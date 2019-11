Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"347db543-a373-47e1-8a8d-8a0000b9eb7a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Családja mellett számos kollégája is búcsúzott a színigazgatótól, rendezőtől. ","shortLead":"Családja mellett számos kollégája is búcsúzott a színigazgatótól, rendezőtől. ","id":"20191126_Eltemettek_Karinthy_Martont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=347db543-a373-47e1-8a8d-8a0000b9eb7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ec4c40-14c9-4d20-8b3f-547201662112","keywords":null,"link":"/kultura/20191126_Eltemettek_Karinthy_Martont","timestamp":"2019. november. 26. 16:05","title":"Eltemették Karinthy Mártont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"371f1ab3-17c2-415e-b3fb-00e3a75d5aae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha nem sikerül elérniük az 500 adományozót, radikálisan át kell alakítani, vagy be kell zárni az egyik utolsó független megyei hírportált. ","shortLead":"Ha nem sikerül elérniük az 500 adományozót, radikálisan át kell alakítani, vagy be kell zárni az egyik utolsó független...","id":"20191125_Penzhiany_miatt_felfuggeszti_mukodeset_a_Szabad_Pecs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=371f1ab3-17c2-415e-b3fb-00e3a75d5aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7650ef3-eea1-4a87-8659-dbd2282824ab","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Penzhiany_miatt_felfuggeszti_mukodeset_a_Szabad_Pecs","timestamp":"2019. november. 25. 12:25","title":"Pénzhiány miatt felfüggeszti működését a Szabad Pécs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656096a6-f7b1-4758-8764-5849c0d0d145","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag","description":"Közeleg a karácsony, amit az is jelez, hogy egyre több helyen lehet találkozni 0 százalékos THM értékű, vagyis gyakorlatilag ingyenes áruhitelekkel. De minden esetben megéri ezt a megoldást választani? Megnéztük a lehetőségeket.","shortLead":"Közeleg a karácsony, amit az is jelez, hogy egyre több helyen lehet találkozni 0 százalékos THM értékű, vagyis...","id":"20191127_Tenyleg_a_0_szazalekos_THM_erteku_aruhitellel_jarunk_a_legjobban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=656096a6-f7b1-4758-8764-5849c0d0d145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e47042-e93b-4788-bd77-c0d761dd14de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_Tenyleg_a_0_szazalekos_THM_erteku_aruhitellel_jarunk_a_legjobban","timestamp":"2019. november. 27. 10:45","title":"Karácsonyi ajándék: tényleg a 0 százalékos THM értékű áruhitellel járunk a legjobban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf775fc-42ea-43d9-a655-aa5d3231f2a4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy KDNP-s módosító javaslat újabb adókedvezményeket adna a vadászoknak az afrikai sertéspestis miatt. A járvány miatti pluszfeladatokért eddig is térítést kaptak a vadásztársaságok, az elmúlt másfél évben milliárdokat költött erre a célra az állam.","shortLead":"Egy KDNP-s módosító javaslat újabb adókedvezményeket adna a vadászoknak az afrikai sertéspestis miatt. A járvány miatti...","id":"20191125_kdnp_vadaszat_adomentesseg_sertespestis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cf775fc-42ea-43d9-a655-aa5d3231f2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ccffb2-77b2-4a83-98be-2140bd63c32c","keywords":null,"link":"/kkv/20191125_kdnp_vadaszat_adomentesseg_sertespestis","timestamp":"2019. november. 25. 14:28","title":" Nyomul a KDNP: újabb adókedvezmény jöhet a vadászoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b135b3-e084-4053-abe2-1058f3c86d3b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főpolgármester így értelmezte Gulyás Gergely egy korábbi kijelentését.","shortLead":"A főpolgármester így értelmezte Gulyás Gergely egy korábbi kijelentését.","id":"20191126_Karacsony_szerint_a_kormany_elfogadta_a_fovaros_felteteleit_az_atletikai_vbrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30b135b3-e084-4053-abe2-1058f3c86d3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad212684-ae5e-4f5c-a4e1-0895ec21b6a9","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_Karacsony_szerint_a_kormany_elfogadta_a_fovaros_felteteleit_az_atletikai_vbrol","timestamp":"2019. november. 26. 19:43","title":"Karácsony szerint a kormány elfogadhatta a főváros feltételeit az atlétikai vb-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6681016b-a9e8-4d3e-af88-1d06a1452a7d","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"A Nemzetközi Emmy-díjra az idén a legjobb színésznő kategóriában Gera Marinát jelölték a Szász Attila rendezte Örök tél című film főszerepében nyújtott alakításáért. A Nemzetközi Emmy-díjjal az Egyesült Államokon kívül készült legjobb televíziós produkciókat ismerik el. A díjátadó gála helyi idő szerint hétfőn este lesz New Yorkban. Néhány órával a ceremónia előtt kérdeztük a legjobb színésznő kategória magyar jelöltjét.","shortLead":"A Nemzetközi Emmy-díjra az idén a legjobb színésznő kategóriában Gera Marinát jelölték a Szász Attila rendezte Örök tél...","id":"20191125_Gera_Marina_Nem_fogok_sirni_ha_nem_en_nyerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6681016b-a9e8-4d3e-af88-1d06a1452a7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404c3d33-6253-45e8-a2cd-09aad56b0308","keywords":null,"link":"/kultura/20191125_Gera_Marina_Nem_fogok_sirni_ha_nem_en_nyerek","timestamp":"2019. november. 25. 19:50","title":"Az Emmy-díjra jelölt Gera Marina: Nem fogok sírni, ha nem én nyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06871143-203b-43ae-89b2-0927c8138e36","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A leghíresebb magyar sajtólevelező 96 évet élt.","shortLead":"A leghíresebb magyar sajtólevelező 96 évet élt.","id":"20191127_Meghalt_Del_Medico_Imre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06871143-203b-43ae-89b2-0927c8138e36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"709c0dd2-3a52-426a-a630-bcfe25bbcf67","keywords":null,"link":"/kultura/20191127_Meghalt_Del_Medico_Imre","timestamp":"2019. november. 27. 11:08","title":"Meghalt Del Medico Imre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027d8f81-57d5-4c05-8c5e-e6d1ed9e35e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A veszprémi kórház jelentette a hatóságoknak, hogy szakemberhiány miatt nem tud teljes létszámmal működni az intenzív osztály. ","shortLead":"A veszprémi kórház jelentette a hatóságoknak, hogy szakemberhiány miatt nem tud teljes létszámmal működni az intenzív...","id":"20191126_Szakemberhiany_miatt_az_intenziv_osztaly_harmada_nem_uzemelt_Veszpremben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=027d8f81-57d5-4c05-8c5e-e6d1ed9e35e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233313b4-063d-4918-867b-65b64f8b6d18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_Szakemberhiany_miatt_az_intenziv_osztaly_harmada_nem_uzemelt_Veszpremben","timestamp":"2019. november. 26. 09:14","title":"Nincs dolgozó, részben leállt az intenzív osztály Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]