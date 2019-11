Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2928a12b-b84c-4b18-88f8-da89c3737ecd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Valóságos mozgás, virtuális pénz, amely euróvá válik - és van közben egy kis társadalmi felelősségvállalás is.","shortLead":"Valóságos mozgás, virtuális pénz, amely euróvá válik - és van közben egy kis társadalmi felelősségvállalás is.","id":"201945_tizezer_lepes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2928a12b-b84c-4b18-88f8-da89c3737ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a02cd98-ef38-4942-9112-1784c8e5d145","keywords":null,"link":"/360/201945_tizezer_lepes","timestamp":"2019. november. 10. 14:00","title":"Ha elég sokat sétál, összeszedheti a múzeumi belépő árát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2dccb50-7342-401f-94da-d96b7651bfdb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kivágott fákat pótolják, és egy másik projekttel több ezer négyzetméterrel növelik a zöldfelületet a Normafán.","shortLead":"A kivágott fákat pótolják, és egy másik projekttel több ezer négyzetméterrel növelik a zöldfelületet a Normafán.","id":"20191110_Hegyvideki_Onkormanyzat_a_Normafan_kialakitando_uj_parkolo_terulete_nem_erdoovezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2dccb50-7342-401f-94da-d96b7651bfdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"971b2594-a149-4e44-b581-f5c3759076cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191110_Hegyvideki_Onkormanyzat_a_Normafan_kialakitando_uj_parkolo_terulete_nem_erdoovezet","timestamp":"2019. november. 10. 15:39","title":"Hegyvidéki Önkormányzat: a Normafán kialakítandó új parkoló területe nem erdőövezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa8c189-f97c-48f3-90ee-2030b4ef45b2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Fogalmazzon meg olyan ajánlást a budapesti kereskedelmi vállalatoknak, amelyben a vasárnapi nyitva tartás korlátozását kezdeményezi – erre kéri a főpolgármestert a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete.","shortLead":"Fogalmazzon meg olyan ajánlást a budapesti kereskedelmi vállalatoknak, amelyben a vasárnapi nyitva tartás korlátozását...","id":"20191112_vasarnapi_nyitva_tartas_budapest_karacsony_gergely_fopolgarmester_kdfsz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fa8c189-f97c-48f3-90ee-2030b4ef45b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d24ff0b2-513e-42a0-a559-d5db71f4c12f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191112_vasarnapi_nyitva_tartas_budapest_karacsony_gergely_fopolgarmester_kdfsz","timestamp":"2019. november. 12. 07:35","title":"A vasárnapi nyitva tartás korlátozására kérik Karácsony Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0acf9e-35b0-4cf0-9db4-76b114faf9e2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ahol nem érdemes mást termeszteni, ott napelemekkel gazdálkodnak. 