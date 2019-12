Megegyeztek az ellenzéki pártok abban, hogy kit indítsanak az időközi polgármester-választáson Győrben – jelentette be Nemes Balázs, a Momentum szóvivője kedden reggel.

Mostanra kiderült – több forrásunktól is így értesültünk, illetve több portál, például az Azonnali is erről számolt be –, hogy

Pollreisz Balázs a közös ellenzéki jelölt.

Pollreisz a győri MSZP szervezetének elnöke, amikor október 12-én tüntettek Borkai Zsolt ellen, fel is szólalt.

Kerestük telefonon Pollreiszt, egyelőre nem értük el.

Az október 13-i önkormányzati választáson Borkai Zsolt mindössze 646 szavazattal előzte meg Glázer Tímeát, az ellenzék jelöltjét. Borkai azóta belebukott a szexbotrányába és a korrupciós vádakba, emiatt 2020. január 26-án új választást tartanak. Glázer viszont nem indul újra ellene.

A Fidesz Dézsi Csaba Andrást indítja, 57 éves kardiológus, évek óta helyi politikus.