Szorul a hurok a Borkai-féle Ördög ügyvédje körül

[{"available":true,"c_guid":"947b9033-2a29-4e6a-abaf-7e44f0d07e93","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Bohócdoktorként nemcsak kórházakba, hanem menekülttáborokba, árvaházakba is jár Csatári Éva, aki a HVG-nek adott interjúban azt mondta: sajnálattal nem tud dolgozni.","shortLead":"Bohócdoktorként nemcsak kórházakba, hanem menekülttáborokba, árvaházakba is jár Csatári Éva, aki a HVG-nek adott...","id":"20191121_A_menekultek_helyzeteben_en_mar_reg_kukakat_gyujtogatnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=947b9033-2a29-4e6a-abaf-7e44f0d07e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46f2014-7d49-4537-8146-bf919c421cb4","keywords":null,"link":"/kultura/20191121_A_menekultek_helyzeteben_en_mar_reg_kukakat_gyujtogatnek","timestamp":"2019. november. 21. 13:58","title":"„A menekültek helyzetében én már rég kukákat gyújtogatnék”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b48dce-bf74-44a0-a807-2bd10f8ab1a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Különös fordulatot vett a Lovas István-sajtódíj átadója: a díjazott, Szakács Árpád beszédében a saját körét kritizálta.","shortLead":"Különös fordulatot vett a Lovas István-sajtódíj átadója: a díjazott, Szakács Árpád beszédében a saját körét kritizálta.","id":"20191122_szakacs_arpad_sajtodij_lovas_istvan_tarsasag_fideszes_muveszek_kritika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68b48dce-bf74-44a0-a807-2bd10f8ab1a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55162467-29ab-4c4f-a060-0b340f3ea456","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_szakacs_arpad_sajtodij_lovas_istvan_tarsasag_fideszes_muveszek_kritika","timestamp":"2019. november. 22. 11:12","title":"Szakács Árpád nekiment a „tízmilliárdokkal megtámogatott, kínosan amatőr” fideszes művészeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e767346-ed78-464a-8fe1-f1ad30f6957c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt a balesetet is csak a videó miatt lehet elhinni.","shortLead":"Ezt a balesetet is csak a videó miatt lehet elhinni.","id":"20191121_Video_Beszakadt_az_ut_a_teherauto_alatt_a_kovetkezo_kocsit_meg_elnyelte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e767346-ed78-464a-8fe1-f1ad30f6957c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"882022be-7995-4e86-9e90-92de6c5a2507","keywords":null,"link":"/cegauto/20191121_Video_Beszakadt_az_ut_a_teherauto_alatt_a_kovetkezo_kocsit_meg_elnyelte","timestamp":"2019. november. 21. 16:24","title":"Videó: Beszakadt az út a teherautó alatt, el is nyelte a következő kocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c61a341-4a13-4ed4-a5cc-f41799b7ce36","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Magabiztosan várhatja a jövő tavaszi parlamenti választást az Alekszandar Vucsics szerb államfő vezette Szerb Haladó Párt. Az ellenzéki egység megbomlott, a médiumok többsége kormányhű kezekben van, és a külföld is Vucsics mellett áll.","shortLead":"Magabiztosan várhatja a jövő tavaszi parlamenti választást az Alekszandar Vucsics szerb államfő vezette Szerb Haladó...","id":"201946__szerbia_valasztasra_keszul__vucsics_azorok__eltuno_magyarok__egyenlotlen_eselyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c61a341-4a13-4ed4-a5cc-f41799b7ce36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b34eb4-546f-4766-810c-c03f7864e22a","keywords":null,"link":"/360/201946__szerbia_valasztasra_keszul__vucsics_azorok__eltuno_magyarok__egyenlotlen_eselyek","timestamp":"2019. november. 21. 16:00","title":"Egyre kevésbé kell félnie a szerb kormánynak az ellenzéktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Visontán káros bűz állítólag már nincs, feljelentés viszont van. A büntetőfékezésért börtön járhat, Elon Musk leégett, film készült a Sziget kerekesszékes hőséről. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Visontán káros bűz állítólag már nincs, feljelentés viszont van. A büntetőfékezésért börtön járhat, Elon Musk leégett...","id":"20191122_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bad4585-1e6a-4b5f-8954-d59b94501916","keywords":null,"link":"/360/20191122_Radar360","timestamp":"2019. november. 22. 17:30","title":"Radar360: Ferencváros másképp akar atlétikai vb-t ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e92531c3-b96f-4aec-970f-4717f97ea4e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az akvárium-rajongó Henry Kim egyik aranyhala súlyos betegségben szenvedett, és nem úgy úszott, mint a többi. A férfi ötletes módon orvosolta a gondot.","shortLead":"Az akvárium-rajongó Henry Kim egyik aranyhala súlyos betegségben szenvedett, és nem úgy úszott, mint a többi. A férfi...","id":"20191121_kerekesszek_mozgasserult_aranyhal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e92531c3-b96f-4aec-970f-4717f97ea4e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3b15cf2-1653-487f-87ab-9bda7c3fc883","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_kerekesszek_mozgasserult_aranyhal","timestamp":"2019. november. 21. 16:03","title":"“Kerekesszéket” kapott egy mozgássérült hal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9c0c8c-5a63-42de-b3f5-c4b2bd0c7b0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök nem számolt be az Európai Tanács üléséről a parlamentben, holott ezt köteles lett volna megtenni.","shortLead":"A magyar miniszterelnök nem számolt be az Európai Tanács üléséről a parlamentben, holott ezt köteles lett volna...","id":"20191122_Orban_Viktor_megszegett_egy_pontot_atirjak_a_torvenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad9c0c8c-5a63-42de-b3f5-c4b2bd0c7b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1433ab6d-0869-409b-afcb-b16feca5f5ef","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Orban_Viktor_megszegett_egy_pontot_atirjak_a_torvenyt","timestamp":"2019. november. 22. 18:50","title":"Orbán Viktor megszegett egy törvényt, most átírják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe8b933-63fd-411e-8d7f-35172268d4b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy apára és a fiára csaptak le a budapesti rendőrök, a gyanú szerint kábítószert adtak el több embernek. A nyomozók 19,5 millió értékű marihuánát foglaltak le a lakásukon.","shortLead":"Egy apára és a fiára csaptak le a budapesti rendőrök, a gyanú szerint kábítószert adtak el több embernek. A nyomozók...","id":"20191122_Apa_es_fia_arulta_a_drogot_a_lakasukrol_65_kilo_marihuanat_talaltak_naluk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfe8b933-63fd-411e-8d7f-35172268d4b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2743e4de-65a3-4120-8f76-cf70488b76ae","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Apa_es_fia_arulta_a_drogot_a_lakasukrol_65_kilo_marihuanat_talaltak_naluk","timestamp":"2019. november. 22. 10:57","title":"Egy apa és a fia otthon árulták a drogot, 6,5 kiló fűvel buktak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]