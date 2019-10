Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b5cd34d-1a9b-4bd4-a567-b36395578e07","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy idős férfi szeretett volna átkelni az úton, az ittas sofőr azonban nem állt meg.","shortLead":"Egy idős férfi szeretett volna átkelni az úton, az ittas sofőr azonban nem állt meg.","id":"20191009_Nem_adta_meg_az_elsobbseget_egybol_elvettek_a_jogositvanyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b5cd34d-1a9b-4bd4-a567-b36395578e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e99089-6890-4f07-8ee3-7ab4c0677950","keywords":null,"link":"/cegauto/20191009_Nem_adta_meg_az_elsobbseget_egybol_elvettek_a_jogositvanyat","timestamp":"2019. október. 09. 14:37","title":"Nem adta meg az elsőbbséget, egyből elvették a jogosítványát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5d6aea-6698-4a68-a2ba-5361bfad77e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig sem a beszállítónál, sem az iskola konyhájában nem találták meg a több száz hajdúsámsoni gyermeket és felnőttet is megbetegítő szalmonellafertőzés forrását. A konyhát a rosszullétek jelentkezése után négy nappal zárták be. Az igazgató szerint már csak a tisztítószerek vizsgálata van hátra. A gyerekek már jól vannak.","shortLead":"Eddig sem a beszállítónál, sem az iskola konyhájában nem találták meg a több száz hajdúsámsoni gyermeket és felnőttet...","id":"20191009_hajdusamson_szalmonella","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a5d6aea-6698-4a68-a2ba-5361bfad77e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e098852b-1aea-4e5a-9eb7-d5e9f20d644e","keywords":null,"link":"/kkv/20191009_hajdusamson_szalmonella","timestamp":"2019. október. 09. 11:25","title":"Rejtélyes fordulat a háromszáz gyermeket megbetegítő fertőzés ügyében: a tisztítószer a ludas?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b356daa7-74c8-4b89-8be5-b25e8e01dd6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pénzügyminisztérium csak a pozitívumokat vette észre a Magyarországról szóló versenyképességi jelentésben. Magyarország kicsit jobban teljesít, főleg azért, mert sok háztartásban van internet. De az unióban még mindig sereghajtó az ország a WEF szerint: például az egészségüggyel komoly problémák vannak, a kormány politikája nem konzisztens, a vállalkozások kerülik a kockázatokat, csak rövid távra terveznek.","shortLead":"A Pénzügyminisztérium csak a pozitívumokat vette észre a Magyarországról szóló versenyképességi jelentésben...","id":"20191009_Versenykepessegi_jelentes_wef_pm_tarki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b356daa7-74c8-4b89-8be5-b25e8e01dd6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f78bd20-01da-4aa4-9844-84214a585c16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_Versenykepessegi_jelentes_wef_pm_tarki","timestamp":"2019. október. 09. 12:20","title":"Versenyképességi jelentés: a kormány felvette a rózsaszín szemüveget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782d119f-1cb6-4fa4-857c-1ff6c9983e8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Greta Thunberg egy tüntetéshez csatlakozott Iowában, a tanár erről kommentelt.","shortLead":"Greta Thunberg egy tüntetéshez csatlakozott Iowában, a tanár erről kommentelt.","id":"20191009_Felfuggesztettek_egy_iowai_tanart_miutan_fenyegetoen_kommentelt_Greta_Thunbergrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=782d119f-1cb6-4fa4-857c-1ff6c9983e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d95f1d5-8280-4724-8dad-eb7391d5b825","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Felfuggesztettek_egy_iowai_tanart_miutan_fenyegetoen_kommentelt_Greta_Thunbergrol","timestamp":"2019. október. 09. 12:21","title":"Felfüggesztettek egy iowai tanárt, miután fenyegetően kommentelt Greta Thunbergről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50baa315-ed8a-4d73-801b-05b1d418f11b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A bulinegyedben olasz pizzát, a belvárosban magyar főtt tésztákat kínál majd Gerendai Károly egy-egy érdekeltsége. Az egykori Sziget-tulaj befektetései illeszkednek az utóbbi időszakban folytatott tevékenységéhez. ","shortLead":"A bulinegyedben olasz pizzát, a belvárosban magyar főtt tésztákat kínál majd Gerendai Károly egy-egy érdekeltsége...","id":"201941_vecchi_amici_gerendai_pizzasutoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50baa315-ed8a-4d73-801b-05b1d418f11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36b78af-a3e3-4bb5-a606-b2ade49ad5c8","keywords":null,"link":"/360/201941_vecchi_amici_gerendai_pizzasutoje","timestamp":"2019. október. 10. 13:15","title":"Gasztronómiába forgatja szigetes pénzét Gerendai - pizzázót és nudlizót is nyit ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4284b29a-a44b-4010-a611-de5d508b55f6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vízumproblémák miatt állították elő, de rokonai szerint kémkedéssel akarták megvádolni.","shortLead":"Vízumproblémák miatt állították elő, de rokonai szerint kémkedéssel akarták megvádolni.","id":"20191010_Elengedtek_az_Iranban_orizetbe_vett_orosz_ujsagironot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4284b29a-a44b-4010-a611-de5d508b55f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c57b836-e077-48a4-8518-704c0c050572","keywords":null,"link":"/vilag/20191010_Elengedtek_az_Iranban_orizetbe_vett_orosz_ujsagironot","timestamp":"2019. október. 10. 07:42","title":"Elengedték az Iránban őrizetbe vett orosz újságírónőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5dfc941-d829-43ab-8b92-0ac6c34e19e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A furcsa balesetben nemcsak az autóban ülők, hanem gyalogosok is megsérültek.","shortLead":"A furcsa balesetben nemcsak az autóban ülők, hanem gyalogosok is megsérültek.","id":"20191010_artatlan_parkolasnak_indul_borulasos_baleset_lett_belole__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5dfc941-d829-43ab-8b92-0ac6c34e19e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6161bd39-9567-4ee0-a912-07a7a4300d9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191010_artatlan_parkolasnak_indul_borulasos_baleset_lett_belole__video","timestamp":"2019. október. 10. 11:21","title":"Ártatlan parkolásnak indult, borulásos baleset lett belőle – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0046fdfc-baea-442e-81b1-6c17accc9ee7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eset egyáltalán nem egyedi, a szállítmányozó cégek tehetetlenek, a Brexit miatt pedig hiába szigorítanak az ellenőrzéseken, egyre többen próbálkoznak. ","shortLead":"Az eset egyáltalán nem egyedi, a szállítmányozó cégek tehetetlenek, a Brexit miatt pedig hiába szigorítanak...","id":"20191009_magyar_kamionb_bevandorlo_anglia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0046fdfc-baea-442e-81b1-6c17accc9ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2629bce8-ddf2-4769-b5f2-66670162f8c9","keywords":null,"link":"/kkv/20191009_magyar_kamionb_bevandorlo_anglia","timestamp":"2019. október. 09. 17:22","title":"Menet közben próbált kijutni a magyar kamionból egy migráns - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]