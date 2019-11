Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fe33a11-e5dd-4fa7-9d97-8655c9d37222","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A város jelenleg a török hadsereg kezén van.","shortLead":"A város jelenleg a török hadsereg kezén van.","id":"20191110_Ismet_pokolgep_robbant_a_sziriai_TellAbjadnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fe33a11-e5dd-4fa7-9d97-8655c9d37222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecfd0133-3422-48cb-9c4b-93ada0e48029","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Ismet_pokolgep_robbant_a_sziriai_TellAbjadnal","timestamp":"2019. november. 10. 16:36","title":"Ismét pokolgép robbant a szíriai Tell-Abjadnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyőgéri Lajos három cégét is kényszertörléssel szüntették meg három éve és eltiltották a cégvezetéstől is. Amikor először kérdezték, még nem akart lemondani az elnöki tisztségről.","shortLead":"Nyőgéri Lajos három cégét is kényszertörléssel szüntették meg három éve és eltiltották a cégvezetéstől is. Amikor...","id":"20191111_Lemondott_a_pecsi_kozgyules_gazdasagi_bizottsaganak_botranyba_keveredett_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aceff1b3-f61a-451b-854e-b28774d118d7","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Lemondott_a_pecsi_kozgyules_gazdasagi_bizottsaganak_botranyba_keveredett_elnoke","timestamp":"2019. november. 11. 10:47","title":"Lemondott a pécsi közgyűlés gazdasági bizottságának botrányba keveredett elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72cf3305-5beb-47f7-a17f-ba5f64a5e9f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A megbízható szivárogtató hírében álló Evan Blass Twitter-bejegyzésében írt arról, pontosan milyen Samsung Galaxy S11-modellek érkezhetnek jövő év elején.","shortLead":"A megbízható szivárogtató hírében álló Evan Blass Twitter-bejegyzésében írt arról, pontosan milyen Samsung Galaxy...","id":"20191111_samsung_galaxy_s11_okostelefon_android_galaxy_s11e_galaxy_s11_plus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72cf3305-5beb-47f7-a17f-ba5f64a5e9f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b1046cf-a43e-4b71-9d36-2cf9cb5bcf21","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_samsung_galaxy_s11_okostelefon_android_galaxy_s11e_galaxy_s11_plus","timestamp":"2019. november. 11. 11:03","title":"Kiszivárgott, milyen Galaxy S11-eket dob majd piacra a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe2ada3-cac5-499e-b737-5b1b298d44b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A haverjaival mentek pár kört egy volt Forma–1-es pályán.","shortLead":"A haverjaival mentek pár kört egy volt Forma–1-es pályán.","id":"20191111_Az_osszes_szupersportkocsijat_elovette_Gordon_Ramsay__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfe2ada3-cac5-499e-b737-5b1b298d44b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac07cfd-215f-4cdb-be1e-d945df673f10","keywords":null,"link":"/cegauto/20191111_Az_osszes_szupersportkocsijat_elovette_Gordon_Ramsay__video","timestamp":"2019. november. 11. 12:32","title":"Az összes szupersportkocsiját elővette Gordon Ramsay – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"772fb7db-9b80-413f-a71d-b90905096658","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kell megijedni, egy hadgyakorlatról érkeznek vissza a honvédség katonái, ezért a megnövekedett jelenlétük az M2, M1, M0-s autópályán.\r

","shortLead":"Nem kell megijedni, egy hadgyakorlatról érkeznek vissza a honvédség katonái, ezért a megnövekedett jelenlétük az M2...","id":"20191111_HM_Magyar_katonak_ozonlik_el_az_autopalyakat_szerdan_es_csutortokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=772fb7db-9b80-413f-a71d-b90905096658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c5bb29-d387-48ff-b7c8-44a9756c8747","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_HM_Magyar_katonak_ozonlik_el_az_autopalyakat_szerdan_es_csutortokon","timestamp":"2019. november. 11. 09:24","title":"HM: Magyar katonák özönlik el az autópályákat szerdán és csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f53fc89-171a-4089-a1fd-98d6c00d2907","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ráadásul genetikailag is teljesen vadmacskák, nincs bennük házimacska. A kölyköket nyáron találták, anyjuk elpusztult.\r

","shortLead":"Ráadásul genetikailag is teljesen vadmacskák, nincs bennük házimacska. A kölyköket nyáron találták, anyjuk...","id":"20191111_Ubercukisag_Allatkerti_mentett_vadmacskakat_engednek_vissza_a_szabadba_Balatonfenyvesnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f53fc89-171a-4089-a1fd-98d6c00d2907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44fc282e-4609-4a3a-8e47-4e8ab15002a1","keywords":null,"link":"/elet/20191111_Ubercukisag_Allatkerti_mentett_vadmacskakat_engednek_vissza_a_szabadba_Balatonfenyvesnel","timestamp":"2019. november. 11. 13:28","title":"Übercukiság: Állatkerti mentett vadmacskákat engednek vissza a szabadba Balatonfenyvesnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827393c0-f11b-4cfc-984c-f9415eb8bdfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Lehet, hogy megérte volna vitázni Karácsony Gergellyel” – mondta a volt főpolgármester. A hivatali névtábláját ő is hazavitte, ahogy korábban Demszky Gábor is, a szerszámoskamrába rakta.","shortLead":"„Lehet, hogy megérte volna vitázni Karácsony Gergellyel” – mondta a volt főpolgármester. A hivatali névtábláját ő is...","id":"20191111_Tarlos_Kovettem_el_hibakat_a_kampanyban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=827393c0-f11b-4cfc-984c-f9415eb8bdfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0944b110-98c3-4f95-ac7e-029d994fd448","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Tarlos_Kovettem_el_hibakat_a_kampanyban","timestamp":"2019. november. 11. 08:29","title":"Tarlós: Követtem el hibákat a kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f24c651-0905-4075-a42a-a76a93b03268","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Naprendszerünk legbelsőbb bolygója néhány órát utazva ismét áthalad a Nap előtt. A jelenséget élőben közvetítik.","shortLead":"Naprendszerünk legbelsőbb bolygója néhány órát utazva ismét áthalad a Nap előtt. A jelenséget élőben közvetítik.","id":"20191111_merkur_atvonulas_2019_november_11_nap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f24c651-0905-4075-a42a-a76a93b03268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4fe2727-9eb0-4443-a06a-2562d80ebfb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_merkur_atvonulas_2019_november_11_nap","timestamp":"2019. november. 11. 15:55","title":"Ritka égi jelenséget lehet most látni, a Merkúr épp átvonul a Nap előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]