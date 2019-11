Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"760e8c3c-0862-4af7-a53b-e8d229f22c39","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Kereken három évtizeddel a berlini fal ledöntése után Németország nyugati és keleti felében is helyeslik a második világháború után kettészakított ország újraegyesítését, ám hiába telt el harminc év az NDK összeomlása óta, a kulturális, gazdasági és egyéb különbségek jó része még mindig érezhető maradt.","shortLead":"Kereken három évtizeddel a berlini fal ledöntése után Németország nyugati és keleti felében is helyeslik a második...","id":"20191109_A_fal_ment_a_kulonbsegek_meg_maradtak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=760e8c3c-0862-4af7-a53b-e8d229f22c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5cbace3-d363-43ad-a362-05083ca0376d","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_A_fal_ment_a_kulonbsegek_meg_maradtak","timestamp":"2019. november. 09. 07:00","title":"Berlin, 1989-2019: kőfal már rég nincs, de itt vannak a szakadékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e031950a-806c-41c4-a400-6b4f176bdebe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ramzan Kadirov csecsen elnök a napokban arról beszélt, hogy börtön, vagy halál jár azoknak, akik megsértik a csecsenek becsületét. Kadirov, aki gyakorlatilag már részben bevezette a kaukázusi köztársaságban az iszlám törvénykezést, a muszlim szélőségesek által fenyegetett közel-keleti keresztényekért Orbán Viktorral együtt aggódó orosz államfő, Vlagyimir Putyin legjobb híve és szövetségese.","shortLead":"Ramzan Kadirov csecsen elnök a napokban arról beszélt, hogy börtön, vagy halál jár azoknak, akik megsértik a csecsenek...","id":"20191109_Putyin_csecsenfoldi_szovetsegese_szerint_halal_jar_az_internetes_ragalmazoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e031950a-806c-41c4-a400-6b4f176bdebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75462e3c-84fe-4db4-8269-8a91b4d417d2","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Putyin_csecsenfoldi_szovetsegese_szerint_halal_jar_az_internetes_ragalmazoknak","timestamp":"2019. november. 09. 10:37","title":"Putyin csecsenföldi szövetségese szerint halál jár az internetes rágalmazóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88cf0f80-2f3b-49c1-bb17-516b9d0dc2ff","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Februártól jelentkezhetnek a 9.-es és 11.-es diákok az ingyenes külföldi nyelvi kurzusokra, az előzetes felmérések alapján a 140 ezer érintettből 90 ezren élnének is a lehetőséggel. A programmal kapcsolatban sok még a kérdőjel, nem világos például, hogy honnan lesz elég kísérőtanár. Azt ígérik viszont, hogy méltányos díjazásban részesülnek. A jelentkezőknek pedig résen kell lenniük, mert ha nem elég gyorsak, lehet, hogy lecsúsznak a kiszemelt helyről.","shortLead":"Februártól jelentkezhetnek a 9.-es és 11.-es diákok az ingyenes külföldi nyelvi kurzusokra, az előzetes felmérések...","id":"20191108_Ingyenes_kulfoldi_nyelvtanfolyam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88cf0f80-2f3b-49c1-bb17-516b9d0dc2ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dace9d2c-6209-40d1-b6e1-6e1b1e68de0d","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Ingyenes_kulfoldi_nyelvtanfolyam","timestamp":"2019. november. 08. 06:30","title":"A tanárok szabadsága bánhatja az ingyenes külföldi nyelvtanfolyamokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e31640b-30bf-40a5-a2dd-e64c33e65b16","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először alkalmazták a CRISPR genomszerkesztési módszert daganatos betegségek ellen az Egyesült Államokban. A genetikai olló alkalmazásától az orvostudomány sok területén várnak áttörést, de a konkrét esetben még túl korai megítélni, hogy javítani fogja-e a páciensek túlélési esélyeit – közölték a Pennsylvaniai Egyetem kutatói.","shortLead":"Először alkalmazták a CRISPR genomszerkesztési módszert daganatos betegségek ellen az Egyesült Államokban. A genetikai...","id":"20191107_crispr_genszerkesztes_daganatos_betegseg_kezelese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e31640b-30bf-40a5-a2dd-e64c33e65b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b5eeee-e4c2-46fa-90ee-a104ef5c419c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191107_crispr_genszerkesztes_daganatos_betegseg_kezelese","timestamp":"2019. november. 07. 20:03","title":"Bevetették az orvosok új szuperfegyverét három rákos betegnél az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d12703d-2031-4ca1-8db9-0485539e4c62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz kimondottan Gulyás Mártont okolja Budapest megbénításáért. ","shortLead":"A Fidesz kimondottan Gulyás Mártont okolja Budapest megbénításáért. ","id":"20191108_A_rendorseg_es_a_Fidesz_szerint_is_a_tuntetesek_miatt_volt_kaosz_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d12703d-2031-4ca1-8db9-0485539e4c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b95480ef-1cf4-4c72-bb82-1abe8b24b8cb","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_A_rendorseg_es_a_Fidesz_szerint_is_a_tuntetesek_miatt_volt_kaosz_Budapesten","timestamp":"2019. november. 08. 15:05","title":"A rendőrség és a Fidesz megmagyarázta: a tüntetők okozták a tegnapi budapesti káoszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328f58e1-7f14-408c-bfb4-db43eea13a31","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Horváth Gyula részt vett az első magyar műhold, a Masat-1 fejlesztésében. ","shortLead":"Horváth Gyula részt vett az első magyar műhold, a Masat-1 fejlesztésében. ","id":"20191108_Hazai_urtechnologiai_ceg_vezetoje_lett_az_ev_uzletembere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=328f58e1-7f14-408c-bfb4-db43eea13a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4635b14-b437-412a-a1ad-fbdefe639cc0","keywords":null,"link":"/kkv/20191108_Hazai_urtechnologiai_ceg_vezetoje_lett_az_ev_uzletembere","timestamp":"2019. november. 08. 12:37","title":"Hazai űrtechnológiai cég vezetője lett az év üzletembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda49586-176d-4d5f-bab7-402d6c8b0d5c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A már itthon is rendelhető BMW-újdonság legolcsóbb változatában egy 140 lóerős benzinmotor dolgozik.","shortLead":"A már itthon is rendelhető BMW-újdonság legolcsóbb változatában egy 140 lóerős benzinmotor dolgozik.","id":"20191108_9_millio_forinttol_indul_itthon_a_bmw_2_gran_coupe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bda49586-176d-4d5f-bab7-402d6c8b0d5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edeedf67-b71b-4b90-ab52-f470024fa4db","keywords":null,"link":"/cegauto/20191108_9_millio_forinttol_indul_itthon_a_bmw_2_gran_coupe","timestamp":"2019. november. 08. 13:21","title":"9 millió forinttól indul itthon a BMW 2 Gran Coupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke szerint annak a kormánynak a nevében beszél a miniszter, amelyik orosz ügynököket engedett be az országba.","shortLead":"A Momentum elnöke szerint annak a kormánynak a nevében beszél a miniszter, amelyik orosz ügynököket engedett be...","id":"20191107_FeketeGyor_visszaszolt_Gulyasnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"089f07dd-ab9b-4a0e-aaa4-a82713501607","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_FeketeGyor_visszaszolt_Gulyasnak","timestamp":"2019. november. 07. 20:38","title":"Fekete-Győr keményen visszaszólt Gulyásnak az ügynöközésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]