„Mostanra nem maradt semmi, reménytelenség se maradt, kifogytunk a jövőből” – így töpreng a narrátor Esterházy Péter 2011-ben publikált Oratorium balbulum című szövegkönyvében. Ehhez Eötvös Péter komponált zeneművet, amelyet a napokban mutattak be Budapesten. A monológot a narrátor így folytatja: „Mindenhová kerítéseket húzunk, a kerítést is bekerítjük. Belül vagyunk mi, kívül... hát azok nem mi vagyunk. Az idegen szép, mondtuk harminc éve lelkesen, most inkább nem mondunk semmit, vagy ha mégis, akkor hogy az idegen az, akit nem ismerünk, nem ismerjük a szokásait, jár-e templomba, és ha igen, milyenbe; mikor térdel, mikor ül, mikor áll, mit eszik, mik a fűszerezési preferenciái, veri-e a gyerekét, és minő hévvel, feleségét?, magát?, minket?, flagelláns-e, vagy bokszert használ, és használ-e vécét, mos-e kezet, lopós-e? ez kulturális hozadék, vagy benne van a vériben? – egy biztos hát: félünk, ijedelemben ülünk. Az emberiség megijedt magától.”

Ijedezésben és kerítésépítésben Magyarország kétségkívül jobban teljesít,

miniszterelnöke momentán nagy erőfeszítéseket tesz, hogy kirekessze magát az Európai Néppártból, az EU legerősebb politikai csoportosulásából. Arról, hogy van-e élet azon kívül is, Fókuszban rovatunk tudósít. A kikerítés körítése a magyar kormányfő monológjában a bevándorlás támogatói és ellenzői harcára egyszerűsödik, ha van még ember, aki ezt beveszi. A brit Economist például nem; hosszan sorolja a valódi vádakat, az Alkotmánybíróság meghunyászkodó bírákra cserélését, a sajtó lenyúlását, a civil társadalom lerombolását, a választások manipulálását és antiszemita összeesküvés-elméletek propagálását Soros Györgyről. Ezt Magyarország rovatunk megtoldja a Magyar Tudományos Akadémia megzsarolásával.

Esterházy borús jóslatát némiképp árnyalja, hogy mégsem fogyott ki mindenki a jövőből. Kylie Jenner 21 évesen került a gigavállalkozók klubjába, Mészáros Lőrinc mellé. Sztoriját a Gazdaság rovat ismerteti. De a különbség beszédes: az amerikai üzletasszony valóságshow-k révén és kozmetikumokból lett milliárdos, bár többen beperelték, hogy lopta az ötleteket.

Mészáros Lőrinccel kapcsolatban a lopás gyanúja persze fel sem merül.

A kerítésen belül egy kiskapu még nyitva maradt. Ezen csempészik be az orosz dominanciával működő Nemzetközi Beruházási Bankot, amely olyan különleges státust kapott, hogy totálisan átláthatatlanul és ellenőrizetlenül működik majd Nyikolaj Koszov irányításával, akinek a szülei a szovjet titkosszolgálatnál edződtek, apja például a KGB budapesti főnöke volt. Magyarország a saját érdekeit követi, de amikor lép, megvizsgálja, mit szól ehhez Moszkva – ad erre s megannyi másra is magyarázatot lapunkban egy ukrán elemző.

Falat emelnek maguk köré a britek is: 2016. június 23-án kis többséggel úgy voksoltak, visszaveszik szuverenitásukat. Máig kérdés, miképp lehet ezt megtenni, és mire jó. Most az ezerszer elátkozott Brüsszel és a Magyarországon kigúnyolt Jean-Claude Juncker bizottsági elnök segít be nekik egy frissen kiagyalt jogi garanciával; a fejleményeket a Világ rovat taglalja. Végül, egykor vasfüggöny tartóztatta fel Arthur Koestler Sötétség délben című regényét is, amelyet ezúttal az eredeti nyelvből, németből fordítottak le, a mű kalandos sorsát a Szellem rovat idézi fel. Főhőse a börtönben imigyen elmélkedik: „A történelem arra is megtanított bennünket, hogy a hazugságok gyakran jobban szolgálják az ügyet, mint az igazság.” Mai magyarra átültetve: a körítés legyen a kerítésnél is meggyőzőbb.

