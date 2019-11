Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A gyalogos a helyszínen életét vesztette.
2019. november. 05. 21:59
A zebrán gázoltak halálra egy nőt Százhalombattán

Láttunk már több nagyon végső, nagyon búcsúturnét, amit követett még néhány, de úgy tűnik Gene Simmonsék tényleg nem akarnak többet koncertezni. 2020. július 16-án az Arénában tehát utoljára láthatjuk az arcfestéses hajmetál legendáit.
2019. november. 07. 11:02
Még egyszer, utoljára fellép Budapesten a Kiss Tizenhárom gyanúsított közül tíz főt vettek őrizetbe a ceglédi rendőrök egy összehangolt akció során. Velük szemben az a gyanú, hogy új pszichoaktív anyaggal éltek vissza. 2019. november. 06. 11:37
Kilenc településen csapott le drogdílerekre a rendőrség egyszerre

A képviselők akár 6 millióra is felemelhetik Borkai Zsolt végkielégítésének összegét, de a törvényileg garantált minimum 3 millió forint.
2019. november. 06. 11:15
Legalább 3 millió forint végkielégítést kap Borkai Zsolt

A Facebook maga vallotta be, hogy egy biztonsági résnek köszönhetően jogtalanul férhettek hozzá fejlesztők a felhasználók adataihoz.
2019. november. 06. 11:03
Újabb adatszivárgás lehetett a Facebooknál

Az erről szóló megállapodást Vlagyimir Voronkovval, az ENSZ főtitkárhelyettesével írta alá Szijjártó Péter.
2019. november. 07. 14:24
Budapesten lesz az ENSZ terrorizmus elleni regionális irodája

A főpolgármester-helyettes szerint a ferencvárosi polgármesternek jár bizottsági hely.
2019. november. 05. 18:14 Gy. Németh Erzsébet elmondta, miért nem kapott bizottsági helyet Baranyi

A magyar teniszező elvesztette az első mérkőzését, így kiesett a 115 ezer euró (37,4 millió euró) összdíjazású pozsonyi keménypályás challenger-tenisztornáról.
2019. november. 06. 15:07
Meccslabdáról kapott ki Fucsovics Pozsonyban