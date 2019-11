Ugyanaz történt vasárnap Jászberényben, mint öt éve Ózdon: a hagyományos választáson kicsivel nyerő ellenzéki a megismételt voksoláson rommá verte a Fidesz jelöltjét. Akkor a jobbikos Janiczak Dávid tartolt, most az amúgy szintén jobbikos, de összellenzéki színekben induló Budai Lóránt, aki egy hónapja 14 szavazattal nyert, most viszont 3758-cal a 33 ezres borsodi településen.

Az egész városnak újra kellett szavaznia, és meglepő módon nagyon megugrott a részvétel is: a korábbi 41 helyett 62 százalék gondolta úgy, hogy leadja a voksát. Noha az eddigi fideszes polgármester, Szabó Tamás is tudta növelni szavazói számát (csaknem 700-cal szavaztak rá többen), Budaira 4,4 ezerrel szavaztak többen, összességében elvittte a szavazatok 63 százalékét. A Jobbik EP-képviselője, Gyöngyösi Márton szerint "ennél fölényesebb és meggyőzőbb győzelmet nem lehet aratni a Fidesz fölött."

Budai szerint azért nyert ekkorát, mert

megmutatták az emberek, hogy nem lehet a véleményüket figyelmen kívül hagyni.

Számíthatott az is, hogy elmondása szerint a megismételt választás előtt ment a pocskondiázás, lejáratás, az embereknek pedig ebből elegük van. A vesztes, Szabó Tamás visszafogottan kommentálta az eredményt a Facebook-oldalán, a szavazatokat megköszönve azt írta,

a tegnapi magas részvételi arány a demokrácia jelentőségét is megmutatta, hogy mindenki véleménye értékes és számít.

Pócs János, a térség országgyűlési képviselője azonban nem titkolta megrendültségét: úgy fogalmazott, őt padlóra küldte az eredmény.

Meglepődtem, talán az sem túlzás, hogy padlóra kerültem, de hát ebből kell felállni, a választóknak az üzenetét meg kell érteni.

Az ATV-nek értékelte a bukás okait, szerinte az volt a baj, hogy az ő üzenteik nem értek el a választókhoz, sok mindent máshogy kell majd csinálni a jövőben.

Az időközi előtt bevetették Szijjártó Péter külügyminisztert is, a régi üzenettel: a külügyminiszter ismertette azt a hatpontos akciótervet, amelyet a kormány, Szabó és Pócs együtt dolgozott ki annak érdekében, hogy az Electrolux csoportos létszámleépítésével érintett 800 ember ne maradjon munka nélkül és a város se érezze meg a kapacitásleépítést. A helyben tartott sajtótájékoztatón bejelentette,

nagyon nehezen tartaná elképzelhetőnek az akcióterv végrehajtását, ha nem annak kidolgozójával kellene azt megpróbálni.

Vagyis, visszatérve a háborús retorikához, visszahozta azt az üzenetet, amivel a Fidesz a választás előtt kampányolt: ha nem fideszes a polgármester, nem biztosított a fejlődés. Ami csak azért érdekes, mert az elmúlt egy hónapban ezen Orbán Viktor is változtatott, ennek jele, hogy egészen békülékeny arcát mutatja Karácsony Gergely felé.

Budai ugyan örülhet ugyan a majd' kétharmados győzelemnek, a testületben azonban a Fidesz van egyfős többségben. Bejutott még a Mi Hazánk egy képviselője is, ám az időközi előtti fordulatok alapján - jelöltjük gyakorlatilag a Fidesz javára lépett volna vissza, ám ezt a pártközpont végül megakadályozta - nem kétséges, kivel szavaz majd.

Szekszárdon nehezen veszít a Fidesz

Szekszárdon az ellenzéki közgyűlési többség volt a tét, amit végül az ellenzéknek sikerült megtartania úgy, hogy a két körzetben nagyobb arányban győzték le a Fideszt, mint egy hónapja. Itt természetesen nem lehet olyan elsöprő eredményről beszélni, mint Jászberényben, az ellenzéki jelöltek 80-100 szavazattal kaptak többet az október 13-inál, míg a fideszesek 20-30-cal.

Az egyik győztes ellenzéki jelölt, Csötönyi László a hvg.hu-nak arról beszélt, az utolsó pár hétben elég undorító mocskolódás folyt, "ez a fegyver visszafele sült el." Szerinte most jobban meg tudták mozdítani a passzív szavazókat is, akik eddig nem hitték el, hogy változást lehet elérni. Itt a polgármester a fideszes Ács Rezső, akinek kabinetfőnöke, Böröcz Máté elég nehezen viselte az eredményt. Facebook-oldalán azt írta,

a mai nap margójára: Aki a csorda után megy, mindig szaros füvet legel! Szóltam, most szóltam!

Amire hasonló szellemben reagált Kapitány Zsolt, a Tolna Megyei Közgyűlés fideszes képviselője is, aki Böröcz bejegyzése alá azt írta,

ha a szart kocsival viszik, rögtön trágyának hívatja magát!!! Pedig csak szar marad.

Ács természetesen fideszes többséget szeretett volna, a választás előtt közzétett videónyilatkozatban is arról beszélt, a tét "a város működőképességének és a fejlődési dinamikájának fennmaradása". Az eredményeket még nem kommentálta nyilvánosan. A markáns kommentek után megkérdeztük Csötönyit, hogy ellenzéki többséggel a háta mögött milyen öt év vár Ács Rezsőre, mire azt mondta, "kettőn áll a vásár", ők mindenesetre szeretnék az ellenzéki programot megvalósítani.

Komlón félsikert ért el az ellenzék

Amíg Jászberényben és Szekszárdon fideszes, Komlón ellenzéki kifogás miatt kellett időközi választást tartani, ott ugyanis az ellenzék szerint csaltak azzal, hogy 10-12 ember vitt el 100-150 embert szavazni.

A városhoz értők szerint itt azon múlt a mostani eredmény, hogy a Lungo Drom veszített erejéből az egy hónappal azelőttihez képest. Ezért jött föl az ellenzéki polgármesterjelölt, Ferenczy Tamás - bár fordítani nem tudott -, és ezért nyert az ellenzéki jelölt, Hidegkuti Szabolcs egyéniben. A részvétel itt is magasabb volt, a megismételt szavazás után összességében 31 szavazattal győzött a fideszes polgármester, Polics József.

Ferenczy a hvg.hu-nak azt mondta, ezt az eredményt tudomásul veszik, a "rendnek megfelelőbben zajlott a választás." Hidegkuti is megerősítette, a 13-ihoz hasonló csalást nem tapasztaltak. A képviselő a hvg.hu-nak arról beszélt, az utolsó két hétben intenzívebben kampányoltak a körzetben, mint a normál választás előtt, mert fordíthatónak tűnt az eredmény.

Mindenhova bekopogtunk, több aktivistát tudtunk mozgósítani, többet volt a körzetben Ferenczy Tamás is, lehet, hogy a választók ezt értékelték.

Azt mondta, a hangulat végig feszült volt, érezhetővé vált, hogy nagyon szoros lesz az eredmény.

Érezték az itt lakók, hogy nagy a tét, nagy a figyelem, ennek megfelelően a részvételi arány is magasabb lett, mint volt, ami szintén nekünk kedvezett, ahogy az is, hogy az eddigi 4 jelölt helyett ebben a körzetben is csak 2 maradt állva, így kialakult az egy - egy elleni küzdelem. A győzteshez húzás mellett érezhető volt az is, hogy teljesen egyértelművé vált a komlói, illetve az országos eredményeket is látva: verhető a Fidesz.

Győzteshez húzást azért emlegethet Hidegkuti, mert a közgyűlési többséget az ellenzék szerezte meg. Számukra kedvezőtlen módon azonban az arányokat nem sikerült javítani: az egyéni győzelemmel ugyanis éppen a kompenzációs listáról bekerült Ferenczy-t ütötték ki a testületből. Mindenesetre a többséggel élnek: a programjukat szeretnék majd megvalósítani. Ferenczy azt mondja, a háborúzás nem érdekük, konstruktívan akarnak együtt dolgozni a fideszes polgármesterrel.

Büntették a Fideszt

A Political Capital választási szakértője, László Róbert szerint az eredmények - különösen az egymásra inkább hasonlító jászberényi és a szekszárdi - mögött az lehet, hogy

az emberek nem szeretik, ha valaki nem tud veszíteni, ez sokakat megmozgatott.

Felhívta a figyelmet arra is, a vesztesekre is többen szavaztak, mint egy hónapja, vagyis ugyanaz igaz, mint országosan: több szavazatot szerez a Fidesz, de az ellenzék még nála is több embert tud elvinni. László szerint éppen ezért nem lehet azt a következtetést levonni, hogy minden "alvó szavazó" ellenzéki lenne, ahogy országos eredményre sem lehet következtetni a jászberényi vagy a szekszárdi választás eredményéből. Annyi elmondható, az október 13-i választás után az emberek elhiszik, hogy verhető a Fidesz, látják, hogy van tétje a választásnak.

Az adatokat nézve szó sincs arról, hogy gyengült volna a Fidesz, de október 13-án olyan eredmény született, ami hihetővé tette a tömegek számára, hogy a Fidesz legyőzhető. Ez a faktor a mostani választásban is benne van.

Megkérdeztük Szijjártó kampányolásáról is, szerinte ez azt mutatja, hogy a Fidesz nehezen hangolja át a teljes gépezetét. Mondhatott volna mást is, de 9 éve erre a háborús retorikára vannak beállítva, nem tudnak békülékeny kampányt csinálni.