_NASAt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a159b91e-f806-4aa3-9b38-483016ab2dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900d0eaa-d187-4d97-83a2-97b0f804f976","keywords":null,"link":"/tudomany/20191101_Felejtse_el_a_toklampast_ugyse_tudja_lekorozni_a_NASAt","timestamp":"2019. november. 01. 11:13","title":"Minek csinálna töklámpást, úgyse tudja überelni a NASA őrült mérnökeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f3037f-8efd-48b5-90cb-bc38d876d1f1","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Mutasd meg, mit tudsz – üzeni Orbán Viktor az új főpolgármesternek, amíg el nem készül a Fidesz részletes stratégiája az ellenzéki együttműködés szétverésére. Karácsony Gergely legfőbb problémája már most is a mögötte álló szivárványkoalíció. ","shortLead":"Mutasd meg, mit tudsz – üzeni Orbán Viktor az új főpolgármesternek, amíg el nem készül a Fidesz részletes stratégiája...","id":"201944__varosallami_tervek__barati_tuz_karacsonyra__afidesz_ujratolt__ki_rantja_felre_akormanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1f3037f-8efd-48b5-90cb-bc38d876d1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a625543d-4c91-44df-a77c-dc95060043af","keywords":null,"link":"/360/201944__varosallami_tervek__barati_tuz_karacsonyra__afidesz_ujratolt__ki_rantja_felre_akormanyt","timestamp":"2019. október. 31. 12:00","title":"Orbán engedékenysége mérgezett: a Karácsonynak kieszelt csapda működni látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]