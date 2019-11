Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több megyére és a fővárosra is másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a várható sok eső miatt keddre.","shortLead":"Több megyére és a fővárosra is másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a várható sok eső...","id":"20191104_eso_zivatar_idojaras_meteorologia_figyelmeztetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31588e5-ed58-435e-b7f8-0efb1c437bad","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_eso_zivatar_idojaras_meteorologia_figyelmeztetes","timestamp":"2019. november. 04. 19:47","title":"Borzasztó idő lesz holnap, rengeteg eső fog esni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02f84be2-acea-4b47-884e-006ffcec8cfb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Dunától keletre fekvő borvidékeken is megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége, az illetékes kormányhivatalok szakemberei megkezdték a felszámoláshoz szükséges intézkedéseket – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.","shortLead":"A Dunától keletre fekvő borvidékeken is megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége, az illetékes kormányhivatalok...","id":"20191104_aranyszinu_sargasag_szolo_borvidek_betegseg_fitoplazma_nebih","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02f84be2-acea-4b47-884e-006ffcec8cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebcd82ad-e3ab-4c44-88e2-62c2c5500b39","keywords":null,"link":"/kkv/20191104_aranyszinu_sargasag_szolo_borvidek_betegseg_fitoplazma_nebih","timestamp":"2019. november. 04. 16:06","title":"Már a Dunától keletre is megjelent a rettegett szőlőbetegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":" A személygépkocsi sofőrje és utasa a helyszínen életét vesztette.","shortLead":" A személygépkocsi sofőrje és utasa a helyszínen életét vesztette.","id":"20191105_szolnok_kamion_szemelyauto_utkozes_halalos_baletes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5084c36-9111-4759-a906-beda72c0998c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191105_szolnok_kamion_szemelyauto_utkozes_halalos_baletes","timestamp":"2019. november. 05. 10:38","title":"Autó ütközött kamionnal, ketten meghaltak Szolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755d421f-2276-4980-8eb3-5c7b6132232f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Európa érdekében csókolózott össze Putyinnal – mondta el a Der Spiegelnek az Európai Bizottság leköszönő elnöke.","shortLead":"Európa érdekében csókolózott össze Putyinnal – mondta el a Der Spiegelnek az Európai Bizottság leköszönő elnöke.","id":"20191104_Juncker_interju_der_spiegel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=755d421f-2276-4980-8eb3-5c7b6132232f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ffc0fd-613e-47b2-9c6b-ad45945d6a68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191104_Juncker_interju_der_spiegel","timestamp":"2019. november. 04. 12:30","title":"Juncker: \"Mindig diktátornak neveztem Orbánt, csak akkor ott volt a mikrofon\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f2bb5a-5b14-40ac-9df4-cc6fd4c82309","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"És a karbonsemlegesség is többe kerül nekünk, mint a hollandoknak.","shortLead":"És a karbonsemlegesség is többe kerül nekünk, mint a hollandoknak.","id":"20191105_Orban_igazsagtalan_az_unios_koltsegvetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79f2bb5a-5b14-40ac-9df4-cc6fd4c82309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087a8657-3115-4eee-8ebc-0b360a69ee5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191105_Orban_igazsagtalan_az_unios_koltsegvetes","timestamp":"2019. november. 05. 12:45","title":"Orbán: Igazságtalan az uniós költségvetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e23e8c98-e35e-4aa8-8adc-ea5f13c4620d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy poháralátét nagyságú kvarcüveg lemezen rögzítették a teljes 1978-as mozifilmet. Több száz évig is fennmaradhat ez a kópia. ","shortLead":"Egy poháralátét nagyságú kvarcüveg lemezen rögzítették a teljes 1978-as mozifilmet. Több száz évig is fennmaradhat...","id":"20191105_Most_mar_johet_a_vilagvege_a_termeszeti_katasztrofaknak_is_ellenall_az_elso_Supermanfilm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e23e8c98-e35e-4aa8-8adc-ea5f13c4620d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0442ca2-e471-4368-8cad-5eed4e4aafc1","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Most_mar_johet_a_vilagvege_a_termeszeti_katasztrofaknak_is_ellenall_az_elso_Supermanfilm","timestamp":"2019. november. 05. 13:46","title":"Most már jöhet a világvége: a természeti katasztrófáknak is ellenáll az első Superman-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952c37ca-c318-4d73-9080-67236812020e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közép-európai agrárbárók támogatásairól szóló cikk okozott vihart Brüsszelben.","shortLead":"A közép-európai agrárbárók támogatásairól szóló cikk okozott vihart Brüsszelben.","id":"20191105_Cafolja_az_Europai_Bizottsag_a_New_York_Times_allitasait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=952c37ca-c318-4d73-9080-67236812020e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67612b64-afba-4de1-92e5-0459ae0112e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191105_Cafolja_az_Europai_Bizottsag_a_New_York_Times_allitasait","timestamp":"2019. november. 05. 06:10","title":"Cáfolja az Európai Bizottság a New York Times állításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"766f4100-fa43-4b52-a4c9-71fe7963af18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyomozást indított az Európai Unió csalás elleni hivatala (OLAF) a Harmadik Évezred Innovációs Alapítvány által elnyert 450 millió forintos támogatás felhasználása ügyében – tudta meg a 444.hu. ","shortLead":"Nyomozást indított az Európai Unió csalás elleni hivatala (OLAF) a Harmadik Évezred Innovációs Alapítvány által elnyert...","id":"20191104_olaf_harmadik_evezred_innovacios_alapitvany_hadhazy_akos_nyomozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=766f4100-fa43-4b52-a4c9-71fe7963af18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc94c451-d442-455b-9746-1c583a4d352b","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_olaf_harmadik_evezred_innovacios_alapitvany_hadhazy_akos_nyomozas","timestamp":"2019. november. 04. 18:01","title":"Nyomoz az OLAF a magyar alapítvány ellen, ami 450 millióból rendezett kamuszagú sportnapokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]