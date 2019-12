Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"567afd0e-e5b3-4637-9507-c43fcbd227a4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az Október 6. utca egy szakaszát lezárták.","shortLead":"Az Október 6. utca egy szakaszát lezárták.","id":"20191203_oktober_6_utca_beszakadt_ut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=567afd0e-e5b3-4637-9507-c43fcbd227a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79abf9ad-9402-4b67-830a-710587d61626","keywords":null,"link":"/cegauto/20191203_oktober_6_utca_beszakadt_ut","timestamp":"2019. december. 03. 13:48","title":"Beszakadt egy belvárosi utca Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fec1c3e-6ea2-4e36-8945-658fa3a327da","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Dina Naser palesztin felmenőkkel rendelkező jordániai dokumentumfilmes. Négy éven át forgatott a világ legnagyobb, szíriaiakat elszállásoló menekülttáborában, Zaatariban. Az itt készült dokumentumfilmjét, az Apró lelkeket nemrég mutatták be a Verzió Filmfesztiválon. Azt mondja, többek között azt szeretné, ha a nézők megértenék, bárkivel megtörténhet, hogy arra ébred: lebombázzák az országát. ","shortLead":"Dina Naser palesztin felmenőkkel rendelkező jordániai dokumentumfilmes. Négy éven át forgatott a világ legnagyobb...","id":"20191201_Dina_Naser","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fec1c3e-6ea2-4e36-8945-658fa3a327da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d45f6b-6a8b-4cc1-82ca-309e11345158","keywords":null,"link":"/kultura/20191201_Dina_Naser","timestamp":"2019. december. 01. 20:00","title":"„Nem szeretem, hogy menekülteknek hívjuk őket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a76cb58-5927-4d06-adb1-40b894f1b6d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai techcégekre kivetett francia adók miatt vágna vissza az USA.","shortLead":"Az amerikai techcégekre kivetett francia adók miatt vágna vissza az USA.","id":"20191203_100_szazalekos_buntetovammal_fenyegetik_az_amerikaiak_Franciaorszagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a76cb58-5927-4d06-adb1-40b894f1b6d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"295e303d-7369-49e7-8227-d98ae2efc301","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_100_szazalekos_buntetovammal_fenyegetik_az_amerikaiak_Franciaorszagot","timestamp":"2019. december. 03. 05:34","title":"100 százalékos büntetővámmal fenyegetik az amerikaiak Franciaországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fed0258-2a96-410f-8487-165baa316eae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A yorki herceg sokat vitatott BBC-interjúja után megszólalt a nő, aki azt állítja, hogy szexre kényszerítették vele.","shortLead":"A yorki herceg sokat vitatott BBC-interjúja után megszólalt a nő, aki azt állítja, hogy szexre kényszerítették vele.","id":"20191203_Andras_herceg_egyre_nagyobb_bajban_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fed0258-2a96-410f-8487-165baa316eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6708e730-162f-448b-a628-71b7d4658ddb","keywords":null,"link":"/elet/20191203_Andras_herceg_egyre_nagyobb_bajban_van","timestamp":"2019. december. 03. 10:28","title":"András herceg egyre nagyobb bajban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"761f60cd-1d2a-4647-978e-d211d94cc51f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy Kijev megyei képviselő autójára nyitottak tüzet ismeretlen fegyveresek vasárnap este az ukrán főváros központjában, a képviselő hároméves kisfiának halálát okozva - mondta el egy rendőrségi forrás, miközben a hivatalos források még nem árultak részleteket a támadásról.","shortLead":"Egy Kijev megyei képviselő autójára nyitottak tüzet ismeretlen fegyveresek vasárnap este az ukrán főváros központjában...","id":"20191202_Ralottek_egy_ukran_kepviselore_a_tamadasban_a_kisfia_meghalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=761f60cd-1d2a-4647-978e-d211d94cc51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2ff277-6959-4b42-a594-2dcf5f0792c2","keywords":null,"link":"/vilag/20191202_Ralottek_egy_ukran_kepviselore_a_tamadasban_a_kisfia_meghalt","timestamp":"2019. december. 02. 05:02","title":"Rálőttek egy ukrán képviselőre, a támadásban a kisfia meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0011df37-82d1-47f5-8c8b-2a4efb8271fb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„A klímakrízisetek lerombolta az otthonom” – ezt írta fel egy ausztrál nő a házának egy megmaradt darabjára, amikor a parlament elé ment demonstrálni.","shortLead":"„A klímakrízisetek lerombolta az otthonom” – ezt írta fel egy ausztrál nő a házának egy megmaradt darabjára, amikor...","id":"20191202_Leegett_hazanak_utolso_darabjaival_ment_tuntetni_a_klimavaltozast_tagado_politikusok_ele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0011df37-82d1-47f5-8c8b-2a4efb8271fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f19edc-1b94-4bfe-8b7f-08ddadc72e63","keywords":null,"link":"/elet/20191202_Leegett_hazanak_utolso_darabjaival_ment_tuntetni_a_klimavaltozast_tagado_politikusok_ele","timestamp":"2019. december. 02. 14:20","title":"Leégett házának utolsó darabjaival ment tüntetni a klímaváltozásra fittyet hányó politikusok elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84eb9af4-d17d-456e-b411-194144d257e7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kötényben, sütikkel körülvéve.","shortLead":"Kötényben, sütikkel körülvéve.","id":"20191201_Igy_meg_biztosan_nem_latta_Vilmos_herceget_es_Katalin_hercegnet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84eb9af4-d17d-456e-b411-194144d257e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6add7c-723a-4859-b701-88bed4613ee7","keywords":null,"link":"/kultura/20191201_Igy_meg_biztosan_nem_latta_Vilmos_herceget_es_Katalin_hercegnet","timestamp":"2019. december. 01. 16:46","title":"Így még biztosan nem látta Vilmos herceget és Katalin hercegnét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dd8a4d6-50f1-4581-b2f1-0c33b9ddd540","c_author":"HVG360","category":"elet","description":"Halász Glória dokumentumfilmet rendezett a Vági Bence vezette cirkusztársulatról – a hvg360 most mindkét alkotót kamera elé ültette, hogy többet tudjunk meg a látványos és izgalmas film létrejöttéről. ","shortLead":"Halász Glória dokumentumfilmet rendezett a Vági Bence vezette cirkusztársulatról – a hvg360 most mindkét alkotót kamera...","id":"20191202_Mi_ez_a_cirkusz_video_halasz_gloria_vagi_bence","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dd8a4d6-50f1-4581-b2f1-0c33b9ddd540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a363a64-55b2-4469-8c12-5ac339b3d99e","keywords":null,"link":"/elet/20191202_Mi_ez_a_cirkusz_video_halasz_gloria_vagi_bence","timestamp":"2019. december. 02. 17:20","title":"Lebontanák a falakat, amik az emberek fejében vannak a cirkuszról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]