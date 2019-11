Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eec48f3b-1b05-4211-8064-7e1c181f25fd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Kylie Jenner üzleti sikerei is csak gyarapodnak. ","shortLead":"Kylie Jenner üzleti sikerei is csak gyarapodnak. ","id":"20191119_181_milliard_forintert_adta_el_ceget_a_vilag_legfiatalabb_dollarmilliardosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eec48f3b-1b05-4211-8064-7e1c181f25fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce102938-b138-4324-83b8-79a25dbc89e4","keywords":null,"link":"/kkv/20191119_181_milliard_forintert_adta_el_ceget_a_vilag_legfiatalabb_dollarmilliardosa","timestamp":"2019. november. 19. 15:10","title":"181 milliárd forintért adta el cégét a világ legfiatalabb dollármilliárdosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413e8721-e765-477e-86b8-d0a6e82480e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a középkategóriás divatterepjáró első plugin hibrid változata. ","shortLead":"Megérkezett a középkategóriás divatterepjáró első plugin hibrid változata. ","id":"20191120_mostantol_a_toyota_rav_4_is_kaphat_zold_rendszamot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=413e8721-e765-477e-86b8-d0a6e82480e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37dd0d2-bec6-41d3-8f0a-de4ca66f7b1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191120_mostantol_a_toyota_rav_4_is_kaphat_zold_rendszamot","timestamp":"2019. november. 21. 07:59","title":"Mostantól a Toyota RAV 4 is kaphat zöld rendszámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2abbca89-d804-4d81-af30-ada40db4fea5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Miniszterelnökség nem támogatja az ötletet. Az Országgyűlés elé kell vinni a kérdést. ","shortLead":"A Miniszterelnökség nem támogatja az ötletet. Az Országgyűlés elé kell vinni a kérdést. ","id":"20191120_dugodij_karacsony_gergely_orszaggyules_miniszterelnokseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2abbca89-d804-4d81-af30-ada40db4fea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a48e8adb-090f-4afc-94c4-180f1c281d04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_dugodij_karacsony_gergely_orszaggyules_miniszterelnokseg","timestamp":"2019. november. 20. 16:49","title":"A kormány ellenállásába ütközhet a dugódíj bevezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2683b39-083e-42d5-b1e7-3b1cba2ef5a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eva-Marie Persson ügyész arról számolt be kedden, hogy leállítják a Julian Assange ellen 2010-ben, nemi erőszak gyanúja miatt indított nyomozást.","shortLead":"Eva-Marie Persson ügyész arról számolt be kedden, hogy leállítják a Julian Assange ellen 2010-ben, nemi erőszak gyanúja...","id":"20191119_Leallitottak_a_Julian_Assange_elleni_nyomozast_Svedorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2683b39-083e-42d5-b1e7-3b1cba2ef5a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39120d7-4fc0-487e-b730-7fcf1e022479","keywords":null,"link":"/vilag/20191119_Leallitottak_a_Julian_Assange_elleni_nyomozast_Svedorszagban","timestamp":"2019. november. 19. 15:44","title":"Leállították a Julian Assange elleni nyomozást Svédországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c699328-9aca-4756-9a6c-29a77afa8bc5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Véd majd a digitális veszélyekkel szemben, de hatékonyabbá teszi az örökbefogadást is – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára a gyermekjogi világnap alkalmából.","shortLead":"Véd majd a digitális veszélyekkel szemben, de hatékonyabbá teszi az örökbefogadást is – mondta az Emberi Erőforrások...","id":"20191119_gyerekvedelmi_strategia_kormany_emmi_novak_katalin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c699328-9aca-4756-9a6c-29a77afa8bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d612e6b3-2607-44a9-820a-57acde552cac","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_gyerekvedelmi_strategia_kormany_emmi_novak_katalin","timestamp":"2019. november. 19. 18:29","title":"Az új veszélyek ellen jön az új gyerekvédelmi stratégia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82680242-6cba-446e-9c5f-05e0863038d0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyik cégének két leányvállalata leányvállalat lett egy másik cégében.","shortLead":"Egyik cégének két leányvállalata leányvállalat lett egy másik cégében.","id":"201947_bellevue_es_bellavista_tiborcz_atrendez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82680242-6cba-446e-9c5f-05e0863038d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c8ae67f-4eb3-48e4-b8e3-9c9fefd46760","keywords":null,"link":"/360/201947_bellevue_es_bellavista_tiborcz_atrendez","timestamp":"2019. november. 20. 16:00","title":"Tiborcz István ismét tervez valamit az ingatlanpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9741b0d0-7bb7-4275-b432-e1bf47e3f83d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A megválasztott jobbikos polgármester lemondott a parlamenti mandátumáról. ","shortLead":"A megválasztott jobbikos polgármester lemondott a parlamenti mandátumáról. ","id":"20191120_dunaujvaros_idokozi_valasztas_polgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9741b0d0-7bb7-4275-b432-e1bf47e3f83d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458ee8b3-b071-4919-874b-9e1d7896588e","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_dunaujvaros_idokozi_valasztas_polgarmester","timestamp":"2019. november. 20. 18:40","title":"Időközi választást kell tartani Dunaújvárosban a jobbikos polgármester parlamenti helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e81886f-19aa-4257-9609-96d321142dd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Peter Scott-Morgannél 2017-ben Lou Gehrig-betegséget, más néven a Stephen Hawkingnál is jelentkező amiotrófiás laterálszklerózist diagnosztizáltak az orvosok. Már csak néhány hete maradt, ám ő ez idő alatt is dolgozik: biológiai és gépi elemek együttműködésével a világ legfejlettebb kiborgjává változtatja magát.","shortLead":"Peter Scott-Morgannél 2017-ben Lou Gehrig-betegséget, más néven a Stephen Hawkingnál is jelentkező amiotrófiás...","id":"20191120_peter_scott_morgan_kiborg_als_lou_gehrig_betegseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e81886f-19aa-4257-9609-96d321142dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c832fd5-0367-4190-ab33-a4fde36b51b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_peter_scott_morgan_kiborg_als_lou_gehrig_betegseg","timestamp":"2019. november. 20. 10:33","title":"Egy halálos beteg tudós elhatározta, hogy legyőzi a halált: kiborggá alakítja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]