[{"available":true,"c_guid":"2ec8f064-e622-49ec-a800-341ce1aa355e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A digitalizáció a magyar könyvelői piac nagy részét érzékenyen fogja érinteni, de a komplex megoldásokat nyújtó vállalkozásoknak nincs mitől tartaniuk","shortLead":"A digitalizáció a magyar könyvelői piac nagy részét érzékenyen fogja érinteni, de a komplex megoldásokat nyújtó...","id":"20191107_konyveles_konyvelo_robotizacio_digitalizacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ec8f064-e622-49ec-a800-341ce1aa355e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c639c21-04ae-4f6b-ba4a-0ab3ba49cc57","keywords":null,"link":"/kkv/20191107_konyveles_konyvelo_robotizacio_digitalizacio","timestamp":"2019. november. 07. 05:57","title":"Nem fenyegetik a robotok a könyvelőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ece4739-a36f-4441-b1ed-eadbaa3dbe7d","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Az Oscar-jelölt Testről és lélekről Európai Filmdíjat érő főszerepe óta most először láthatjuk mozifilmben Borbély Alexandrát. A Katona József Színház művésze dörzsölt prostituáltként tűnik fel a Drakulics elvtárs című szocialista vámpíros vígjátékban, ahol viccet mesél Bödőcs Tibor füle hallatára, és van közös jelenete élettársával, Nagy Ervinnel is. A 33 éves színésznő azt is elmesélte, hogyan jutott az idegösszeomlás szélére egy cseh film forgatásán, illetve miért akadt ki teljesen a Jokeren.","shortLead":"Az Oscar-jelölt Testről és lélekről Európai Filmdíjat érő főszerepe óta most először láthatjuk mozifilmben Borbély...","id":"20191106_Borbely_Alexandra_interj_Drakulics_elvtars","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ece4739-a36f-4441-b1ed-eadbaa3dbe7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a75644-edec-4eeb-a8b3-a4b97e44d69b","keywords":null,"link":"/kultura/20191106_Borbely_Alexandra_interj_Drakulics_elvtars","timestamp":"2019. november. 06. 20:02","title":"Borbély Alexandra: Húsz percig azt gondoltam, most lesz vége a karrieremnek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b8ecc4-d0cd-49ef-aa6e-070d98f11962","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint egy szelfivideó alapján azonosítaná a felhasználókat a Facebook.","shortLead":"A tervek szerint egy szelfivideó alapján azonosítaná a felhasználókat a Facebook.","id":"20191105_facebook_arcfelismeres_jane_manchun_wong","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3b8ecc4-d0cd-49ef-aa6e-070d98f11962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6a363a-5df7-429b-98c7-06f6e62e5117","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_facebook_arcfelismeres_jane_manchun_wong","timestamp":"2019. november. 05. 19:03","title":"Arcfelismerő technológiát tesztel a Facebook a felhasználók azonosításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36420c63-6abb-43f7-bdc0-115341e591f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lezárult az Év Bortermelője Magyarországon díj 2019-es jelölési szakasza. Több mint 250 szakember, a szőlész-borász, vendéglátó szakma és a szaksajtó felkért képviselői jelöléseinek összesítése után a Magyar Bor Akadémia kihirdette azt a hat, legtöbb szavazatot elnyerő termelőt, akik esélyesek a rangos címre. ","shortLead":"Lezárult az Év Bortermelője Magyarországon díj 2019-es jelölési szakasza. Több mint 250 szakember, a szőlész-borász...","id":"20191106_Ev_Bortermeloje__megvannak_a_jeloltek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36420c63-6abb-43f7-bdc0-115341e591f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aac38fa-f36a-4f35-9b9d-f2e04c05ebf5","keywords":null,"link":"/elet/20191106_Ev_Bortermeloje__megvannak_a_jeloltek","timestamp":"2019. november. 06. 09:15","title":"Megvannak a jelöltek az Év Bortermelője címre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c19b61-9bdb-4fd9-a08f-e296e68fd10f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Nyíregyházán és környékén kerül sor most hét végén a rali Európa-bajnokság (ERC) záróversenyére.","shortLead":"Nyíregyházán és környékén kerül sor most hét végén a rali Európa-bajnokság (ERC) záróversenyére.","id":"20191105_14_ev_utan_het_vegen_rali_Ebfutam_lesz_megint_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56c19b61-9bdb-4fd9-a08f-e296e68fd10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9777f21e-8219-4f14-a20d-2ad40054cd95","keywords":null,"link":"/cegauto/20191105_14_ev_utan_het_vegen_rali_Ebfutam_lesz_megint_Magyarorszagon","timestamp":"2019. november. 05. 20:20","title":"14 év után a hét végén rali Eb-futam lesz Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64470ee1-03a2-4cb4-8c00-7eb69582dfb0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Outsiderek második epizódjából kiderül, miért nem tudta kezelni a négy képzőművészt az oktatási rendszer, hogyan kerültek összetűzésbe a hatalommal és miként hatott ez az alkotásaikra. Aknay János és ef Zámbó István is visszaemlékezik a közös múltra. ","shortLead":"Az Outsiderek második epizódjából kiderül, miért nem tudta kezelni a négy képzőművészt az oktatási rendszer, hogyan...","id":"201901105_Doku360_Outsiderek_masodikresz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64470ee1-03a2-4cb4-8c00-7eb69582dfb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361ea5d0-db8f-44ff-84b6-2ffd9fd185c1","keywords":null,"link":"/360/201901105_Doku360_Outsiderek_masodikresz","timestamp":"2019. november. 05. 19:00","title":"Doku360: \"Kitartó tagadás két hónap, beismerő vallomás két év\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6257449b-e314-4cf1-827a-b18e0e74dc8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezért fordulhatott elő az, hogy a múlt héten egy civil ruhás rendőr megakadályozta, hogy egy férfi középső ujját mutassa fel az orosz elnöknek.","shortLead":"Ezért fordulhatott elő az, hogy a múlt héten egy civil ruhás rendőr megakadályozta, hogy egy férfi középső ujját...","id":"20191107_Putyin_es_Erdogan_meltosagat_is_megvedi_a_TEK","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6257449b-e314-4cf1-827a-b18e0e74dc8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53cdcbfc-3c17-4600-8d4f-8be36b2b9f39","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Putyin_es_Erdogan_meltosagat_is_megvedi_a_TEK","timestamp":"2019. november. 07. 08:15","title":"Putyin és Erdogan méltóságát is megvédi a TEK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50db3e1f-0cbc-4dd7-b256-7ca1e10b6257","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy biatorbágyi beruházás kivitelezését nyerte el a Fejér-B.Á.L. Zrt. nettó 5,999 milliárd forintos ajánlatával.","shortLead":"Egy biatorbágyi beruházás kivitelezését nyerte el a Fejér-B.Á.L. Zrt. nettó 5,999 milliárd forintos ajánlatával.","id":"20191107_biatorbagy_iskola_fejer_bal_meszaros_lorinc_gyerekei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50db3e1f-0cbc-4dd7-b256-7ca1e10b6257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a01439-a08d-4701-a4ca-6174afeeb915","keywords":null,"link":"/kkv/20191107_biatorbagy_iskola_fejer_bal_meszaros_lorinc_gyerekei","timestamp":"2019. november. 07. 12:08","title":"Hatmilliárdért építhet iskolát Mészáros gyerekeinek cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]