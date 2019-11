Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"257639c4-eda1-45a8-b4aa-dd5ef2e38bc7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Videóban elemezzük az önkormányzati választás utáni belpolitikai helyzetet a Medián ügyvezető igazgatójával. Hann Endre szerint az elmúlt hetek fejleményei alapján egyértelművé vált: új helyzet van.","shortLead":"Videóban elemezzük az önkormányzati választás utáni belpolitikai helyzetet a Medián ügyvezető igazgatójával. Hann Endre...","id":"20191106_Hann_Endre_Karacsony_a_stilusaval_adja_fel_a_lecket_a_Fidesznek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=257639c4-eda1-45a8-b4aa-dd5ef2e38bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33388933-438e-4242-969f-43b72c4a96b5","keywords":null,"link":"/360/20191106_Hann_Endre_Karacsony_a_stilusaval_adja_fel_a_lecket_a_Fidesznek","timestamp":"2019. november. 06. 16:00","title":"Hann Endre: Karácsony a stílusával adja fel a leckét a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee212574-4a38-4505-9b4f-4e55218ef48b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy ősi kultúrához tartozó csoport maradványait találták meg.","shortLead":"Egy ősi kultúrához tartozó csoport maradványait találták meg.","id":"20191106_Europabol_bevandorolt_osemberek_fogaira_bukkantak_egy_izraeli_barlangban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee212574-4a38-4505-9b4f-4e55218ef48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b0e07a-b0ec-45ef-9502-686537c8d9d6","keywords":null,"link":"/elet/20191106_Europabol_bevandorolt_osemberek_fogaira_bukkantak_egy_izraeli_barlangban","timestamp":"2019. november. 06. 12:50","title":"Meglepő leletekre bukkantak a régészek egy izraeli barlangban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"438d0691-1962-4ff9-8e2d-750d577d0ac2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tovább csúszik az Európai Bizottság megalakítása, bár állítólag már minden biztosjelölt megvan, a posztokat még korántsem lehet biztosra venni.","shortLead":"Tovább csúszik az Európai Bizottság megalakítása, bár állítólag már minden biztosjelölt megvan, a posztokat még...","id":"20191106_Ugy_nez_ki_Varhelyi_nem_kapja_meg_a_portfoliot_amit_Orban_kinezett_neki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=438d0691-1962-4ff9-8e2d-750d577d0ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263d4088-4b70-45de-a3c9-2f6d0d02d22d","keywords":null,"link":"/vilag/20191106_Ugy_nez_ki_Varhelyi_nem_kapja_meg_a_portfoliot_amit_Orban_kinezett_neki","timestamp":"2019. november. 06. 09:12","title":"Egyre biztosabb, hogy Várhelyi nem kapja meg a portfóliót, amit Orbán kinézett neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"189d3079-036e-4810-8c0d-edaa37e87aba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagy győzelmet arattak az amerikai demokraták kedden a virginiai kongresszusi választáson, és várhatóan Kentucky állam új kormányzója is demokrata politikus lesz. Mississippi államban ugyanakkor republikánus győzelmet jeleznek a kormányzóválasztás első eredményei.","shortLead":"Nagy győzelmet arattak az amerikai demokraták kedden a virginiai kongresszusi választáson, és várhatóan Kentucky állam...","id":"20191106_Gyoztek_a_demokratak_a_virginiai_kongresszusi_valasztason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=189d3079-036e-4810-8c0d-edaa37e87aba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d640676-7630-48e9-976c-ee3b5a9a5bc9","keywords":null,"link":"/vilag/20191106_Gyoztek_a_demokratak_a_virginiai_kongresszusi_valasztason","timestamp":"2019. november. 06. 09:41","title":"Győztek a demokraták a virginiai kongresszusi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c7cad9c-05b7-4d31-9e54-6e2f684d63c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az MNB is vizsgálódik, valóban jogellenes tranzakciók történtek-e az Opus Global részvényeivel.","shortLead":"Az MNB is vizsgálódik, valóban jogellenes tranzakciók történtek-e az Opus Global részvényeivel.","id":"20191106_opus_tozsde_meszaros_mnb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c7cad9c-05b7-4d31-9e54-6e2f684d63c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"527bde6c-f5cf-4415-9d0c-d34deb298e28","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_opus_tozsde_meszaros_mnb","timestamp":"2019. november. 06. 12:36","title":"Miért küldött vészjelzést Mészáros tőzsdei cége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbd0cc1-5396-4da4-9df3-ade3cd47c346","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vízirendészet járőrei mentették meg az életét egy 34 éves férfinak, aki a Margit hídról esett a Dunába.","shortLead":"A vízirendészet járőrei mentették meg az életét egy 34 éves férfinak, aki a Margit hídról esett a Dunába.","id":"20191107_Beesett_a_Margit_hidrol_a_Dunaba_egy_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fbd0cc1-5396-4da4-9df3-ade3cd47c346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337bcd57-0d02-41ee-8a9e-6d21c5adebcc","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Beesett_a_Margit_hidrol_a_Dunaba_egy_ferfi","timestamp":"2019. november. 07. 15:49","title":"A Dunába esett a Margit hídról egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a31e39e-b025-4670-a992-e9dc6e54d9e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A leginkább navigációiról és viselhető okoseszközeiről ismert Garmin ezúttal a kisrepülőgépekhez tervezett akár életmentésre is alkalmas funkciót. Az Autoland nem robotpilóta, de hasonlóan működik.","shortLead":"A leginkább navigációiról és viselhető okoseszközeiről ismert Garmin ezúttal a kisrepülőgépekhez tervezett akár...","id":"20191106_garmin_autoland_robotpilota_kisrepulo_kenyszerleszallas_landolas_onvezeto_funkcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a31e39e-b025-4670-a992-e9dc6e54d9e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb00f8a-5ef4-459d-8261-6e7704bbeb4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_garmin_autoland_robotpilota_kisrepulo_kenyszerleszallas_landolas_onvezeto_funkcio","timestamp":"2019. november. 06. 09:03","title":"Amelyik repülőgépbe beszerelik a Garmin újítását, az gombnyomásra leszáll majd, ha baj van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c48c9e-7394-4b77-a3ef-6c8fbd883ac0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egy nagy, egyszeri tétel nélkül a harmadik negyedéves Ferrari-adat nem néz ki annyira jól, mint a tavalyi, de az év egészében még így is kétszámjegyű a növekedés.","shortLead":"Egy nagy, egyszeri tétel nélkül a harmadik negyedéves Ferrari-adat nem néz ki annyira jól, mint a tavalyi, de az év...","id":"20191106_Oriasit_esett_a_Ferrari_nyeresege_de_igy_is_van_okuk_az_optimizmusra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12c48c9e-7394-4b77-a3ef-6c8fbd883ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89248be2-ca7e-456d-b474-99cb25f3d374","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_Oriasit_esett_a_Ferrari_nyeresege_de_igy_is_van_okuk_az_optimizmusra","timestamp":"2019. november. 06. 07:48","title":"Óriásit esett a Ferrari nyeresége, de így is van okuk az optimizmusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]