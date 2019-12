Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ef846a0-6844-478e-bfc5-149774ad1695","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk.","shortLead":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk.","id":"201948__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__az_igentol_anemig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ef846a0-6844-478e-bfc5-149774ad1695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44956ee-f3a4-44c0-a63d-5e6f09b1945c","keywords":null,"link":"/360/201948__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__az_igentol_anemig","timestamp":"2019. december. 01. 13:00","title":"HVG 40 – Magyar miniszter fürdőnadrágban? Ez már történelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7649bd5e-241c-4f3e-998b-42408994bdd0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan lesz valakiből artista? Gyengébbek-e a magyar művészek, mint a külföldiek? Hogyan lehet felépülni egy sérülésből 2 hónappal a premier előtt? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kapunk választ a Mi ez a cirkusz? című dokumentumfilm első epizódjából. Az alkotást négy részben láthatják a hvg360-on. ","shortLead":"Hogyan lesz valakiből artista? Gyengébbek-e a magyar művészek, mint a külföldiek? Hogyan lehet felépülni egy sérülésből...","id":"20191130_Doku360_Mi_ez_a_cirkusz_Elso_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7649bd5e-241c-4f3e-998b-42408994bdd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0286d5e7-45f1-4aa4-8847-0a8e9bab8540","keywords":null,"link":"/360/20191130_Doku360_Mi_ez_a_cirkusz_Elso_resz","timestamp":"2019. november. 30. 19:00","title":"Doku360: \"Szerencsém, hogy megfogtam egy kézzel, mert az agyam is kifolyt volna\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e3bb4b-0352-46d9-93ee-63877db1345e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy terjesztőt még keresnek a nyomozók.","shortLead":"Egy terjesztőt még keresnek a nyomozók.","id":"20191201_kabitoszer_amfetamin_rendorseg_diler_elfogas_korozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50e3bb4b-0352-46d9-93ee-63877db1345e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f8b7db-9153-4f19-9595-d13b33674a7c","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_kabitoszer_amfetamin_rendorseg_diler_elfogas_korozes","timestamp":"2019. december. 01. 09:45","title":"Hat dílert és 32 kiló amfetamint fogott a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7795bc62-9cb5-4ba8-a3e4-e3971cc27e5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 43 éves négygyeremekes édesapa halt bele egy kegyetlen \"tréfának\" Nagylókon. Az édesapja még most sem tuja elhinni, mi történt.","shortLead":"Egy 43 éves négygyeremekes édesapa halt bele egy kegyetlen \"tréfának\" Nagylókon. Az édesapja még most sem tuja elhinni...","id":"20191202_Negy_gyermeke_maradt_arvan_a_viccbol_osszekotozott_majd_otthagyott_ferfinak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7795bc62-9cb5-4ba8-a3e4-e3971cc27e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3194c55-3dde-4205-ba2a-ca7f0ed87fba","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Negy_gyermeke_maradt_arvan_a_viccbol_osszekotozott_majd_otthagyott_ferfinak","timestamp":"2019. december. 02. 06:50","title":"Négy gyermeke maradt árván a viccből összekötözött, majd otthagyott férfinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649945df-b168-4d43-98d7-4cc32388c9c7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sürgősséggel felülvizsgálja brit kormány a súlyos bűncselekményekért elítéltek próbaidős szabadlábra helyezésének szabályozását. Kiderült ugyanis, hogy a pénteki, londoni késeléses terrortámadás tettesét terrorcselekmények előkészülete miatt korábban 16 év börtönbüntetésre ítélték, nyolc év után azonban szabadult.\r

\r

","shortLead":"Sürgősséggel felülvizsgálja brit kormány a súlyos bűncselekményekért elítéltek próbaidős szabadlábra helyezésének...","id":"20191201_Felulvizsgalja_a_brit_kormany_a_probaidos_szabadlabra_helyezes_szabalyozasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=649945df-b168-4d43-98d7-4cc32388c9c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c917f51e-78f5-4543-9f63-e5b1d34813b7","keywords":null,"link":"/vilag/20191201_Felulvizsgalja_a_brit_kormany_a_probaidos_szabadlabra_helyezes_szabalyozasat","timestamp":"2019. december. 01. 12:16","title":"Szigorítana a brit kormány a londoni terrortámadás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A balesetben ő és utasa megsérült","shortLead":"A balesetben ő és utasa megsérült","id":"20191201_Ittasan_karambolozott_egy_15_eves_fiu_Zalaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eca5074-eb40-46ba-9c89-81fb63f79c6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191201_Ittasan_karambolozott_egy_15_eves_fiu_Zalaban","timestamp":"2019. december. 01. 10:01","title":"Ittasan karambolozott egy 15 éves fiú Zalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b25f278-769b-4663-9f9e-586ddf722f7f","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"A napról napra elkövetett apró étkezési hibák az évek alatt összeadódnak, és súlyos betegségek kialakulásához vezetnek. Melyek ezek, és hogyan lehet rájuk tudatosabban odafigyelni?","shortLead":"A napról napra elkövetett apró étkezési hibák az évek alatt összeadódnak, és súlyos betegségek kialakulásához vezetnek...","id":"proktis_20170227_Ezzel_a_teszttel_megtudja_mennyire_etkezik_egeszsegesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b25f278-769b-4663-9f9e-586ddf722f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d744bfd5-6366-4da6-b39d-503bf934a122","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20170227_Ezzel_a_teszttel_megtudja_mennyire_etkezik_egeszsegesen","timestamp":"2019. december. 02. 11:30","title":"Hogyan ne hibázzunk, ha eszünk? - Teszt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár nem csak aláírásra van szükség, ha valaki új SIM-kártyát igényel Kínában. Az arcát is adnia kell hozzá.","shortLead":"Immár nem csak aláírásra van szükség, ha valaki új SIM-kártyát igényel Kínában. Az arcát is adnia kell hozzá.","id":"20191202_kina_arcszkenneles_arcfelismeres_mobiltelefon_sim_kartya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cbeb062-ebf1-4050-9845-5d43054ba176","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_kina_arcszkenneles_arcfelismeres_mobiltelefon_sim_kartya","timestamp":"2019. december. 02. 10:33","title":"Kínában mostantól csakis arcszkennelés után lehet új mobilt vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]