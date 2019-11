Megtévesztő lesz a reggel, mert általában derűsen indul a nap, de ez nem szabad, hogy könnyelműségre csábítson bennünket, mert lassan az egész országban beborul az ég, majd egy ciklonnak köszönhetően le is szakad - délelőtt észak-északkeleten 10-20 mm-nyi eső is eshet, délután összejöhet megint ennyi. Szél is lesz, így a 11-16 fokos maximumot is hidegebbnek érezzük majd. Dél-délkeleten 17-23 fok lehet, tehát kifejezetten meleg lesz. Késő estére is 8-16 lehet e lehűlés.