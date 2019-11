Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b6b4a31-d5c7-4fca-a332-b33297044d54","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy fiatal, de jó kapcsolatokkal rendelkező cég megszerezte Magyarország legjobb kövét adó bányáját. A százmilliárdos kínai vasút lehet a cél, de sok a kérdőjel.","shortLead":"Egy fiatal, de jó kapcsolatokkal rendelkező cég megszerezte Magyarország legjobb kövét adó bányáját. A százmilliárdos...","id":"20191120_Felcsuti_kapcsolatokkal_buszkelkedo_ceg_szerezte_meg_az_orszag_legjobb_kobanyajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b6b4a31-d5c7-4fca-a332-b33297044d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41fc929c-37cb-4dc9-a808-33e4bc4d06d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_Felcsuti_kapcsolatokkal_buszkelkedo_ceg_szerezte_meg_az_orszag_legjobb_kobanyajat","timestamp":"2019. november. 20. 18:11","title":"Felcsúti kapcsolatokkal büszkélkedő cég szerezte meg az ország legjobb kőbányáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96b5747-f5b4-4878-b624-772147ef5ead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden első fokon helyreigazítási pert nyert László Imre DK-s politikus, Újbuda polgármestere a TV2-vel szemben.","shortLead":"Kedden első fokon helyreigazítási pert nyert László Imre DK-s politikus, Újbuda polgármestere a TV2-vel szemben.","id":"20191120_per_laszlo_imre_tv2_helyreigazitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b96b5747-f5b4-4878-b624-772147ef5ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce5c91a-f1d2-48ba-be89-18ffde2c87fb","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_per_laszlo_imre_tv2_helyreigazitas","timestamp":"2019. november. 20. 16:37","title":"Pert nyert a TV2 ellen László Imre, akit szexuális zaklatással vádoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Évszázadokon át elképzelhetetlen volt, hogy országok lemondjanak a saját pénzről, ma már sejtjük, hogy a legsikeresebb út a közös deviza használata. De egyáltalán nem mindegy, mely államok állnak össze, hogy közös pénzük legyen, és az sem, milyen feltételekkel vezetik be azt.","shortLead":"Évszázadokon át elképzelhetetlen volt, hogy országok lemondjanak a saját pénzről, ma már sejtjük, hogy a legsikeresebb...","id":"20191120_kozos_penz_monetaris_unio_euro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf17cc1-b8f6-4831-bd1a-65b5933fd28a","keywords":null,"link":"/360/20191120_kozos_penz_monetaris_unio_euro","timestamp":"2019. november. 20. 07:01","title":"Eurázsiai közös pénz? Moszkva és Peking beleköphet Matolcsy levesébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96c4994-0565-4469-8830-0b1ee5d3eb7d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Évek óta az az okostelefont használók vágya, hogy ritkábban kelljen töltőre tenni készüléküket. Az utóbbi időben több gyártó is igyekezett reagálni az igényre. Ám érdemes körülnézni saját házunk táján is: mi magunk meglepően sokat tehetünk azért, hogy hosszabb üzemidőt varázsoljunk elő mobilunkból. Az alábbi tanácsok megfogadásával hosszú órákkal, adott esetben fél nappal tovább bírja majd a telefon.","shortLead":"Évek óta az az okostelefont használók vágya, hogy ritkábban kelljen töltőre tenni készüléküket. Az utóbbi időben több...","id":"20191120_okostelefon_hosszabb_uzemido_tippek_tanacsok_akkumulator_hogyan_toltsem_a_telefonom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b96c4994-0565-4469-8830-0b1ee5d3eb7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16d2a35-e7d6-4e58-9e5d-af8bdc938a42","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_okostelefon_hosszabb_uzemido_tippek_tanacsok_akkumulator_hogyan_toltsem_a_telefonom","timestamp":"2019. november. 20. 08:03","title":"11+1 tuti tipp, hogy (még) tovább bírja a telefonja egy feltöltéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413e8721-e765-477e-86b8-d0a6e82480e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a középkategóriás divatterepjáró első plugin hibrid változata. ","shortLead":"Megérkezett a középkategóriás divatterepjáró első plugin hibrid változata. ","id":"20191120_mostantol_a_toyota_rav_4_is_kaphat_zold_rendszamot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=413e8721-e765-477e-86b8-d0a6e82480e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37dd0d2-bec6-41d3-8f0a-de4ca66f7b1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191120_mostantol_a_toyota_rav_4_is_kaphat_zold_rendszamot","timestamp":"2019. november. 21. 07:59","title":"Mostantól a Toyota RAV 4 is kaphat zöld rendszámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kósa Lajos párhuzamot vont a menekültek és turisták közt, NAV-fogás egy gardróbban, zaklatási botrány a Katonában. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Kósa Lajos párhuzamot vont a menekültek és turisták közt, NAV-fogás egy gardróbban, zaklatási botrány a Katonában...","id":"20191119_Radar360_Tarsolyon_11_milliardot_kernek_szamon_itt_vannak_az_uj_helikopterek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff08a248-5348-4a07-812f-fd2c92ab7324","keywords":null,"link":"/360/20191119_Radar360_Tarsolyon_11_milliardot_kernek_szamon_itt_vannak_az_uj_helikopterek","timestamp":"2019. november. 19. 17:30","title":"Radar360: Tarsolytól 11 milliárdot hajtanának be, itt vannak az új helikopterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Védelmi gyakorlatot tartanak hajnalban Kőbányán, de veszély nem áll majd fenn. ","shortLead":"Védelmi gyakorlatot tartanak hajnalban Kőbányán, de veszély nem áll majd fenn. ","id":"20191120_foldrenges_kobanya_vedelmi_gyakorlat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960bd5d1-3089-4025-a5ac-24a6ab5dd3d2","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_foldrenges_kobanya_vedelmi_gyakorlat","timestamp":"2019. november. 20. 16:33","title":"Kipróbálják, milyen lenne, ha Kőbányát földrengés rázná meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0041496-0c39-47bc-8db8-c4206102f79f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Franciaország világi állam jellegére hivatkozva nem fogadtak be egy apácát egy idősek otthonába - jelentette kedden a France Bleu közszolgálati rádió.","shortLead":"Franciaország világi állam jellegére hivatkozva nem fogadtak be egy apácát egy idősek otthonába - jelentette kedden...","id":"20191119_Fatyolviseles_miatt_nem_fogadott_be_egy_apacat_egy_francia_idosek_otthona","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0041496-0c39-47bc-8db8-c4206102f79f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7437c543-831e-4708-a101-0be259637441","keywords":null,"link":"/elet/20191119_Fatyolviseles_miatt_nem_fogadott_be_egy_apacat_egy_francia_idosek_otthona","timestamp":"2019. november. 19. 20:39","title":"Fátyolviselés miatt nem fogadott be egy apácát egy francia idősek otthona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]