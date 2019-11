Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd3e2cc7-96e8-4373-b096-200ae73e562f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az első hírek szerint a sofőr túl gyorsan ment.","shortLead":"Az első hírek szerint a sofőr túl gyorsan ment.","id":"20191128_peru_iskolas_busz_szakadek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd3e2cc7-96e8-4373-b096-200ae73e562f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12eb783-4875-44b2-85ec-33d1762697f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191128_peru_iskolas_busz_szakadek","timestamp":"2019. november. 28. 07:12","title":"Szakadékba zuhant egy iskolai busz Peruban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08eeb67-36d7-4756-81c1-805f71571812","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A válogatottunkat nemrég legyőző Uruguay továbbra is őrzi az ötödik helyet.","shortLead":"A válogatottunkat nemrég legyőző Uruguay továbbra is őrzi az ötödik helyet.","id":"20191128_FIFA_vilagranglista_Magyarorszag_mar_nincs_a_legjobb_otvenben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b08eeb67-36d7-4756-81c1-805f71571812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8430aef2-34f1-4045-a843-11149502cd61","keywords":null,"link":"/sport/20191128_FIFA_vilagranglista_Magyarorszag_mar_nincs_a_legjobb_otvenben","timestamp":"2019. november. 28. 12:21","title":"FIFA világranglista: Magyarország tovább zuhan, már nincs a legjobb ötvenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67e212c-79a0-4d8e-9e66-44d7d84ea105","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191128_Marabu_FekNyuz_Valnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c67e212c-79a0-4d8e-9e66-44d7d84ea105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec0e941-9c83-4e23-998d-92533223e452","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_Marabu_FekNyuz_Valnak","timestamp":"2019. november. 28. 10:10","title":"Marabu FékNyúz: Válnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c77e05ed-57b5-4ceb-affc-c52e0f6b45c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A vendégek a szobájuk ablakából figyelhetik meg a zátony élővilágát.","shortLead":"A vendégek a szobájuk ablakából figyelhetik meg a zátony élővilágát.","id":"20191128_viz_alatti_hotel_nagy_korallzatony_ausztralia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c77e05ed-57b5-4ceb-affc-c52e0f6b45c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c938499f-8ddb-4c6f-be3f-e8db99647662","keywords":null,"link":"/kkv/20191128_viz_alatti_hotel_nagy_korallzatony_ausztralia","timestamp":"2019. november. 28. 12:24","title":"Víz alatti hotel nyílik a Nagy-korallzátonynál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9533893e-b8e0-4cc9-a1ad-26fbe5d744bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A csapat eredményei és a mutatott játéka sem felel meg az elvárásoknak a klub szerint.","shortLead":"A csapat eredményei és a mutatott játéka sem felel meg az elvárásoknak a klub szerint.","id":"20191129_arsenal_unai_emery_vezetoedzo_kirugas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9533893e-b8e0-4cc9-a1ad-26fbe5d744bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95fc97d9-b2eb-46e5-b512-1ece39a1a5f2","keywords":null,"link":"/sport/20191129_arsenal_unai_emery_vezetoedzo_kirugas","timestamp":"2019. november. 29. 12:29","title":"Kirakta az Arsenal Unai Emeryt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"875854af-d6ae-45d3-9e79-ca4cfb122f6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már Magyarországon is rendelhető a bajor gyártó legsportosabb divatterepjárója.","shortLead":"Már Magyarországon is rendelhető a bajor gyártó legsportosabb divatterepjárója.","id":"20191128_hazankban_a_600_loeros_uj_bmw_x5_m","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=875854af-d6ae-45d3-9e79-ca4cfb122f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ada0de-b9ba-4296-956e-4b12ec20de31","keywords":null,"link":"/cegauto/20191128_hazankban_a_600_loeros_uj_bmw_x5_m","timestamp":"2019. november. 28. 07:59","title":"Hazánkban a 600 lóerős új BMW X5 M","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5702c3b9-181a-43e0-9d77-4e4d58ac0c90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vissza kellene szereznie a fiatalokat a kormánypártnak.","shortLead":"Vissza kellene szereznie a fiatalokat a kormánypártnak.","id":"20191129_Illes_Boglarka_lehet_a_Fidelitas_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5702c3b9-181a-43e0-9d77-4e4d58ac0c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2cb8c0e-da13-44b6-a90e-ee09086f96d7","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_Illes_Boglarka_lehet_a_Fidelitas_elnoke","timestamp":"2019. november. 29. 07:45","title":"Illés Boglárka lehet a Fidelitas elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most pénteken újra klímaváltozás elleni tüntetés lesz Budapesten. A demonstráció magyar szervezői szerint senki nem fogja a jövőt megmenteni, ezért maguknak kell cselekedni.","shortLead":"Most pénteken újra klímaváltozás elleni tüntetés lesz Budapesten. A demonstráció magyar szervezői szerint senki nem...","id":"20191128_globalis_klimasztrajk_tuntetes_demonstracio_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758551c5-f7e6-4f0b-8520-c06c7bd35a43","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_globalis_klimasztrajk_tuntetes_demonstracio_klimavaltozas","timestamp":"2019. november. 28. 11:04","title":"\"Ez egy segélykiáltás, mert nagy esély van rá, hogy hamarosan nem leszünk itt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]