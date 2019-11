Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfbb8597-2eff-4645-9b7d-251dd13f463f","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Új anyagokkal jelentősen növelhetők a napelemek celláinak hatékonysága. Elterjedésük forradalmat jelentene a napenergia hasznosításában, a szilikonalapú panelek ugyanis lassan elérik teljesítőképességük határát.","shortLead":"Új anyagokkal jelentősen növelhetők a napelemek celláinak hatékonysága. Elterjedésük forradalmat jelentene a napenergia...","id":"20191116_Harmadik_generacios_napelemek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfbb8597-2eff-4645-9b7d-251dd13f463f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a9addba-0af8-4277-ac7d-f16c68ca67d3","keywords":null,"link":"/360/20191116_Harmadik_generacios_napelemek","timestamp":"2019. november. 20. 12:00","title":"Itt az új anyag, amely forradalmasíthatja a napelemgyártást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20158cba-2caa-4467-bf6e-fb0410a3b7cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású újdonsága kivételesen nem egy divatterepjáró.","shortLead":"A Volkswagen lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású újdonsága kivételesen nem egy divatterepjáró.","id":"20191120_megerkezett_a_vw_passat_elektromos_utodja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20158cba-2caa-4467-bf6e-fb0410a3b7cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87eb4fa-5238-4021-b072-b6414f232836","keywords":null,"link":"/cegauto/20191120_megerkezett_a_vw_passat_elektromos_utodja","timestamp":"2019. november. 20. 09:21","title":"Megérkezett a VW Passat elektromos utódja, ami közel 600 kilométeres hatótávú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da8f0770-9fc9-4410-beeb-73a100a25034","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány kedvenc cégei és nagy tőzsdei vállalatok kötvényeiből vásárolt be eddig az MNB.","shortLead":"A kormány kedvenc cégei és nagy tőzsdei vállalatok kötvényeiből vásárolt be eddig az MNB.","id":"20191120_Nyolc_cegre_hullott_eddig_a_jegybanki_penzeso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da8f0770-9fc9-4410-beeb-73a100a25034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67fab610-0dcc-49e1-8c21-3420d8dc8636","keywords":null,"link":"/kkv/20191120_Nyolc_cegre_hullott_eddig_a_jegybanki_penzeso","timestamp":"2019. november. 20. 08:32","title":"Nyolc cégre hullott eddig a jegybanki pénzeső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350cf60c-4604-4b58-bfc8-a68f7f421e3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester programot indít az áldozatok védelmében.","shortLead":"A főpolgármester programot indít az áldozatok védelmében.","id":"20191120_karacsony_gergely_katona_jozsef_szinhaz_zaklatas_nyilvanossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=350cf60c-4604-4b58-bfc8-a68f7f421e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c96d924-799b-47de-9e55-90d127e2a353","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_karacsony_gergely_katona_jozsef_szinhaz_zaklatas_nyilvanossag","timestamp":"2019. november. 20. 13:10","title":"Karácsony: El kell árulni, ki a zaklató a Katona József Színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1fda18-3068-4e2c-a5a1-55605b8f3669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az UNESCO világörökségi tanácsadó szervezete, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága is aggódva szemlélte annak a VIII. kerületi családi háznak az átépítését, amelyet Kocsis Máténak, a Fidesz frakcióvezetőjének – a kerület akkori polgármesterének – édesanyja vett meg 2016-ban, ma pedig a fideszes politikus és családja lakja. A korábbi tulajdonosokat egy önkormányzati felszólítás vitte rá arra, hogy eladják az ingatlant – olyan összegért, amennyiért korábban nem szerették volna. Mihelyst viszont megállapodtak a Kocsis-családdal, megszűnt a presszió. ","shortLead":"Az UNESCO világörökségi tanácsadó szervezete, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága is aggódva szemlélte annak a VIII...","id":"20191121_Az_ICOMOSnak_sem_tetszett_Kocsis_Mate_epitkezese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea1fda18-3068-4e2c-a5a1-55605b8f3669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccbd638c-2c0d-4545-a096-dd3ff15ebc50","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_Az_ICOMOSnak_sem_tetszett_Kocsis_Mate_epitkezese","timestamp":"2019. november. 21. 14:30","title":"Kocsis Máté építkezése nem tetszett a világörökség védelmezőinek sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b01d13-64fe-40a8-ace4-6879a974f618","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jogerőssé vált a roma országos nemzetiségi választás eredménye is, miután a Kúria szerdán elutasította az eredménymegállapító határozat ellen benyújtott jogorvoslati kérelmet.","shortLead":"Jogerőssé vált a roma országos nemzetiségi választás eredménye is, miután a Kúria szerdán elutasította...","id":"20191120_onkormanyzati_valasztas_orszagos_roma_onkormanyzat_kuria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04b01d13-64fe-40a8-ace4-6879a974f618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e20df1f-964b-423d-91d2-d3775b31b7b6","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_onkormanyzati_valasztas_orszagos_roma_onkormanyzat_kuria","timestamp":"2019. november. 20. 18:16","title":"Több mint egy hónap után megvan a roma nemzetiségi választás eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzati választás eredménye kihathat a választási szabályok átalakítására is.","shortLead":"Az önkormányzati választás eredménye kihathat a választási szabályok átalakítására is.","id":"20191120_Blikk_Ujra_atirhatjak_a_valasztasi_szabalyokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4680fb19-65d9-4b21-870a-19a569d5fadc","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Blikk_Ujra_atirhatjak_a_valasztasi_szabalyokat","timestamp":"2019. november. 20. 07:33","title":"Blikk: Újra átírhatják a választási szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e9dbddf-b39d-4eaa-b01c-fba7ff28918d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába nagyobbak, fejlettebbek az akkumulátorok, a felhasználók sosem elégedettek mobiljuk üzemidejével. Jól jöhetnek ilyenkor az olyan tokok, amelyekben pluszakkumulátor van. Az Apple most kiadta saját hivatalos megoldásait az idei iPhone-okhoz.","shortLead":"Hiába nagyobbak, fejlettebbek az akkumulátorok, a felhasználók sosem elégedettek mobiljuk üzemidejével. Jól jöhetnek...","id":"20191121_apple_iphone_11_pro_max_akkumulatoros_tok_smart_battery_case","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e9dbddf-b39d-4eaa-b01c-fba7ff28918d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"003f37db-c5b9-429b-a4ef-cc766afe6b60","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_apple_iphone_11_pro_max_akkumulatoros_tok_smart_battery_case","timestamp":"2019. november. 21. 12:03","title":"Kiadta az Apple a sokak által várt iPhone-tokokat, melyekkel duplázható a telefon üzemideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]