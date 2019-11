Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6cc240b7-9e21-48fc-8a71-b64936e240d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk ismét a Twitteren írta meg, milyen forgatókönyvet képzel el a Mars kolonizálására.","shortLead":"Elon Musk ismét a Twitteren írta meg, milyen forgatókönyvet képzel el a Mars kolonizálására.","id":"20191111_elon_musk_mars_spacex_csillaghajo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cc240b7-9e21-48fc-8a71-b64936e240d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c02b3b-8858-4eef-a492-869764d53c35","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_elon_musk_mars_spacex_csillaghajo","timestamp":"2019. november. 11. 09:33","title":"Bemondta Elon Musk, meddig tartana az első marsi város felépítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2fd20b7-68b3-4cc7-a5d7-408bad57638d","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hasnyálmirigyrák elleni küzdelemben nyithat új utakat az egerekkel végzett kísérlet, mellyel egy, a daganat növekedésében kulcsszerepet játszó összetevőt azonosított.","shortLead":"A hasnyálmirigyrák elleni küzdelemben nyithat új utakat az egerekkel végzett kísérlet, mellyel egy, a daganat...","id":"201945_gombak_kontra_hasnyalmirigy_uj_irany_aterapiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2fd20b7-68b3-4cc7-a5d7-408bad57638d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d807eab3-0420-449c-ba7d-ac8f68fe338a","keywords":null,"link":"/360/201945_gombak_kontra_hasnyalmirigy_uj_irany_aterapiaban","timestamp":"2019. november. 12. 10:00","title":"Új remény csillant fel a hasnyálmirigyrák elleni küzdelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"038ee212-9343-4fc9-9cbf-f5f5b2ebaf24","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadást állítólag visszaverték, de a párt szóvivője szerint nagyszabású akcióról volt szó. 