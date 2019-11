Az MSZP-s Nyőgéri Lajosnak három vállalkozását is kényszertörléssel szüntették meg és eltiltották attól, hogy vezető tisztségviselő legyen cégekben.

Nem lehet sem cégvezető, sem vezető tisztségviselő cégekben a következő két évben Nyőgéri Lajos, az MSZP pécsi önkormányzati képviselője, aki a pécsi közgyűlésben a gazdasági bizottságot vezeti. Három éve tiltották el a szocialista politikust három volt cégének a kényszertörlése miatt – írja a Szabad Pécs.

Nyőgéri azt mondta a lapnak, hogy valóban az ő volt cégeiről van szó, sajnos valóban hibáztak. Ő maga is, volt cégtulajdonos-cégvezetőként, és egy, a konkrét mulasztásért nagyban felelős másik személy is, akiben mindaddig feltétlenül megbízott. A saját felelősségét azonban nem kívánja elhárítani, sőt a következmények egyértelműen és kizárólag őt érintették. Azt is hozzátette, vállalta a céges mulasztásból fakadó összes következményt, sem az államot, sem bármely más társaságot, akár egykori partnereit kár a történtek és a mulasztás miatt nem érte.

Azt is elmondta, hogy ez az ügy a képviselői, illetve a bizottsági elnöki munkájával semmilyen összefüggésben nincsen, jogilag sem érinti, a cégvezetéstől tiltották el, nem a képviselőségtől. Nem mond le.

Péterffy Attila, Pécs polgármestere a Szabad Pécsnek úgy fogalmazott, értesült a helyzetről és megismerte az ügy részleteit. Nem tartja indokoltnak, hogy Nyőgéri visszaadja a bizottságban viselt elnöki tisztségét.