[{"available":true,"c_guid":"ce488941-ede1-4485-b1ff-18ded81c9a17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csokit evett, ezért kellett leszállnia egy utasnak a villamosról Budapesten, de előtte még jókora balhé kerekedett.","shortLead":"Csokit evett, ezért kellett leszállnia egy utasnak a villamosról Budapesten, de előtte még jókora balhé kerekedett.","id":"20191130_Egy_csoki_miatt_veszekedett_egy_BKKellenor_es_egy_utas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce488941-ede1-4485-b1ff-18ded81c9a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2193cae2-0dde-4ad6-b1d6-0d3ee86ea583","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_Egy_csoki_miatt_veszekedett_egy_BKKellenor_es_egy_utas","timestamp":"2019. november. 30. 20:27","title":"Egy csoki miatt veszekedett egy BKK-ellenőr és egy utas a villamoson - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71bf9a1f-2de7-4055-bd97-7ecaf7cea844","c_author":"Nyusztay Máté","category":"tudomany","description":"Csillagászati költségek, bonyolult kiválasztási és kiképzési procedúra, kétes megtérülés - számos kérdést vet fel Szijjártó Péter bejelentése, amely szerint 5 éven belül újra magyart küldünk a világűrbe. A másik oldalon azonban ott a presztízsértékű siker lehetősége. És azért ez sem mellékes.","shortLead":"Csillagászati költségek, bonyolult kiválasztási és kiképzési procedúra, kétes megtérülés - számos kérdést vet fel...","id":"20191130_Magyar_urhajos_2024_Nemzetkozi_Urallomas_Szijjarto_Peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71bf9a1f-2de7-4055-bd97-7ecaf7cea844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c793bc83-8c21-45e6-878c-426e53ca911b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191130_Magyar_urhajos_2024_Nemzetkozi_Urallomas_Szijjarto_Peter","timestamp":"2019. november. 30. 07:00","title":"Nem határ a csillagos ég - Orbánék a szokásosnál is nagyobbat álmodtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c590cb56-dfed-4231-b9a3-15855aa7f589","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Turbó Titán oldal kezelője 40 darab nyugtatót vett be a nézők szeme láttára.","shortLead":"A Turbó Titán oldal kezelője 40 darab nyugtatót vett be a nézők szeme láttára.","id":"20191129_Elo_adasban_esett_ossze_a_magyar_youtuber_nyugtatora_ivott_alkoholt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c590cb56-dfed-4231-b9a3-15855aa7f589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27bd69a-71ed-4254-94dd-11b0e0fb2cc5","keywords":null,"link":"/elet/20191129_Elo_adasban_esett_ossze_a_magyar_youtuber_nyugtatora_ivott_alkoholt","timestamp":"2019. november. 29. 12:51","title":"Élő adásban esett össze a magyar youtuber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ef1f82-9ba7-4d51-aa12-09758c6fd196","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Naponta több mint 1 millióan regisztrálnak a Disney+-ra. A Netflix ellenében indított streamingszolgáltatás pedig még csak három országban elérhető.","shortLead":"Naponta több mint 1 millióan regisztrálnak a Disney+-ra. A Netflix ellenében indított streamingszolgáltatás pedig még...","id":"20191129_disney_plus_streaming_elofizetok_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0ef1f82-9ba7-4d51-aa12-09758c6fd196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb5ad7d6-fc29-4b88-93c0-8d3775991e39","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_disney_plus_streaming_elofizetok_szama","timestamp":"2019. november. 29. 13:03","title":"Milliószámra özönlenek az előfizetők a Disney+-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649945df-b168-4d43-98d7-4cc32388c9c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pénteki londoni terrorista akció elkövetőjét megfékező egyik férfi egy olyan elítélt gyilkos volt, aki büntetésének utolsó napjait tölti és egynapos eltávozást kapott, hogy részt vegyen egy rehabilitációval foglalkozó konferencián.","shortLead":"A pénteki londoni terrorista akció elkövetőjét megfékező egyik férfi egy olyan elítélt gyilkos volt, aki büntetésének...","id":"20191130_Az_egyik_londoni_hos_egy_elitelt_gyilkos_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=649945df-b168-4d43-98d7-4cc32388c9c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aded9a55-3720-4158-b3ec-536e21d86fc9","keywords":null,"link":"/elet/20191130_Az_egyik_londoni_hos_egy_elitelt_gyilkos_volt","timestamp":"2019. november. 30. 14:59","title":"Az egyik londoni hős egy elítélt gyilkos volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236a584a-90ec-4a2e-ac46-58a697c19e28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közlekedési szakértő KRESZ-módosítást sürget.","shortLead":"A közlekedési szakértő KRESZ-módosítást sürget.","id":"20191129_Jarmue_az_eroller_vagy_micsoda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=236a584a-90ec-4a2e-ac46-58a697c19e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7aec007-e3b7-46ca-b792-6bc94acb946d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_Jarmue_az_eroller_vagy_micsoda","timestamp":"2019. november. 29. 13:48","title":"Jármű-e az e-roller vagy micsoda?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d97c42-4066-4bc8-840d-b297354da13a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr középen ül ebben a 400 km/h feletti végsebességű elképesztő sportkocsiban, amelynek persze alaposan megkérik az árát. ","shortLead":"A sofőr középen ül ebben a 400 km/h feletti végsebességű elképesztő sportkocsiban, amelynek persze alaposan megkérik...","id":"20191201_elado_egy_eddig_megvehetetlennek_hitt_mclaren_hiperauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64d97c42-4066-4bc8-840d-b297354da13a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c94b93b-6b63-4e8f-bbfb-ecfff0ccc84e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191201_elado_egy_eddig_megvehetetlennek_hitt_mclaren_hiperauto","timestamp":"2019. december. 01. 06:41","title":"Eladó egy eddig megvehetetlennek hitt McLaren hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc0251d-e204-46fd-a5a2-66e0fd17b3e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A valaha készült legdurvább közúti Mercedes-AMG csak négy évvel a bemutatását követően kerül forgalomba.","shortLead":"A valaha készült legdurvább közúti Mercedes-AMG csak négy évvel a bemutatását követően kerül forgalomba.","id":"20191129_meggyulik_a_baja_a_mercedesnek_a_zold_rendszamozhato_f1es_hiperautoval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dc0251d-e204-46fd-a5a2-66e0fd17b3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e41db8-1a8c-48da-8cda-587591edd295","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_meggyulik_a_baja_a_mercedesnek_a_zold_rendszamozhato_f1es_hiperautoval","timestamp":"2019. november. 29. 13:21","title":"Meggyűlik a baja a Mercedesnek a zöld rendszámozható F1-es hiperautóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]