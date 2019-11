Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d18276b-c5bf-44b6-b930-4d998b323abb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hivatalos céldátummal nemsokára előállnak, de Süli János miniszter arról beszélt, hogy 2029 előtt nem valószínű, hogy elkészülnek az új paksi blokkok. ","shortLead":"A hivatalos céldátummal nemsokára előállnak, de Süli János miniszter arról beszélt, hogy 2029 előtt nem valószínű...","id":"20191119_Paks_II_2029_lehet_az_uj_celdatum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d18276b-c5bf-44b6-b930-4d998b323abb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b2251a-bbb2-4954-9f8e-e811a04d64a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191119_Paks_II_2029_lehet_az_uj_celdatum","timestamp":"2019. november. 19. 09:58","title":"Paks II.: 2029 lehet az új céldátum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"237a6e13-7ef8-473f-9148-17fc2a0cb790","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"Míg a férfiak ajánlott vasbevitele naponta 12 milligramm, addig a nőké 15, amit a szokásos táplálékkal nem mindig sikerül biztosítani, ezért a nőket sokkal inkább fenyegeti a vashiány. Közülük is különösen veszélyeztetett a következő öt csoport: a menstruáció megjelenése, azaz a menarche idején a fejlődésben lévő lányok, a várandós és szoptatós kismamák, a diétázók és a változókorú nők. Nekik fokozottan oda kell figyelniük a vasbevitelre, hogy elkerüljék a vashiány, vagy súlyosabb esetben a vashiányos vérszegénység kellemetlen tüneteit.","shortLead":"Míg a férfiak ajánlott vasbevitele naponta 12 milligramm, addig a nőké 15, amit a szokásos táplálékkal nem mindig...","id":"maltofer_20191119_vashiany_nok_verszegenyseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=237a6e13-7ef8-473f-9148-17fc2a0cb790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75854ff3-24bc-404d-8b3e-3c15c6580f4a","keywords":null,"link":"/brandchannel/maltofer_20191119_vashiany_nok_verszegenyseg","timestamp":"2019. november. 19. 07:30","title":"Vashiány? Íme az öt leginkább veszélyeztetett csoport!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"bc8c1216-043a-4769-9963-694d881c662e","c_partnertag":"Maltofer"},{"available":true,"c_guid":"6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitány már tudja a kezdő tizenegyet.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitány már tudja a kezdő tizenegyet.","id":"20191118_a_puskas_akademai_vedoje_meggyozte_rossit_ott_lesz_a_palyan_walesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2757c20e-aa10-480b-82b2-643304bec7dc","keywords":null,"link":"/sport/20191118_a_puskas_akademai_vedoje_meggyozte_rossit_ott_lesz_a_palyan_walesben","timestamp":"2019. november. 18. 12:29","title":"A Felcsút védője meggyőzte Rossit, ott lesz a pályán Walesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80752d82-3c7c-4e57-9699-a0d1192e2a1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felek közlése alapján úgy tűnik, nem lesz akadálya a 2023-as atlétikai világbajnokságnak.","shortLead":"A felek közlése alapján úgy tűnik, nem lesz akadálya a 2023-as atlétikai világbajnokságnak.","id":"20191118_A_fopolgarmester_az_atletika_mellett__Karacsony_a_Magyar_Atletikai_Szovetseg_vezetoivel_talalkozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80752d82-3c7c-4e57-9699-a0d1192e2a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"919a8214-ff20-4313-850f-6491a0cedfe5","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_A_fopolgarmester_az_atletika_mellett__Karacsony_a_Magyar_Atletikai_Szovetseg_vezetoivel_talalkozott","timestamp":"2019. november. 18. 16:49","title":"„A főpolgármester az atlétika mellett” – írták Karácsonyról a vele találkozó atlétikai vezetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77b285f-b14a-4bce-af5f-31a268181132","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kamion hajthatott fel a megengedettnél nagyobb súllyal a Tarn-folyó feletti hídra, ez okozhatta a balesetet.","shortLead":"Egy kamion hajthatott fel a megengedettnél nagyobb súllyal a Tarn-folyó feletti hídra, ez okozhatta a balesetet.","id":"20191118_Osszeomlott_egy_hid_Franciaorszagban_meghalt_15_eves_lany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a77b285f-b14a-4bce-af5f-31a268181132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5da9289-f0b2-47ba-8bff-ccb5a4547099","keywords":null,"link":"/vilag/20191118_Osszeomlott_egy_hid_Franciaorszagban_meghalt_15_eves_lany","timestamp":"2019. november. 18. 13:29","title":"Összeomlott egy híd Franciaországban, egy 15 éves lány életét vesztette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mészárosé lett egy korszerű tehenészet, egy nagy gyümölcsös, és egy vetőmagüzem is. ","shortLead":"Mészárosé lett egy korszerű tehenészet, egy nagy gyümölcsös, és egy vetőmagüzem is. ","id":"20191119_Meszarose_lett_a_Godolloi_Tangazdasag_az_orszag_legnagyobb_palinkafozojevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02621ad9-6f68-4f68-ae0a-898b85937b17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191119_Meszarose_lett_a_Godolloi_Tangazdasag_az_orszag_legnagyobb_palinkafozojevel","timestamp":"2019. november. 19. 13:18","title":"Mészárosé lett a Gödöllői Tangazdaság az ország legnagyobb pálinkafőzőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae288313-763e-4848-9e33-edb7657f860d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szinte minden nagy tagállamban jelentős mértékben nőtt a forgalomba helyezett új gépkocsik száma az elmúlt hónapban.","shortLead":"Szinte minden nagy tagállamban jelentős mértékben nőtt a forgalomba helyezett új gépkocsik száma az elmúlt hónapban.","id":"20191119_Minden_idok_legjobb_honapjat_produkalta_az_unios_ujautopiac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae288313-763e-4848-9e33-edb7657f860d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60924ff8-5bd5-4a3b-88fe-d9f7c688c24d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191119_Minden_idok_legjobb_honapjat_produkalta_az_unios_ujautopiac","timestamp":"2019. november. 19. 14:05","title":"Minden idők legjobb októberét produkálta az uniós újautó-piac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eee1515-ce23-4316-970d-97bf4ba96059","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Brüsszelben jelentette be a cég az átfogó hulladékcsökkentési programjának elindítását. Ennek keretében próbálják majd kiváltani a műanyag csomagolóanyagokat Európa-szerte. ","shortLead":"Brüsszelben jelentette be a cég az átfogó hulladékcsökkentési programjának elindítását. Ennek keretében próbálják majd...","id":"20191118_A_McDonalds_is_eszbe_kapott_igyekeznek_megszabadulni_a_muanyagtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5eee1515-ce23-4316-970d-97bf4ba96059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38ed086c-e97c-40bf-924c-b36561faf3c4","keywords":null,"link":"/elet/20191118_A_McDonalds_is_eszbe_kapott_igyekeznek_megszabadulni_a_muanyagtol","timestamp":"2019. november. 18. 12:01","title":"A McDonald's is észbe kapott: próbál megszabadulni a műanyagtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]