[{"available":true,"c_guid":"36193a47-7416-48d4-bb6c-79040ac37a79","c_author":"Jaksity György","category":"360","description":"Az Egyesült Államok és Kína összecsapása fegyveres konfliktust leszámítva minden fronton zajlik, és ez a folyamat várhatóan nem is ér véget a mi életünkben. ","shortLead":"Az Egyesült Államok és Kína összecsapása fegyveres konfliktust leszámítva minden fronton zajlik, és ez a folyamat...","id":"20191108_jaksity_gyorgy_a_harc_muveszete_es_a_twitterharcos_maganyossaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36193a47-7416-48d4-bb6c-79040ac37a79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"689919c1-1688-4216-a897-0ab5b2b93624","keywords":null,"link":"/360/20191108_jaksity_gyorgy_a_harc_muveszete_es_a_twitterharcos_maganyossaga","timestamp":"2019. november. 08. 10:20","title":"Jaksity György: A harc művészete és a Twitter-huszár magányossága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f63e357-d4b4-46e1-8659-74148f6d4e23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sofőrök dolgát több alkalmazás is segíti, ám azok, akik tömegközlekednek, már nem igazán mondhatják ezt el magukról. A Google úgy döntött, ideje változtatni ezen.","shortLead":"A sofőrök dolgát több alkalmazás is segíti, ám azok, akik tömegközlekednek, már nem igazán mondhatják ezt el magukról...","id":"20191109_google_waze_maps_pigeon_transit_tomegkozlekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f63e357-d4b4-46e1-8659-74148f6d4e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0eee26-2499-4b76-b34d-1a981922f22f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_google_waze_maps_pigeon_transit_tomegkozlekedes","timestamp":"2019. november. 09. 10:03","title":"Ez lehet a Google újabb nagy durranása a Maps és a Waze után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13cb0286-a0f4-4ffc-9aa5-e32ba11ebff3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Régésznek érezhetjük magunkat a Király utcában.","shortLead":"Régésznek érezhetjük magunkat a Király utcában.","id":"20191108_Megnyilt_a_Tutanhamonkialltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13cb0286-a0f4-4ffc-9aa5-e32ba11ebff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ee807a-9b6d-489e-aa08-713688560a62","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Megnyilt_a_Tutanhamonkialltas","timestamp":"2019. november. 08. 09:05","title":"Megnyílt a Tutanhamon-kiálltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e752633b-d81e-4707-b70f-f4d2a4e501d5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Már megvehetőek az elhunyt színészek szerepeltetésének jogai is.","shortLead":"Már megvehetőek az elhunyt színészek szerepeltetésének jogai is.","id":"20191108_Kiakadtak_a_hollywoodi_sztarok_hogy_James_Dean_CGIklonja_szerepel_egy_filmben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e752633b-d81e-4707-b70f-f4d2a4e501d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f17c1c02-1670-4fce-9c27-be3391102bc9","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Kiakadtak_a_hollywoodi_sztarok_hogy_James_Dean_CGIklonja_szerepel_egy_filmben","timestamp":"2019. november. 08. 10:43","title":"Kiakadtak a hollywoodi sztárok, hogy James Dean CGI-klónja szerepel egy filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mondható pesszimistának a dél-koreai óriás: úgy gondolja, hogy összehajtható telefonját már jövőre sok millióan fogják használni.","shortLead":"Nem mondható pesszimistának a dél-koreai óriás: úgy gondolja, hogy összehajtható telefonját már jövőre sok millióan...","id":"20191108_samsung_osszehajthato_telefon_eladasok_2020_terv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c50b4643-7062-4eeb-ba80-f90ecca2db9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_samsung_osszehajthato_telefon_eladasok_2020_terv","timestamp":"2019. november. 08. 13:03","title":"Mer nagyot álmodni a Samsung: azt akarja, hogy jövőre ön is összehajtható telefont vegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88cf0f80-2f3b-49c1-bb17-516b9d0dc2ff","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Februártól jelentkezhetnek a 9.-es és 11.-es diákok az ingyenes külföldi nyelvi kurzusokra, az előzetes felmérések alapján a 140 ezer érintettből 90 ezren élnének is a lehetőséggel. A programmal kapcsolatban sok még a kérdőjel, nem világos például, hogy honnan lesz elég kísérőtanár. Azt ígérik viszont, hogy méltányos díjazásban részesülnek. A jelentkezőknek pedig résen kell lenniük, mert ha nem elég gyorsak, lehet, hogy lecsúsznak a kiszemelt helyről.","shortLead":"Februártól jelentkezhetnek a 9.-es és 11.-es diákok az ingyenes külföldi nyelvi kurzusokra, az előzetes felmérések...","id":"20191108_Ingyenes_kulfoldi_nyelvtanfolyam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88cf0f80-2f3b-49c1-bb17-516b9d0dc2ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dace9d2c-6209-40d1-b6e1-6e1b1e68de0d","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Ingyenes_kulfoldi_nyelvtanfolyam","timestamp":"2019. november. 08. 06:30","title":"A tanárok szabadsága bánhatja az ingyenes külföldi nyelvtanfolyamokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec14dd8c-3c56-4be4-8677-02f9ed99dbcb","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Három évtizede a Nappali hold című esszéfüzérével óriási felháborodássorozatot váltott ki a politikus-költő. Vitathatatlan zsidózásával a XX. század egy eltemetettnek remélt ütközetét újította fel.","shortLead":"Három évtizede a Nappali hold című esszéfüzérével óriási felháborodássorozatot váltott ki a politikus-költő...","id":"20191107_Csoori_Sandor_szellemi_lincselese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec14dd8c-3c56-4be4-8677-02f9ed99dbcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b0d83e-7634-48f8-9eab-7b16ec9ed2c3","keywords":null,"link":"/kultura/20191107_Csoori_Sandor_szellemi_lincselese","timestamp":"2019. november. 07. 18:08","title":"Csoóri Sándor „szellemi lincselésnek” élte meg az ellene indult támadásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85531ae5-64f4-424c-898a-ee3d52b3ebe0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Minden áldozat vietnami volt, a legfiatalabbak 15 évesek voltak.","shortLead":"Minden áldozat vietnami volt, a legfiatalabbak 15 évesek voltak.","id":"20191108_tinedzser_aldozatok_essexi_halalkamion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85531ae5-64f4-424c-898a-ee3d52b3ebe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c4810be-5cac-40ed-93c3-a4e8da461858","keywords":null,"link":"/vilag/20191108_tinedzser_aldozatok_essexi_halalkamion","timestamp":"2019. november. 08. 16:13","title":"Kamaszkorú áldozatokat is találtak az essexi halálkamionban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]