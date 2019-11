Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a19f7c01-e1f2-4d02-834f-4d081e91d8be","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az álom jó tanácsadó – főleg, ha segítenek is neki. Erre jutottak a Northwestern Egyetem pszichológusai, akik arra voltak kíváncsiak, lehet-e befolyásolni az éjszakai, álomban történő problémamegoldást. Ennek létét nem csupán az évezredes tapasztalatok, hanem az utóbbi évek vizsgálatai is alátámasztották.","shortLead":"Az álom jó tanácsadó – főleg, ha segítenek is neki. Erre jutottak a Northwestern Egyetem pszichológusai, akik arra...","id":"201945_celzott_problemamegoldas_alomban_almaban_csenget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a19f7c01-e1f2-4d02-834f-4d081e91d8be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55563038-8d67-4f56-9e12-07c1e256ff6e","keywords":null,"link":"/360/201945_celzott_problemamegoldas_alomban_almaban_csenget","timestamp":"2019. november. 07. 14:00","title":"Egy kísérlet bebizonyította, hogy érdemes aludni egyet a megoldhatatlannak látszó problémákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"266e417f-b252-4064-bc91-ff089434105a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül már a második embert fertőzte meg egy olyan parazita, ami eddig csak a szarvasmarhák szemét támadta meg.","shortLead":"Rövid időn belül már a második embert fertőzte meg egy olyan parazita, ami eddig csak a szarvasmarhák szemét támadta...","id":"20191107_parazita_nagy_legelolegy_fonalfereg_fertozes_szembetegseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=266e417f-b252-4064-bc91-ff089434105a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172064ea-837d-4c70-a171-dcd065d56871","keywords":null,"link":"/tudomany/20191107_parazita_nagy_legelolegy_fonalfereg_fertozes_szembetegseg","timestamp":"2019. november. 07. 19:03","title":"Négy lárvát találtak a nő szemében, az orvosok a paraziták elterjedésétől tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bcac20b-3688-41f5-b8ca-9678b7e6b87a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 22 éves fiú egy parkolóház emeletéről zuhant le.","shortLead":"A 22 éves fiú egy parkolóház emeletéről zuhant le.","id":"20191108_Belehalt_a_seruleseibe_egy_hongkongi_diaktunteto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bcac20b-3688-41f5-b8ca-9678b7e6b87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6077aaf0-3734-44ac-9bd2-874286b435ed","keywords":null,"link":"/vilag/20191108_Belehalt_a_seruleseibe_egy_hongkongi_diaktunteto","timestamp":"2019. november. 08. 12:19","title":"Belehalt a sérüléseibe egy diák a hongkongi tüntetések közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c077ed-d636-4d49-88d4-eb73c9deb69e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folyamatos bekiabálásokkal, sípolással, fújolással zavarták meg tüntetők a győri közgyűlés ünnepélyesnek szánt alakuló ülését. Az ülésre nem sikerült bejutniuk – ezt biztonsági őrök akadályozták meg –, végül rendőrök is kiszálltak. Borkainál is elszakadt a cérna.","shortLead":"Folyamatos bekiabálásokkal, sípolással, fújolással zavarták meg tüntetők a győri közgyűlés ünnepélyesnek szánt alakuló...","id":"20191107_Tuntetok_vartak_az_eskutetele_elott_Borkai_Zsolt_polgarmestert_hamar_botranyba_fulladt_a_gyori_kozgyules_alakulo_ulese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9c077ed-d636-4d49-88d4-eb73c9deb69e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63177dd-a960-4862-9d8b-ff050cf76069","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Tuntetok_vartak_az_eskutetele_elott_Borkai_Zsolt_polgarmestert_hamar_botranyba_fulladt_a_gyori_kozgyules_alakulo_ulese","timestamp":"2019. november. 07. 16:43","title":"Borkai Zsolt a botrányba fulladt győri közgyűlésen: Kuplerájt csinálnak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d9e6fd-3a7f-470a-8434-aa7f90d5c3cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valaki Gül Baba türbéjének falán üzent a török elnöknek.","shortLead":"Valaki Gül Baba türbéjének falán üzent a török elnöknek.","id":"20191107_recep_tayyip_erdogan_felirat_gul_baba_turbeje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7d9e6fd-3a7f-470a-8434-aa7f90d5c3cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32674c10-0e93-4faa-926e-9b3feeffb2cc","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_recep_tayyip_erdogan_felirat_gul_baba_turbeje","timestamp":"2019. november. 07. 10:21","title":"Háborús bűnösnek nevezték Erdogant – azonnal érkezett a takarítóbrigád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14fe99c5-ba25-4c33-90fc-b456f16e70ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Árpád hídnál készült a felvétel.","shortLead":"Az Árpád hídnál készült a felvétel.","id":"20191106_olajfolt_duna_arpad_hid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14fe99c5-ba25-4c33-90fc-b456f16e70ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b58467bf-5703-4ac2-a4d7-61fbf7f71a4f","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_olajfolt_duna_arpad_hid","timestamp":"2019. november. 06. 18:12","title":"Megint olajfoltot videóztak a Dunán Budapestnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"054e427f-68a2-42f6-aa74-26903b67f539","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy friss kísérlet szerint igen. A bekapcsolt ablaktörlők alapján követik nyomon a lokálisan kialakuló esőzónákat. ","shortLead":"Egy friss kísérlet szerint igen. A bekapcsolt ablaktörlők alapján követik nyomon a lokálisan kialakuló esőzónákat. ","id":"20191107_Az_autok_ablaktorloi_lesznek_a_kozossegi_idojaraselorejelzok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=054e427f-68a2-42f6-aa74-26903b67f539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6a3dc9-d5c4-4907-9f85-086a7cfa1e2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_Az_autok_ablaktorloi_lesznek_a_kozossegi_idojaraselorejelzok","timestamp":"2019. november. 07. 08:55","title":"Az autók ablaktörlői lesznek a közösségi időjárás előrejelzők?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad7a0371-b888-4219-abb3-e5ab399dc9a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint először a kerületi polgárokat kell megkérdezni.","shortLead":"A párt szerint először a kerületi polgárokat kell megkérdezni.","id":"20191107_A_DK_nem_tamogatja_az_uj_zugloi_parkolasi_szerzodest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad7a0371-b888-4219-abb3-e5ab399dc9a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf990af-fa44-49d7-b502-68210415861a","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_A_DK_nem_tamogatja_az_uj_zugloi_parkolasi_szerzodest","timestamp":"2019. november. 07. 10:45","title":"A DK nem támogatja az új zuglói parkolási szerződést, szembemegy az MSZP-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]