[{"available":true,"c_guid":"36257c54-f56f-4fd3-ba66-eba92a2e7250","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Szakadékba zuhant egy autóbusz vasárnap Peruban, 50 utasa közül tíz életét vesztette, húsz pedig megsérült.","shortLead":"Szakadékba zuhant egy autóbusz vasárnap Peruban, 50 utasa közül tíz életét vesztette, húsz pedig megsérült.","id":"20191125_200_meteres_szakadekba_zuhant_egy_busz_Peruban_tizen_meghaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36257c54-f56f-4fd3-ba66-eba92a2e7250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ffafc7-ead8-4a7d-9588-875a49b0dc32","keywords":null,"link":"/cegauto/20191125_200_meteres_szakadekba_zuhant_egy_busz_Peruban_tizen_meghaltak","timestamp":"2019. november. 25. 05:27","title":"200 méteres szakadékba zuhant egy busz Peruban, tízen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0016acf5-2760-4720-8bc4-4f42b5d6ca07","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb kiszivárgott kínai dokumentumok erősítik meg az egy héttel ezelőtti hírt, miszerint több mint egymillió, ujgur, kazah és más nemzetiségi kisebbséghez tartozó embert tartanak fogva Kínában önkéntesnek és szakmai képzést adónak mondott táborokban, amelyek azonban valójában szigorú büntetésekkel fegyelmező ideológiai átnevelő központok.","shortLead":"Újabb kiszivárgott kínai dokumentumok erősítik meg az egy héttel ezelőtti hírt, miszerint több mint egymillió, ujgur...","id":"20191125_Szakmai_tovabbkepzesnek_alcazzak_az_internalotaborokat_Kinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0016acf5-2760-4720-8bc4-4f42b5d6ca07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26bd5578-b0b7-45b9-bac7-328f8a446436","keywords":null,"link":"/vilag/20191125_Szakmai_tovabbkepzesnek_alcazzak_az_internalotaborokat_Kinaban","timestamp":"2019. november. 25. 06:24","title":"Szakmai továbbképzésnek álcázzák az internálótáborokat Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f845112-89fe-468e-8acf-869948ff059a","c_author":"DeLonghi","category":"brandcontent","description":"Ha van ötórai tea, miért ne lenne a kávénak is saját, jól megérdemelt ideje? Egészségtudósok szerint a kávézás legoptimálisabb időpontjai az ébredés, valamint az ebéd utáni órák lennének, de ha kicsit körbenézünk, ezzel szinte senki nem foglalkozik, ugyanis mindenkinek megvan a maga jól bevált „kávéideje”.","shortLead":"Ha van ötórai tea, miért ne lenne a kávénak is saját, jól megérdemelt ideje? Egészségtudósok szerint a kávézás...","id":"20191125_Kave_minden_idoben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f845112-89fe-468e-8acf-869948ff059a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52b5b6b-238b-4d07-8941-974e3e6a0ad5","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191125_Kave_minden_idoben","timestamp":"2019. november. 25. 09:30","title":"Kávé minden időben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcbdea43-2cbf-4e99-8fdf-b3fdb716f52b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Boldog István posztja mellett más témában is előkerültek hétfőn a szexuális bűncselekmények a Parlamentben. ","shortLead":"Boldog István posztja mellett más témában is előkerültek hétfőn a szexuális bűncselekmények a Parlamentben. ","id":"20191125_Kasztralna_a_visszaeso_pedofilokat_a_fideszes_kepviselo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcbdea43-2cbf-4e99-8fdf-b3fdb716f52b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dcb1fb4-dceb-48c1-862d-35a0b1f04bfe","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Kasztralna_a_visszaeso_pedofilokat_a_fideszes_kepviselo","timestamp":"2019. november. 25. 13:21","title":"Kasztrálná a visszaeső pedofilokat a fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bács-Kiskun megyében a legalacsonyabb az átlagnyugdíj összege. ","shortLead":"Bács-Kiskun megyében a legalacsonyabb az átlagnyugdíj összege. ","id":"20191124_Komoly_kulonbsegek_vannak_a_magyar_nyugdijak_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def99476-bd7e-40c6-ae9c-a1aea7050afe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_Komoly_kulonbsegek_vannak_a_magyar_nyugdijak_kozott","timestamp":"2019. november. 24. 09:20","title":"Komoly különbségek vannak a magyar nyugdíjak között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8071641-356c-4e3c-845a-bdbd19627acd","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Érzékeny, mert bizalomra épül az írók, költők és a szerkesztőik közötti kapcsolat, amelyben a javítható hibák helyesbítése, az ismétlések kiszűrése a legkevesebb. Ha nincs bizalom, nincs közös munka.","shortLead":"Érzékeny, mert bizalomra épül az írók, költők és a szerkesztőik közötti kapcsolat, amelyben a javítható hibák...","id":"201947__irok_es_lektoraik__szoveglovaglas__irodalmi_hattermunka__fuggo_kapcsolat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8071641-356c-4e3c-845a-bdbd19627acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a1d8a8-cdd1-4162-9969-adf9b1afdb7c","keywords":null,"link":"/360/201947__irok_es_lektoraik__szoveglovaglas__irodalmi_hattermunka__fuggo_kapcsolat","timestamp":"2019. november. 25. 15:00","title":"A jó lektorok valójában a szerzőt szerkesztik, de ennek nem szabad látszódnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5316b3-1867-4839-8bc7-272bfc567d8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tandemet hónapokkal ezelőtt lopták el, most egy ismeretlen juttatta vissza a gazdájának.","shortLead":"A tandemet hónapokkal ezelőtt lopták el, most egy ismeretlen juttatta vissza a gazdájának.","id":"20191125_tandembicikli_gyor_lopas_latasserult_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf5316b3-1867-4839-8bc7-272bfc567d8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603397ef-f064-4ebe-9862-ca995f22ee27","keywords":null,"link":"/elet/20191125_tandembicikli_gyor_lopas_latasserult_ferfi","timestamp":"2019. november. 25. 19:10","title":"Visszakapta felbecsülhetetlen értékű, ellopott bringáját a látássérült férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7b7401f-2f53-4514-9c42-89c1c667a275","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bőven van még hely az egyetemeken, bár a keresztféléves eljárásban leginkább a diplomásoknak van esélyük a továbbtanulásra, hiszen ott túlnyomó részben mesterképzéseket hirdetnek meg.","shortLead":"Bőven van még hely az egyetemeken, bár a keresztféléves eljárásban leginkább a diplomásoknak van esélyük...","id":"201947__keresztfelev__mesterkepzes__szigorodo_felveteli__tulkinalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7b7401f-2f53-4514-9c42-89c1c667a275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe21f2b-e56e-4aa3-8f50-bb27e66796d7","keywords":null,"link":"/360/201947__keresztfelev__mesterkepzes__szigorodo_felveteli__tulkinalat","timestamp":"2019. november. 25. 11:00","title":"Óriási a kínálat képzésekből a felsőoktatásban, de bekerülni nehezebb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]