[{"available":true,"c_guid":"0addc840-f71b-499c-af3e-1e42078eac1d","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Egyre több városban vezetik be a dolgok internete segítségével működő intelligens hulladékgyűjtést, amely jelentős megtakarítást és tisztább környezetet ígér.","shortLead":"Egyre több városban vezetik be a dolgok internete segítségével működő intelligens hulladékgyűjtést, amely jelentős...","id":"201948__hatekony_szemetgyujtes__kontenerbol_felhobe__okoskuka__szerencset_hoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0addc840-f71b-499c-af3e-1e42078eac1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11810cb5-fafb-4d6a-9547-09a4f5a46e52","keywords":null,"link":"/360/201948__hatekony_szemetgyujtes__kontenerbol_felhobe__okoskuka__szerencset_hoz","timestamp":"2019. november. 29. 15:00","title":"Az okostechnológiák menthetnek meg attól, hogy belefulladjunk a szemétbe ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd54dc8-cc48-4e2b-b59d-710d8685e761","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Angela Merkel kancellár vezette nagykoalíciós kormányban való szociáldemokrata részvételhez kritikusan viszonyuló jelöltpáros, Norbert Walter-Borjans volt észak-rajna-vesztfáliai pénzügyminiszter és Saskia Esken szövetségi parlamenti (Bundestag-) képviselő nyerte a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) elnökjelölő pártszavazását a szombaton Berlinben kihirdetett végeredmény szerint.","shortLead":"Az Angela Merkel kancellár vezette nagykoalíciós kormányban való szociáldemokrata részvételhez kritikusan viszonyuló...","id":"20191130_A_nagykoalicio_biraloi_nyertek_a_nemet_szocialdemokratak_elnokjelolo_partszavazasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dd54dc8-cc48-4e2b-b59d-710d8685e761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb2eb86-2081-43cb-ac6c-e0c5bd2cda87","keywords":null,"link":"/vilag/20191130_A_nagykoalicio_biraloi_nyertek_a_nemet_szocialdemokratak_elnokjelolo_partszavazasat","timestamp":"2019. november. 30. 19:33","title":"A nagykoalíció bírálói nyerték a német szociáldemokraták elnökjelölő pártszavazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1084eaba-c437-49da-a8bb-381bdcf67fc7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 41 éves új-zélandi-magyar kettős állampolgárságú Claire Szabót választotta elnökének a kormányzó szociáldemokrata (Labour) párt Új-Zélandon – írja a 44.hu.","shortLead":"A 41 éves új-zélandi-magyar kettős állampolgárságú Claire Szabót választotta elnökének a kormányzó szociáldemokrata...","id":"20191130_Magyar_szarmazasu_politikust_valasztottak_az_ujzelandi_kormanyzopart_elere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1084eaba-c437-49da-a8bb-381bdcf67fc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06a5a1bb-9a58-4603-9168-22ef57afb3d3","keywords":null,"link":"/vilag/20191130_Magyar_szarmazasu_politikust_valasztottak_az_ujzelandi_kormanyzopart_elere","timestamp":"2019. november. 30. 12:42","title":"Magyar származású politikust választottak az új-zélandi kormányzópárt élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e3bb4b-0352-46d9-93ee-63877db1345e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy terjesztőt még keresnek a nyomozók.","shortLead":"Egy terjesztőt még keresnek a nyomozók.","id":"20191201_kabitoszer_amfetamin_rendorseg_diler_elfogas_korozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50e3bb4b-0352-46d9-93ee-63877db1345e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f8b7db-9153-4f19-9595-d13b33674a7c","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_kabitoszer_amfetamin_rendorseg_diler_elfogas_korozes","timestamp":"2019. december. 01. 09:45","title":"Hat dílert és 32 kiló amfetamint fogott a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d31ffd2-a0d2-4819-9ac9-977438dbc59d","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Ahogy Scarlett Johansson és Adam Driver válik, felér egy csoportterápiával. Pedig Noah Baumbach Oscar-várományos filmje mindent csinál, csak nem okoskodik. Mégis olyan hatással lehet a nézőre, mint kevés mai film. Katartikus hatással. Kritika. ","shortLead":"Ahogy Scarlett Johansson és Adam Driver válik, felér egy csoportterápiával. Pedig Noah Baumbach Oscar-várományos filmje...","id":"20191129_Igy_mocskosul_nehez_uj_eletet_kezdeni_Hazassagi_tortenet_kritika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d31ffd2-a0d2-4819-9ac9-977438dbc59d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f040f4d-ad00-4d27-82d6-bee8757994f5","keywords":null,"link":"/kultura/20191129_Igy_mocskosul_nehez_uj_eletet_kezdeni_Hazassagi_tortenet_kritika","timestamp":"2019. november. 29. 20:00","title":"Így mocskosul nehéz új életet kezdeni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f93e0f34-a7ba-486f-9e69-822ed0a2e368","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Fidelitas tisztújító kongresszusán felszólalt szinte a Fidesz teljes krémje. Kövér szembement az illiberalizmussal, Kásler 1100 évet ment vissza, Kubatov és Kocsis, pedig még mindig a Nélküleden lovagol.","shortLead":"A Fidelitas tisztújító kongresszusán felszólalt szinte a Fidesz teljes krémje. Kövér szembement az illiberalizmussal...","id":"20191130_Kover_odaszurt_egyet_az_Orbanfele_illiberalis_demokracianak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f93e0f34-a7ba-486f-9e69-822ed0a2e368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6807c686-5bc5-4a64-9619-05d6ffe032a4","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_Kover_odaszurt_egyet_az_Orbanfele_illiberalis_demokracianak","timestamp":"2019. november. 30. 14:58","title":"Kövér odaszúrt egyet az Orbán-féle illiberális demokráciának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983ab1af-9ade-4ec7-ba81-a16a1a8bf192","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kész szerencse, hogy nem indította be és lépett le vele.","shortLead":"Kész szerencse, hogy nem indította be és lépett le vele.","id":"20191129_Kaliforniaban_mar_autokra_faj_a_medvek_foga_nem_piknikes_kosarra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=983ab1af-9ade-4ec7-ba81-a16a1a8bf192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2214e4-4a76-4a41-aa91-31fe974b9e63","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_Kaliforniaban_mar_autokra_faj_a_medvek_foga_nem_piknikes_kosarra","timestamp":"2019. november. 29. 17:22","title":"Kaliforniában már autókra fáj a medvék foga - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce441fc-89d6-4bbf-a77d-bbace1358e75","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Hold On főleg a Holdon játszódik, de nagyon is földi dolgokról van szó benne.","shortLead":"A Hold On főleg a Holdon játszódik, de nagyon is földi dolgokról van szó benne.","id":"201948_konyv__holdbeli_kronikak_egressy_zoltan_hold_on","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ce441fc-89d6-4bbf-a77d-bbace1358e75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b05fe5e9-d13a-4e2d-9047-2d7f8841bf6a","keywords":null,"link":"/360/201948_konyv__holdbeli_kronikak_egressy_zoltan_hold_on","timestamp":"2019. november. 30. 16:30","title":"Sci-finek tűnik Egressy Zoltán új regénye, de nem az ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]