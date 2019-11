Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e92e708-b426-4203-a260-e2e2db45bde0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy törvénymódosítással javítanák az egészségügyi szolgáltatásokat és védenék a képzett orvosokat. ","shortLead":"Egy törvénymódosítással javítanák az egészségügyi szolgáltatásokat és védenék a képzett orvosokat. ","id":"20191113_Bortonnel_buntetne_a_kormany_a_kuruzslast_es_a_hamis_diplomak_kiadasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e92e708-b426-4203-a260-e2e2db45bde0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"376b623f-d44d-41ac-afb8-8097935e66d4","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Bortonnel_buntetne_a_kormany_a_kuruzslast_es_a_hamis_diplomak_kiadasat","timestamp":"2019. november. 13. 12:27","title":"Börtönnel büntetné a kormány a kuruzslást és a hamis diplomák kiadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f5d0a10-7a9c-48f7-847c-5cf4fbfb2b6f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az új intézmény a Magyar Nemzeti Filmalap alapjaira épül, és a teljes mozgóképszakmáért fog felelni. ","shortLead":"Az új intézmény a Magyar Nemzeti Filmalap alapjaira épül, és a teljes mozgóképszakmáért fog felelni. ","id":"20191113_Januartol_letrejon_a_Kael_Csaba_vezette_Nemzeti_Filmintezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f5d0a10-7a9c-48f7-847c-5cf4fbfb2b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a72bfcca-eb9e-4969-acca-77c81ec6797c","keywords":null,"link":"/kultura/20191113_Januartol_letrejon_a_Kael_Csaba_vezette_Nemzeti_Filmintezet","timestamp":"2019. november. 13. 18:03","title":"Januártól létrejön a Káel Csaba vezette Nemzeti Filmintézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Két olyan módosítás érkezett a Palkovics-féle szakképzési törvényhez, amelyek egy kicsit enyhítenének a kizárólagos döntési jogkörein. ","shortLead":"Két olyan módosítás érkezett a Palkovics-féle szakképzési törvényhez, amelyek egy kicsit enyhítenének a kizárólagos...","id":"20191114_Parlamenti_bizottsagok_korlatoznak_Palkovics_hatalmat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f56517-75f9-40d0-82e3-335ab305e90e","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Parlamenti_bizottsagok_korlatoznak_Palkovics_hatalmat","timestamp":"2019. november. 14. 20:28","title":"Parlamenti bizottságok korlátoznák Palkovics hatalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02aed485-0a65-4651-b8ab-909c66f24048","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olaszok most egy stílusorientált autóval rukkoltak ki a sok teljesítményfókuszú modelljük után.","shortLead":"Az olaszok most egy stílusorientált autóval rukkoltak ki a sok teljesítményfókuszú modelljük után.","id":"20191114_Mindenkit_meglepett_a_Ferrari_ujdonsaga_a_Roma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02aed485-0a65-4651-b8ab-909c66f24048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe8f9585-3ee3-438d-b1de-9118eee36069","keywords":null,"link":"/cegauto/20191114_Mindenkit_meglepett_a_Ferrari_ujdonsaga_a_Roma","timestamp":"2019. november. 14. 15:08","title":"Mindenkit meglepett a Ferrari újdonsága, a Roma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24616fd6-3051-4140-a0f2-2a507ad5d844","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Déli pályaudvar és a Deák tér között nem közlekedik a metró.","shortLead":"A Déli pályaudvar és a Deák tér között nem közlekedik a metró.","id":"20191113_Baleset_miatt_nem_jar_az_M2es_metro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24616fd6-3051-4140-a0f2-2a507ad5d844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f970d8-02a7-476a-8d82-c9cb655a0b92","keywords":null,"link":"/cegauto/20191113_Baleset_miatt_nem_jar_az_M2es_metro","timestamp":"2019. november. 13. 18:44","title":"Baleset miatt nem jár az M2-es metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c07f53c-37d7-4684-a7e9-1dd9d6d5fc04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A videó sokak számára felkavaró lehet.","shortLead":"A videó sokak számára felkavaró lehet.","id":"20191114_magyar_kamionos_szlovenia_utkozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c07f53c-37d7-4684-a7e9-1dd9d6d5fc04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e3b3ed-1e02-475f-8ea2-01fde42c2e93","keywords":null,"link":"/cegauto/20191114_magyar_kamionos_szlovenia_utkozes","timestamp":"2019. november. 14. 06:15","title":"Videóra vették, ahogy a mélybe zuhan egy magyar kamionos Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80989940-f431-472d-8375-ea8999328e6c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"“Úgy válunk, hogy tökéletesen megegyeztünk” – mondta a tévés legenda a Storynak.","shortLead":"“Úgy válunk, hogy tökéletesen megegyeztünk” – mondta a tévés legenda a Storynak.","id":"20191114_vitray_tamas_valas_kallay_bori","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80989940-f431-472d-8375-ea8999328e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f99b3a-d17c-4191-a9cd-eae20dc5985b","keywords":null,"link":"/kultura/20191114_vitray_tamas_valas_kallay_bori","timestamp":"2019. november. 14. 08:59","title":"\"Egyedül fejezem be az utat\" – Vitray Tamás 87 évesen válik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f2e249-406b-423e-a2d3-dd2eae24007f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Feltárták a kutatók azokat a molekuláris mechanizmusokat, amelyek előidézik az elektromos cigaretta ér-, agy- és tüdőkárosító hatását.","shortLead":"Feltárták a kutatók azokat a molekuláris mechanizmusokat, amelyek előidézik az elektromos cigaretta ér-, agy- és...","id":"20191113_Nemet_kardiologusok_Az_ecigaretta_annyira_veszelyes_hogy_fontolora_kell_venni_betiltasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9f2e249-406b-423e-a2d3-dd2eae24007f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e75e1f-a125-43fe-b198-7a8a4495ed68","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_Nemet_kardiologusok_Az_ecigaretta_annyira_veszelyes_hogy_fontolora_kell_venni_betiltasat","timestamp":"2019. november. 13. 19:11","title":"Német kardiológusok: Az e-cigaretta annyira veszélyes, hogy fontolóra kell venni betiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]