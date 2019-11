Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9450a647-ecac-49a7-a8c6-e4a6ece014bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA támogatásával működő Third Rock Radio ugyan nem most indult, de sokan talán nem is hallottak róla. Az űrügynökség most tesz róla, hogy minél többekhez jusson el saját, kozmikus zenékkel átszőtt csatornája.","shortLead":"A NASA támogatásával működő Third Rock Radio ugyan nem most indult, de sokan talán nem is hallottak róla...","id":"20191119_internetes_radio_online_zenehallgatas_third_rock_radio_nasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9450a647-ecac-49a7-a8c6-e4a6ece014bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a56737-217d-46e5-b02f-1669523fbad2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_internetes_radio_online_zenehallgatas_third_rock_radio_nasa","timestamp":"2019. november. 19. 18:03","title":"Apple Music? Spotify? Van ám más is: NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Zirci Járásbíróság tárgyalás nélkül hozott ítéletet, amelynek végrehajtását két évre felfüggesztették.\r

jelentette kedden a France Bleu közszolgálati rádió.","shortLead":"Franciaország világi állam jellegére hivatkozva nem fogadtak be egy apácát egy idősek otthonába - jelentette kedden...","id":"20191119_Fatyolviseles_miatt_nem_fogadott_be_egy_apacat_egy_francia_idosek_otthona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0041496-0c39-47bc-8db8-c4206102f79f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7437c543-831e-4708-a101-0be259637441","keywords":null,"link":"/elet/20191119_Fatyolviseles_miatt_nem_fogadott_be_egy_apacat_egy_francia_idosek_otthona","timestamp":"2019. november. 19. 20:39","title":"Fátyolviselés miatt nem fogadott be egy apácát egy francia idősek otthona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72da79b-498a-4344-ade5-a5ac73aa2db3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Autó ütközött kamionnal Agárd térségében.","shortLead":"Autó ütközött kamionnal Agárd térségében.","id":"20191119_Halalos_baleset_az_M7esen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e72da79b-498a-4344-ade5-a5ac73aa2db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100444ff-5a2b-4d0b-bab2-46a4b4c32fb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191119_Halalos_baleset_az_M7esen","timestamp":"2019. november. 19. 09:11","title":"Halálos baleset az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a94b1ff-9cb6-4120-8235-b24a6beadb0a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az AutoWallis továbbterjeszkedik, és megszerezte az angol márka magyar értékesítési jogait is.","shortLead":"Az AutoWallis továbbterjeszkedik, és megszerezte az angol márka magyar értékesítési jogait is.","id":"20191119_Uj_ceg_lett_a_Jaguar_Land_Rover_importore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a94b1ff-9cb6-4120-8235-b24a6beadb0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a38214cf-f11b-4d05-abfa-f3713a3f7987","keywords":null,"link":"/cegauto/20191119_Uj_ceg_lett_a_Jaguar_Land_Rover_importore","timestamp":"2019. november. 19. 14:43","title":"Új cég lesz a Jaguar Land Rover magyar importőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20185118-6bff-4fe6-8ba0-c59a5baf1ec1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy pszichológust és egy pásztorkutya-tenyésztőt egyszerű, de nagyszerű ötlet tesz gazdaggá.","shortLead":"Egy pszichológust és egy pásztorkutya-tenyésztőt egyszerű, de nagyszerű ötlet tesz gazdaggá.","id":"20191119_A_kecske_is_jollakik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20185118-6bff-4fe6-8ba0-c59a5baf1ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce835a0-2ebb-4885-915f-38e7720cb66c","keywords":null,"link":"/360/20191119_A_kecske_is_jollakik","timestamp":"2019. november. 19. 14:01","title":"Ez a tuti: a dolgozóknak nem kell bért adni, és járulékot sem kell fizetni utánuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]