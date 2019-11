Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0eed1238-1551-4d34-b4dc-5bd4456482ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy német klímakutató szerint már csak idő kérdése, hogy Velencét mikor borítja el a tenger. ","shortLead":"Egy német klímakutató szerint már csak idő kérdése, hogy Velencét mikor borítja el a tenger. ","id":"20191119_Klimakutato_Velence_elobbutobb_viz_ala_kerul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0eed1238-1551-4d34-b4dc-5bd4456482ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69481e94-3035-4a8f-86e5-86a94982ee36","keywords":null,"link":"/vilag/20191119_Klimakutato_Velence_elobbutobb_viz_ala_kerul","timestamp":"2019. november. 19. 10:14","title":"Klímakutató: Velence előbb-utóbb víz alá kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a499e75b-b4e1-4616-9df9-332855d7379c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A PSA konszern szemrevaló kisautójának új generációja mostantól hazánkban is elérhető, az alaposabb teszt előtt egy gyors próbát tettünk a tisztán elektromos változatban is elérhető típussal.","shortLead":"A PSA konszern szemrevaló kisautójának új generációja mostantól hazánkban is elérhető, az alaposabb teszt előtt...","id":"20191120_magyarorszagon_a_teljesen_uj_peugeot_208__kiprobaltuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a499e75b-b4e1-4616-9df9-332855d7379c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0dc7711-1880-4d10-afb1-eebc07598595","keywords":null,"link":"/cegauto/20191120_magyarorszagon_a_teljesen_uj_peugeot_208__kiprobaltuk","timestamp":"2019. november. 20. 06:41","title":"Magyarországon a teljesen új Peugeot 208 - kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26313a6-a135-4f87-93ea-d42f36845aee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Onnan követte a parlamenti vitát a jobbikos frakcióvezető. Milliós bírságra számíthat az új házszabályi rendelkezések szerint. Dömötör Csaba szerint Jakab kisnyilas. ","shortLead":"Onnan követte a parlamenti vitát a jobbikos frakcióvezető. Milliós bírságra számíthat az új házszabályi rendelkezések...","id":"20191120_Jakab_Peter_Orban_beult_parlamenti_ulesebe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b26313a6-a135-4f87-93ea-d42f36845aee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad7d3080-29cf-4cf5-83a8-8a9c52fbd9da","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Jakab_Peter_Orban_beult_parlamenti_ulesebe","timestamp":"2019. november. 20. 13:17","title":"Jakab Péter újra elfoglalta Orbán parlamenti székét - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A beruházás keretében három gyalogos-kerékpáros híd is megépülne, és hetvenhét hektárnyi közpark jönne létre.","shortLead":"A beruházás keretében három gyalogos-kerékpáros híd is megépülne, és hetvenhét hektárnyi közpark jönne létre.","id":"20191119_Tamogatja_az_atletikai_stadion_Csepel_onkormanyzata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fd59d8-e66a-401b-ae62-5056ce0552a7","keywords":null,"link":"/sport/20191119_Tamogatja_az_atletikai_stadion_Csepel_onkormanyzata","timestamp":"2019. november. 19. 07:45","title":"Csepel önkormányzata támogatja az atlétikai stadion felépítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c73cfc-d202-4e03-b727-0f65f76aca7a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új lemezüket is meghallgathatja a magyar közönség. ","shortLead":"Új lemezüket is meghallgathatja a magyar közönség. ","id":"20191120_Budapestre_jon_a_The_Dead_South","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4c73cfc-d202-4e03-b727-0f65f76aca7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d554dd1c-28d7-4bc3-b609-1cab08ce01f6","keywords":null,"link":"/kultura/20191120_Budapestre_jon_a_The_Dead_South","timestamp":"2019. november. 20. 11:39","title":"Budapestre jön a The Dead South","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85531ae5-64f4-424c-898a-ee3d52b3ebe0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok csak a reptértől a lakóhelyig tartó út költségeit állják.","shortLead":"A hatóságok csak a reptértől a lakóhelyig tartó út költségeit állják.","id":"20191119_Bolgar_kamion_a_gyaszoloknak_kell_fizetniuk_a_holttestek_hazaszallitasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85531ae5-64f4-424c-898a-ee3d52b3ebe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20f7552d-3ab6-4d8f-9906-a22bdf62ff64","keywords":null,"link":"/vilag/20191119_Bolgar_kamion_a_gyaszoloknak_kell_fizetniuk_a_holttestek_hazaszallitasat","timestamp":"2019. november. 19. 10:32","title":"Bolgár kamion: a gyászolóknak kell fizetniük a holttestek hazaszállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea0cb01-7cae-472e-b4af-8102d3d5cee9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem kellett sokat várni Pochettino menesztése után, hogy új edzőt találjon a Tottenham, nem is akármilyet.","shortLead":"Nem kellett sokat várni Pochettino menesztése után, hogy új edzőt találjon a Tottenham, nem is akármilyet.","id":"20191120_Jose_Mourinho_lett_a_Tottenham_uj_edzoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ea0cb01-7cae-472e-b4af-8102d3d5cee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dab1345-e7ee-4cf0-9446-1afbb8ddf622","keywords":null,"link":"/sport/20191120_Jose_Mourinho_lett_a_Tottenham_uj_edzoje","timestamp":"2019. november. 20. 08:14","title":"José Mourinho lett a Tottenham új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383806d6-6543-4d55-8735-c795eba2e2dd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A lakókkal folytatott párbeszéd azonban folytatódik a Józsefvárosban.","shortLead":"A lakókkal folytatott párbeszéd azonban folytatódik a Józsefvárosban.","id":"20191119_Az_Aurora_marad_szamithat_Pikoek_tamogatasara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=383806d6-6543-4d55-8735-c795eba2e2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a52b83-9eda-4ba4-9742-ded7f479424f","keywords":null,"link":"/kultura/20191119_Az_Aurora_marad_szamithat_Pikoek_tamogatasara","timestamp":"2019. november. 19. 14:56","title":"Pikó Andrásék Józsefvárosban visszavonták az Auróra bezárásáról szóló határozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]