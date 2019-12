Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18f6c19e-20b8-4cd1-8867-694b2b65ec26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Akadémia szorosabb kapcsolatot akar kialakítani a felsőoktatási intézményekkel és az ipari kutatóhelyekkel, szeretne beleszólni a tudománypolitikai testületek munkájába is.","shortLead":"Az Akadémia szorosabb kapcsolatot akar kialakítani a felsőoktatási intézményekkel és az ipari kutatóhelyekkel, szeretne...","id":"20191202_Az_MTA_het_pontos_kuldetesben_jelolte_ki_az_iranyokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18f6c19e-20b8-4cd1-8867-694b2b65ec26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e64fe5-670a-4d97-84c3-160ca2c96443","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Az_MTA_het_pontos_kuldetesben_jelolte_ki_az_iranyokat","timestamp":"2019. december. 02. 16:35","title":"Az MTA hétpontos küldetésben jelölte ki az új irányokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0011df37-82d1-47f5-8c8b-2a4efb8271fb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„A klímakrízisetek lerombolta az otthonom” – ezt írta fel egy ausztrál nő a házának egy megmaradt darabjára, amikor a parlament elé ment demonstrálni.","shortLead":"„A klímakrízisetek lerombolta az otthonom” – ezt írta fel egy ausztrál nő a házának egy megmaradt darabjára, amikor...","id":"20191202_Leegett_hazanak_utolso_darabjaival_ment_tuntetni_a_klimavaltozast_tagado_politikusok_ele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0011df37-82d1-47f5-8c8b-2a4efb8271fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f19edc-1b94-4bfe-8b7f-08ddadc72e63","keywords":null,"link":"/elet/20191202_Leegett_hazanak_utolso_darabjaival_ment_tuntetni_a_klimavaltozast_tagado_politikusok_ele","timestamp":"2019. december. 02. 14:20","title":"Leégett házának utolsó darabjaival ment tüntetni a klímaváltozásra fittyet hányó politikusok elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d82cb8f5-663c-488d-b3b1-dc18ba882649","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elza gyakorlatilag megállíthatatlan. ","shortLead":"Elza gyakorlatilag megállíthatatlan. ","id":"20191201_Rekordbevetelt_hozott_a_Jegvarazs_2_az_otnapos_unnep_alatt_Amerikaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d82cb8f5-663c-488d-b3b1-dc18ba882649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0095ca-a546-49d4-9939-bc0906511859","keywords":null,"link":"/kultura/20191201_Rekordbevetelt_hozott_a_Jegvarazs_2_az_otnapos_unnep_alatt_Amerikaban","timestamp":"2019. december. 01. 20:49","title":"Rekordbevételt hozott a Jégvarázs 2 az ötnapos ünnep alatt Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085e90da-8947-453c-852c-fe7ed17aea5d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem engedték egy repülőgépen, hogy Érdi Tamás zongoraművész az első sorba üljön, ahová a jegye szólt, édesanyja szerint ezzel minden vakot megsértettek. Pedig úgy tűnik, a légitársaság a szabályzat szerint járt el. ","shortLead":"Nem engedték egy repülőgépen, hogy Érdi Tamás zongoraművész az első sorba üljön, ahová a jegye szólt, édesanyja szerint...","id":"20191202_erdi_marta_erdi_tamas_wizz_air_vak_utas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=085e90da-8947-453c-852c-fe7ed17aea5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22aaf868-d888-415c-9991-1b6b4bdbd3bd","keywords":null,"link":"/kkv/20191202_erdi_marta_erdi_tamas_wizz_air_vak_utas","timestamp":"2019. december. 02. 20:28","title":"Felháborította a volt Cimbora-műsorvezetőt, ahogyan a Wizz Air járatán a vak fiával bántak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő sokszor meg is verte gyerekeit, a védőoltásokat pedig nem adatta be nekik.","shortLead":"A nő sokszor meg is verte gyerekeit, a védőoltásokat pedig nem adatta be nekik.","id":"20191202_Mostoha_modon_bant_gyermekeivel_egy_komloi_anya_nyolc_honapot_kapott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b8846f2-22fe-4077-9b9d-9ea260a12bf5","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Mostoha_modon_bant_gyermekeivel_egy_komloi_anya_nyolc_honapot_kapott","timestamp":"2019. december. 02. 15:27","title":"Koszos, vizelettel átitatott ruhában járatta gyermekeit az anya, nyolc hónapot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b530f3e3-fe44-409f-89cb-1c7c77545501","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a hó, a legtöbb autótulajdonosnak csak ilyenkor jut eszébe a gumicsere. Nekik lehet rendkívül hasznos a legnagyobb hazai teszt.","shortLead":"Megérkezett a hó, a legtöbb autótulajdonosnak csak ilyenkor jut eszébe a gumicsere. Nekik lehet rendkívül hasznos...","id":"20191202_Itt_a_2019es_magyar_teligumiteszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b530f3e3-fe44-409f-89cb-1c7c77545501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e1363f0-1ace-4991-b1b1-3a57d97a89af","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_Itt_a_2019es_magyar_teligumiteszt","timestamp":"2019. december. 02. 10:27","title":"Ha most rohanna a gumishoz: itt a 2019-es magyar téligumi-teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d7496c-b658-42ff-969f-677b2a820137","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Rendhagyó módon csupán egyhetes üléssel folytatja munkáját az Országgyűlés. A képviselők hétfőn a kormány tagjait interpellálhatják, majd kedden tizennyolc előterjesztésről dönthetnek.\r

","shortLead":"Rendhagyó módon csupán egyhetes üléssel folytatja munkáját az Országgyűlés. A képviselők hétfőn a kormány tagjait...","id":"20191201_parlament_orszaggyules_oszi_ulesszak_kepviselo_eskutetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45d7496c-b658-42ff-969f-677b2a820137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec8949f-e4d4-4a8c-b67b-5f904e815265","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_parlament_orszaggyules_oszi_ulesszak_kepviselo_eskutetel","timestamp":"2019. december. 01. 19:46","title":"Két új képviselő esküszik fel hétfőn a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6cb5e77-2535-42ec-870b-3294e4a7651d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bármikor van pár szabad perce, és szórakozna egy kicsit, ezt a biliárdos játékot érdemes elindítania, hiszen nagyon gyorsan lehet vele haladni.



","shortLead":"Bármikor van pár szabad perce, és szórakozna egy kicsit, ezt a biliárdos játékot érdemes elindítania, hiszen nagyon...","id":"20191201_biliard_jatek_pocket_pool","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6cb5e77-2535-42ec-870b-3294e4a7651d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df693c4-c4d5-4f3e-b463-d13a42f52e73","keywords":null,"link":"/tudomany/20191201_biliard_jatek_pocket_pool","timestamp":"2019. december. 01. 18:03","title":"Ha csak 4-5 szabad perce van, ezt a mobilos játékot vegye elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]