[{"available":true,"c_guid":"dafaf27e-a922-4ff2-9706-b1daa6cc1b78","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autó vezetője a helyszínen életét vesztette.","shortLead":"Az autó vezetője a helyszínen életét vesztette.","id":"20191122_kamion_szemelyauto_ajka_halalos_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dafaf27e-a922-4ff2-9706-b1daa6cc1b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109e682a-b0c4-4af6-b778-1b248180a5ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20191122_kamion_szemelyauto_ajka_halalos_baleset","timestamp":"2019. november. 22. 05:21","title":"Kamion ütközött személyautóval Ajkánál, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5795bb49-fd14-4e91-9d57-3c1fe8adb1fb","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A regényeivel rendre társadalmi vitát provokáló, Becsületrenddel kitüntetett francia író, Michel Houellebecq magyarul most megjelent új művében előre látta a sárgamellényesek tüntetéshullámát, és figyelmeztetést küld Európa szerinte impotens vezetőinek.","shortLead":"A regényeivel rendre társadalmi vitát provokáló, Becsületrenddel kitüntetett francia író, Michel Houellebecq magyarul...","id":"201946__szerotonin__ahouellebecqgorbe__allohaboru__elorelato_ember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5795bb49-fd14-4e91-9d57-3c1fe8adb1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec887169-4a7d-46d3-8376-ef865ab68a28","keywords":null,"link":"/360/201946__szerotonin__ahouellebecqgorbe__allohaboru__elorelato_ember","timestamp":"2019. november. 21. 19:00","title":"Fegyveres lázadást jósol az uniós kvóták ellen a botránykönyvíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c53588c-947b-4081-b46c-a52e828e73ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rendőrök irányítják a forgalmat az érintett szakaszon.","shortLead":"Rendőrök irányítják a forgalmat az érintett szakaszon.","id":"20191122_Negy_auto_utkozott_ossze_a_BAHcsomopontnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c53588c-947b-4081-b46c-a52e828e73ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ffde29-7123-4147-b66c-6a2a45e93de3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191122_Negy_auto_utkozott_ossze_a_BAHcsomopontnal","timestamp":"2019. november. 22. 10:15","title":"Négy autó ütközött össze a BAH-csomópontnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f43a993f-d2a2-45ac-bce8-baf7f565eab0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A mandátum a 2019-2023 közötti időszakra szól.","shortLead":"A mandátum a 2019-2023 közötti időszakra szól.","id":"20191121_Magyarorszag_tiz_ev_utan_visszater_az_UNESCO_vegrehajto_tanacsaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f43a993f-d2a2-45ac-bce8-baf7f565eab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88d75b0-3f4b-4c8b-9608-2a8d45ea460b","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_Magyarorszag_tiz_ev_utan_visszater_az_UNESCO_vegrehajto_tanacsaba","timestamp":"2019. november. 21. 20:35","title":"Magyarország tíz év után visszatér az UNESCO végrehajtó tanácsába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d23830-f792-435f-9ec3-fd8a12b92260","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Donald Tusk és a tíz alelnök munkáját egy főtitkár és egy kincstárnok segíti majd.","shortLead":"Donald Tusk és a tíz alelnök munkáját egy főtitkár és egy kincstárnok segíti majd.","id":"20191121_Megvalasztotta_uj_elnokseget_az_Europai_Neppart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09d23830-f792-435f-9ec3-fd8a12b92260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99535a5-9872-4c82-95d3-dbd6bd0029bd","keywords":null,"link":"/vilag/20191121_Megvalasztotta_uj_elnokseget_az_Europai_Neppart","timestamp":"2019. november. 21. 19:05","title":"Megválasztotta új elnökségét az Európai Néppárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"947b9033-2a29-4e6a-abaf-7e44f0d07e93","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Bohócdoktorként nemcsak kórházakba, hanem menekülttáborokba, árvaházakba is jár Csatári Éva, aki a HVG-nek adott interjúban azt mondta: sajnálattal nem tud dolgozni.","shortLead":"Bohócdoktorként nemcsak kórházakba, hanem menekülttáborokba, árvaházakba is jár Csatári Éva, aki a HVG-nek adott...","id":"20191121_A_menekultek_helyzeteben_en_mar_reg_kukakat_gyujtogatnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=947b9033-2a29-4e6a-abaf-7e44f0d07e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46f2014-7d49-4537-8146-bf919c421cb4","keywords":null,"link":"/kultura/20191121_A_menekultek_helyzeteben_en_mar_reg_kukakat_gyujtogatnek","timestamp":"2019. november. 21. 13:58","title":"„A menekültek helyzetében én már rég kukákat gyújtogatnék”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df26137-d11f-4aab-8a15-aaead14467d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Máltai központú, de magyar vezetésű cég szerezte meg a plázát. ","shortLead":"Máltai központú, de magyar vezetésű cég szerezte meg a plázát. ","id":"20191121_Uj_tulajdonosa_van_a_KOKI_Terminalnak_rogton_fel_is_ujitja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4df26137-d11f-4aab-8a15-aaead14467d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32dfb863-85d5-44ad-9c49-44c042c96db1","keywords":null,"link":"/kkv/20191121_Uj_tulajdonosa_van_a_KOKI_Terminalnak_rogton_fel_is_ujitja","timestamp":"2019. november. 21. 08:54","title":"Új tulajdonosa van a Köki Terminálnak, rögtön fel is újítja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Kockázatos, sőt potenciálisan komoly veszteséget hordozó eszközként tartják számon Mészáros Lőrinc tőzsdei holdingjában a Mátrai Erőművet – amelynek megvásárlásáról épp most kezdett tárgyalni a magyar állam. Mészárosék amúgy bagóért vették a céget anno, az árát pedig már kamatostul kivették a tartalékból.","shortLead":"Kockázatos, sőt potenciálisan komoly veszteséget hordozó eszközként tartják számon Mészáros Lőrinc tőzsdei holdingjában...","id":"20191122_matrai_eromu_opus_meszaros_mvm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d1e9a4a-5189-4325-8823-8b09526ff248","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191122_matrai_eromu_opus_meszaros_mvm","timestamp":"2019. november. 22. 13:15","title":"Mátrai Erőmű: az állam sokat veszíthet, de Mészáros Lőrinc már biztosan nyert rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]