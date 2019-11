Drasztikus szervezeti átalakításokra készül a nyáron alapítványivá tett Budapesti Corvinus Egyetem új vezetése – írja a Népszava. A lap úgy tudja, február elejétől megszüntetik a Gazdálkodástudományi, a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok, valamint a Közgazdaságtudományi Kart, szerepüket a már most is működő 11 egyetemi intézet veszi át. Ezek közül 6 üzleti, 3 közgazdasági, 2 pedig társadalomtudományi profilú lesz, bár a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Karon jelenleg 6 intézet működik.

A lap információi szerint az intézetek az akadémiai műhelyekért felelős rektorhelyettes alá tartoznak majd, az egyetem vezetése pedig azt ígéri, hogy az eddiginél nagyobb autonómiát kapnak, az egyes intézetek saját szakmai- tudományos profiljának kialakításában "önigazgatás érvényesül" majd, és megmaradnak a szakfejlesztési bizottságok is, amelyekben az oktatók, hallgatók is képviseltetik magukat.

Az oktatók azonban bírálják az átalakításokat, a kari tanácsok ugyanis eddig véleményt mondhattak az intézmény költségvetéséről és az adott karon működő szakokról is. A dolgozók attól is félnek, hogy az egyetem szenátusának jogköre is szűkülni fog, intézményfenntartási és költségvetési ügyekben ezentúl valószínűleg a fenntartó alapítvány kuratóriuma fog dönteni.

Toronyai Gábor, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének Corvinuson működő bizottságának vezetője szerint még az is kérdéses, hogy a Palkovics László innovációs miniszter által kinevezett alapítványi kuratórium törvényesen írta-e át a szenátus döntése nélkül az egyetem szervezeti és működési szabályzatát, ami jogalapot teremt a karok megszüntetésére. Azt is kifogásolta, hogy az eddigi átalakításokba nem vonták be az érdekképviseletet.

A Corvinus vezetése azzal érvel az átalakítás mellett, hogy felesleges párhuzamosságokat szüntetnek meg, így nem lesznek például külön kari tanulmányi osztályok, és az egyetemen belüli együttműködést ösztönzik. Emellett szerintük olyan külföldi mintát vesznek most át, amely általános a Corvinust is a soraiban tudó Community of European Management Schools (CEMS) egyetemi hálózatnál. Egy vezető a lapnak azt mondta, egy átalakulási folyamat közben nem lehet minden egyes lépésről előre tájékoztatni a munkatársakat, mert "azzal elveszne a mozgástér az időközbeni korrekcióra", Anthony Radev, a Corvinus elnöke pedig korábban végiglátogatta az intézeteket, és igyekezett minden kérdésre válaszolni.

A Corvinus honlapján szereplő közlemény szerint a "megújulási folyamat" semmilyen módon nem érinti a jelenlegi hallgatókat, ők ugyanis változatlan formában tudják befejezni tanulmányaikat, azon feltételekkel, amelyekkel elkezdték képzésüket, és idén a felvételikben sincs változás.

Szabó Lajos György oktatási rektorhelyettes a Corvinus Online blogon kedden megjelent interjúban ki ugyan nem mondta a karok megszüntetését, de arról beszélt, hogy "csökkenteni kell a bürokráciát, meg kell szüntetni a párhuzamos folyamatokat és egyszerűsíteni kell a többszintű irányítási modellt". Szabó azt is mondta, hogy tervben van az egyetem oktatási portfóliójának megújítása is, a közgazdasági és üzleti képzések mellett adattudományi, viselkedéstudományi, vagy "a klasszikus műveltség modern változatának alapjait jelentő, interdiszciplináris filozófia, politika és gazdaság képzést" akarnának indítani.