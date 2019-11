Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e58797f5-524f-4747-b159-15e5d930e84d","c_author":"Energetika 2020 Kft.","category":"brandcontent","description":"Október közepén országszerte majd 25 fokot mutatott a hőmérő higanyszála, megdőltnek az évtizedes melegrekordok. Emelkedik a tengerszint, és sosem látott tűzvész tombol a világ több pontján. A klímaváltozás nemcsak kopogtat, hanem már át is lépte a bejárati ajtó küszöbét. Egy új uniós szabályozás miatt ráadásul itthon is mindenkire új szabályok vonatkoznak majd, akár új építésű házba szeretne költözni, akár régi otthonát újítaná fel. Beköszöntött a közel nulla energiaigényű házak korszaka: de egészen pontosan mit is jelent ez?","shortLead":"Október közepén országszerte majd 25 fokot mutatott a hőmérő higanyszála, megdőltnek az évtizedes melegrekordok...","id":"20191111_Igy_nez_ki_egy_kozel_nulla_energiaigenyu_epulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e58797f5-524f-4747-b159-15e5d930e84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"968e70a3-24d0-4cd9-961c-ea6ba086f6a0","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191111_Igy_nez_ki_egy_kozel_nulla_energiaigenyu_epulet","timestamp":"2019. november. 11. 07:30","title":"Így néz ki egy közel nulla energiaigényű épület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89f4f7c-f62d-4a5a-850c-0ee983a5206b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatalmas a felháborodás Srí Lankán.","shortLead":"Hatalmas a felháborodás Srí Lankán.","id":"20191110_sri_lanka_agyonvert_tinedzser_elnoki_kegyelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a89f4f7c-f62d-4a5a-850c-0ee983a5206b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"486a4a89-69ac-475c-957c-08febc3de29e","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_sri_lanka_agyonvert_tinedzser_elnoki_kegyelem","timestamp":"2019. november. 10. 14:53","title":"Agyonvert egy tinédzsert a gazdag férfi, akit most szabadon engednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f22349-2ffd-45d8-b543-f9ba7e4c634c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áruházlánc visszahívja a gyorsfagyasztott terméket.","shortLead":"Az áruházlánc visszahívja a gyorsfagyasztott terméket.","id":"20191110_femforgacs_lidl_leveles_teszta_visszahivas_nebih","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0f22349-2ffd-45d8-b543-f9ba7e4c634c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd3e02a-f3e7-4692-aa48-b4f935ed0d9a","keywords":null,"link":"/kkv/20191110_femforgacs_lidl_leveles_teszta_visszahivas_nebih","timestamp":"2019. november. 10. 09:47","title":"Fémforgács lehet a Lidl leveles tésztájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9436a07b-942b-4871-b90b-daedacffafa8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Woody Allen megállapodott az Amazonnal, és visszavonta a szerződésszegésért az év elején benyújtott keresetét – jelentették hírügynökségek.\r

","shortLead":"Woody Allen megállapodott az Amazonnal, és visszavonta a szerződésszegésért az év elején benyújtott keresetét –...","id":"20191110_woody_allen_amazon_szerzodesszeges_kereset_metoo_zaklatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9436a07b-942b-4871-b90b-daedacffafa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbf9e54-8ce8-46e7-b11d-2b8e19d77ce7","keywords":null,"link":"/kultura/20191110_woody_allen_amazon_szerzodesszeges_kereset_metoo_zaklatas","timestamp":"2019. november. 10. 08:37","title":"Mindkét fél vesztett Woody Allen és az Amazon vitájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc240b7-9e21-48fc-8a71-b64936e240d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk ismét a Twitteren írta meg, milyen forgatókönyvet képzel el a Mars kolonizálására.","shortLead":"Elon Musk ismét a Twitteren írta meg, milyen forgatókönyvet képzel el a Mars kolonizálására.","id":"20191111_elon_musk_mars_spacex_csillaghajo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cc240b7-9e21-48fc-8a71-b64936e240d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c02b3b-8858-4eef-a492-869764d53c35","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_elon_musk_mars_spacex_csillaghajo","timestamp":"2019. november. 11. 09:33","title":"Bemondta Elon Musk, meddig tartana az első marsi város felépítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb44f48e-ce7c-41f5-9394-a1f39763cf22","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az osztrák Zöld párt kész tárgyalni közös kormányalakításról a konzervatív Néppárttal – jelentette be vasárnap Werner Kogler pártelnök.","shortLead":"Az osztrák Zöld párt kész tárgyalni közös kormányalakításról a konzervatív Néppárttal – jelentette be vasárnap Werner...","id":"20191110_sebastian_kurz_werner_kogler_zoltek_koalicios_megallapodas_osztrak_kormanyalakitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb44f48e-ce7c-41f5-9394-a1f39763cf22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59aceb0a-61d2-4e75-9141-7e7b20626db7","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_sebastian_kurz_werner_kogler_zoltek_koalicios_megallapodas_osztrak_kormanyalakitas","timestamp":"2019. november. 10. 19:35","title":"A zöldek segíthetnek kormányt alakítani Kurznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53602a8f-24b5-4fcc-9726-d81161aaabfb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnököt csecsemőként, pelenkában ábrázoló léggömb a 2018-as londoni Trump-ellenes tüntetések idején vált világhírűvé. A lufi Alabama államban \"lépett volna fel\" az oda látogató Trump ellen szervezett demonstráción, ám egy mérges férfi késsel végighasította a hátát.","shortLead":"Az amerikai elnököt csecsemőként, pelenkában ábrázoló léggömb a 2018-as londoni Trump-ellenes tüntetések idején vált...","id":"20191110_Leszurtak_a_vilaghiru_Baby_Trump_oriaslufit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53602a8f-24b5-4fcc-9726-d81161aaabfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b997fa30-3861-4e0d-b602-a9c8e0309490","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Leszurtak_a_vilaghiru_Baby_Trump_oriaslufit","timestamp":"2019. november. 10. 08:42","title":"Leszúrták a világhírű Baby Trump óriáslufit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43283baa-25a5-4a6f-9091-c995d1dfcfa9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A választások megismétlését és új választási bizottság felállítását jelentette be vasárnap Evo Morales bolíviai államfő nem sokkal az után, hogy kormányellenes tüntetők elfoglalták két állami médium épületét Bolíviában, és munkahelyük elhagyására kényszerítették az alkalmazottakat.\r

","shortLead":"A választások megismétlését és új választási bizottság felállítását jelentette be vasárnap Evo Morales bolíviai államfő...","id":"20191110_evo_morales_uj_valaszas_bolivia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43283baa-25a5-4a6f-9091-c995d1dfcfa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4ec5af-8b89-49e1-b4d7-cc3442cef714","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_evo_morales_uj_valaszas_bolivia","timestamp":"2019. november. 10. 18:12","title":"Tévészékház-ostrom után jönnek az új választások Bolíviában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]